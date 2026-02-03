Faragó Tamás keményen beleállt a magyar vízilabdát megrengető Zalánki-ügybe

Ezüstérmesek lettek a magyar pólósok a januári, belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokságon, és sokan feltehették magukban a kérdést, hogy a szerbek elleni döntő vajon másként festett volna, ha a világ egyik legjobbja, Zalánki Gergő is erősíti a mieinket. A görög Olimpiakosz klasszisa azonban nem kapott meghívót Varga Zsolt szövetségi kapitánytól az Eb-re, ami miatt a múlt héten borította a bilit: Zalánki a közösségi oldalán azt sérelmezte, hogy nem kapott szakmai indoklást a kimaradására. Most Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója is reagált a botrányt kavaró ügyre.

Zalánki Gergő a párizsi olimpián a magyar válogatottban – Faragó Tamás szerint ott nem viselkedett csapatemberként (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

A magyar vízilabda legendája, a játékosként olimpiai bajnok, játékosként és edzőként egyaránt világ- és Európa-bajnok Faragó Tamás határozottan állást foglalt a Zalánki-ügyben, és nem a számkivetett klasszis mellé állt. A Nemzet Sportolója élesen bírálta Zalánki Gergőt.

Faragó Tamás: Zalánki miatt két világverseny úszott el

– Zalánki Gergő fordítva ül a lovon – idézi a Ripost a lapnak nyilatkozó Faragó Tamás szavait. – Két világverseny ment el a megosztó egyénisége miatt. A 2022-es budapesti világbajnokság hetedik helyezése mellett a 2024-es párizsi olimpián, melyen csak negyedikek voltunk, sem úgy viselkedett többek között, ahogyan az elvárható lett volna, mert túl jelentős az egója. Mindenki tudja, jómagam is elismerem, hogy kiváló vízilabdázó, de nem csapatemberként viselkedett az említett két tornán, ami egyik előidézője volt annak, hogy érem nélkül zártunk.

Faragó arról is beszélt, hogy Zalánki helyén Nagy Ákos remek teljesítményt nyújtott a belgrádi Eb-n ezüstérmes csapatban.

– Egy szakvezetőnek szuverén joga, hogy kikkel számol és kikkel nem. Belgrádban Zalánki helyén Nagy Ákos olyan pompásan szerepelt, hogy a torna álomcsapatába is beválasztották. Akkor miről beszélünk? – tette fel a költői kérdést Faragó.

Madaras, Gór-Nagy, Faragó – egymás után jönnek a kritikák

Az ügy előzménye, hogy Zalánki 2025-ben felmentést kért Varga Zsolt szövetségi kapitánytól a válogatottbeli kötelezettségei alól, amit mentális fáradsággal indokolt. Ezt követően azonban hiába állt volna újra a nemzeti csapat rendelkezésére, nem kapott meghívót – a mostani Eb volt az első világverseny, amire bár ő jött volna, Varga nem hívta.