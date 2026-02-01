vízilabdaMadaras Norbertmagyar férfi vízilabda-válogatottMVLSZzalánki gergő

Madaras Norbert reagált Zalánki Gergő szavaira, súlyos dolgokat állított

A magyar férfi-vízilabdaválogatott egy hete ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon. Azóta leginkább Zalánki Gergő ügye vetett fel kérdéseket, erre vasárnap a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert közleményben reagált.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 11:36
Zalánki Gergő legutóbb 2024 augusztusában a párizsi olimpián szerepelt a válogatottban Fotó: MTI/Kovács Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar vízilabda sikeres heteket él meg: a férfiválogatott Európa-bajnoki ezüstérmes lett Belgrádban, a női válogatott pedig az elődöntő kapujában van a funchali Eb-n – vasárnap délután egy Izrael elleni győzelemmel be is lép rajta. A közelmúltban mégis az volt az egyik legfőbb kérdés, hogy az elmúlt években kihagyhatatlannak tűnő, de az idei kontinenstornáról lemaradt Zalánki Gergő vajon visszatér-e még a nemzeti csapatba. Varga Zsolt szövetségi kapitány a finálé után nyilatkozott erről, majd Zalánki a közösségi oldalán arról beszélt, hogy szerinte az Eb-keretből szakmai indoklás nélkül maradt ki. Vasárnap a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert közleményben reagált.

Zalánki Gergő üzenete után a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert közleményt adott ki
Zalánki Gergő üzenete után a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert közleményt adott ki. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert Zalánki Gergő szavai után reagált

A közleményt változtatás nélkül közöljük:

„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen. Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez. A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.

Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék. Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. 

Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.

Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu