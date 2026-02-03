Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Faragó Tamás keményen beleállt a magyar vízilabdát megrengető Zalánki-ügybe

Úgy tűnik, összezár a magyar vízilabda Zalánki Gergő botrányt kavaró ügyében, ami nem jó hír a világ egyik legjobb pólósának számító játékosnak. Faragó Tamás, a vízilabda legendája, a Nemzet Sportolója is Zalánkit bírálta, aki a múlt héten a közösségi oldalán sérelmezte, hogy nem számítanak rá a válogatottban. Az eddigi reakciók alapján Zalánki Gergő magára maradhat, de vélhetően nem ezt akarta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 10:29
Faragó Tamás, a magyar vízilabda legendája elmondta a véleményét Zalánki Gergő ügyében
Ezüstérmesek lettek a magyar pólósok a januári, belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokságon, és sokan feltehették magukban a kérdést, hogy a szerbek elleni döntő vajon másként festett volna, ha a világ egyik legjobbja, Zalánki Gergő is erősíti a mieinket. A görög Olimpiakosz klasszisa azonban nem kapott meghívót Varga Zsolt szövetségi kapitánytól az Eb-re, ami miatt a múlt héten borította a bilit: Zalánki a közösségi oldalán azt sérelmezte, hogy nem kapott szakmai indoklást a kimaradására. Most Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója is reagált a botrányt kavaró ügyre.

Zalánki Gergő a párizsi olimpián a magyar válogatottban – Faragó Tamás szerint ott nem viselkedett csapatemberként (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

A magyar vízilabda legendája, a játékosként olimpiai bajnok, játékosként és edzőként egyaránt világ- és Európa-bajnok Faragó Tamás határozottan állást foglalt a Zalánki-ügyben, és nem a számkivetett klasszis mellé állt. A Nemzet Sportolója élesen bírálta Zalánki Gergőt.

Faragó Tamás: Zalánki miatt két világverseny úszott el

– Zalánki Gergő fordítva ül a lovon – idézi a Ripost a lapnak nyilatkozó Faragó Tamás szavait. – Két világverseny ment el a megosztó egyénisége miatt. A 2022-es budapesti világbajnokság hetedik helyezése mellett a 2024-es párizsi olimpián, melyen csak negyedikek voltunk, sem úgy viselkedett többek között, ahogyan az elvárható lett volna, mert túl jelentős az egója. Mindenki tudja, jómagam is elismerem, hogy kiváló vízilabdázó, de nem csapatemberként viselkedett az említett két tornán, ami egyik előidézője volt annak, hogy érem nélkül zártunk.

Faragó arról is beszélt, hogy Zalánki helyén Nagy Ákos remek teljesítményt nyújtott a belgrádi Eb-n ezüstérmes csapatban.

– Egy szakvezetőnek szuverén joga, hogy kikkel számol és kikkel nem. Belgrádban Zalánki helyén Nagy Ákos olyan pompásan szerepelt, hogy a torna álomcsapatába is beválasztották. Akkor miről beszélünk? – tette fel a költői kérdést Faragó.

Madaras, Gór-Nagy, Faragó – egymás után jönnek a kritikák

Az ügy előzménye, hogy Zalánki 2025-ben felmentést kért Varga Zsolt szövetségi kapitánytól a válogatottbeli kötelezettségei alól, amit mentális fáradsággal indokolt. Ezt követően azonban hiába állt volna újra a nemzeti csapat rendelkezésére, nem kapott meghívót – a mostani Eb volt az első világverseny, amire bár ő jött volna, Varga nem hívta.

Zalánki jelenleg is a világ egyik legjobb pólósa, a képességei alapján nyilvánvalóan helye lehetne a válogatottban, ezt senki sem vitatja. Ugyanakkor a közösségi médiában kiteregetett szennyes a jelek szerint nem segíti elő az ügyének a rendezését, azóta ugyanis sorra kapja a kritikákat.

A kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, a vízilabda-szövetség elnöke egyértelmű üzenetet küldött Zalánkinak, hogy az egyén nem lehet fontosabb a csapatnál. A világbajnok Gór-Nagy Miklós is e vélemény mellé állt, és most Faragó Tamás is Zalánkival szemben foglalt állást.

Zalánki Gergő vélhetően nem ezt akarta

Érdemes megemlíteni, hogy a Faragó Tamás által említett 2022-es budapesti vb és 2024-es párizsi olimpia között a 2023-as fukuokai világbajnokságon tíz év után aranyérmet szerzett a magyar válogatott, ami Varga Zsolt eddigi legnagyobb eredménye a válogatott élén.

Azon a vb-n pedig Zalánki Gergő volt a csapat egyik húzóembere, olyannyira, hogy őt választották meg az MVP-nek, vagyis a torna legjobb játékosának.

Zalánki tavaly áprilisban a Magyar Nemzetnek adta az egyik legutóbbi hosszabb interjúját, amelyben szóba került, hogy a fukuokai vb után a párizsi olimpián miért nem tudta hozni a magától is elvárt szintet, és ez is közrejátszott abban, hogy 2025-ben pihenőt kért. Közvetlenül az olimpia előtt ment csődbe az olasz klubja, a Pro Recco, ami fenekestül felforgatta az életét. Épp a válogatott edzőtáborában volt, két edzés között kapta meg a rossz hírt.

– Gyorsan kiszaladtam Varga Zsolthoz, és kértem pár percet, mert baj van. Azzal tértem vissza, hogy munkanélküli lettem… Nem segített ez az olimpia előtt, az biztos – árulta el lapunknak Zalánki, aki elmondása szerint mentálisan nagyon nehéz időszakon ment át, és a 2025-ös pihenő azért is kellett neki, hogy a következő, 2028-as Los Angeles-i olimpiáig újra a legjobbját hozhassa.

– Sok helyen úgy jött le, hogy lemondtam a válogatottságot, de ez nem a jó kifejezés – szögezte le a tavalyi interjúban, hozzátéve:

Úgy gondolom, hogy az olimpiai ciklus elején talán most van olyan időszak, amikor belefér egy kis szünet. De remélem, hogy sokszor leszek még válogatott, szeptembertől pedig úgy fogok edzeni, hogy újra méltó legyek rá.

Varga Zsolt az idei Eb után, februárban tervezett leülni a játékossal, hogy tisztázzák a helyzetet. Nagy kérdés, hogy az elmúlt napok botrányának fényében milyen kimenetele lehet ennek a beszélgetésnek.

