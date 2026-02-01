Madaras Norbert reagált Zalánki Gergő szavaira, súlyos dolgokat állított

A magyar vízilabda sikeres heteket él meg: a férfiválogatott Európa-bajnoki ezüstérmes lett Belgrádban, a női válogatott pedig az elődöntő kapujában van a funchali Eb-n – vasárnap délután egy Izrael elleni győzelemmel be is lép rajta. A közelmúltban mégis az volt az egyik legfőbb kérdés, hogy az elmúlt években kihagyhatatlannak tűnő, de az idei kontinenstornáról lemaradt Zalánki Gergő vajon visszatér-e még a nemzeti csapatba. Varga Zsolt szövetségi kapitány a finálé után nyilatkozott erről, majd Zalánki a közösségi oldalán arról beszélt, hogy szerinte az Eb-keretből szakmai indoklás nélkül maradt ki. Vasárnap a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert közleményben reagált.

Zalánki Gergő üzenete után a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Madaras Norbert közleményt adott ki. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A közleményt változtatás nélkül közöljük:

„Napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnénk foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen. Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez. A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást.

Akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék. Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában.

Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll.

Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között.”