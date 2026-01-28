Van visszaút a válogatottba? Zalánki Gergő mellőzésére sokatmondóan reagált Varga Zsolt + videó

Zalánki Gergő legutóbb, remélhetőleg nem utoljára a 2024-es párizsi olimpián szerepelt a magyar férfivízilabda-válogatottban. Az Olimpiakosz Pireusz balkezes világklasszisa 2025-ben maga kérte, hogy ne kelljen a nemzeti csapat rendelkezésére állnia. Idén azonban Varga Zsolt szövetségi kapitány nem válogatta be még a bő keretbe sem a világ- és Európa-bajnok játékost, aki készen állt volna a visszatérésre. Magyarország Zalánki nélkül lett ezüstérmes a 2025-ös világbajnokságon és a most véget ért Eb-n is.

Zalánki Gergő (jobb szélen) távol került Varga Zsolt csapatától Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Ha nem Magyarország nyeri a Spanyolország elleni középdöntős mérkőzést, nem jutott volna be a legjobb négy közé sem. Akkor fokozottan indokolt lenne számon kérni Zalánki Gergő mellőzését, de még a két sikeres világverseny ellenére is jogos a kérdés: van visszaút a válogatottba?

Úgy fogalmaznék, ha eljutunk odáig, hogy a folyón át kell kelni, akkor majd a folyónál beszélünk róla. Most igazából azt gondolom, talán ebben az időszakban, jelen pillanatban az a fontos, hogy véget ért az Európa-bajnokság

– válaszolta lapunk felvetésére Zalánkival kapcsolatban Varga Zsolt szövetségi kapitány, akivel az ezüstérmes férfivízilabda-válogatott ünnepélyes fogadásán beszélgettünk a Duna Arénában. Még december elején, a bő Eb-keret kihirdetésekor azzal indokolta a játékos kihagyását, hogy „figyelnem kell, egy-egy játékos a karakterével miként illeszkedik ebbe a Párizs óta jelentősen átalakult csapatba, jelenleg továbbra is a fiatalabbak szerepeltetésére helyezem a hangsúlyt”.