Van visszaút a válogatottba? Zalánki Gergő mellőzésére sokatmondóan reagált Varga Zsolt + videó

Zalánki Gergő esetleges visszatérésére reagált a Magyar Nemzetnek Varga Zsolt. A magyar férfivízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint most nem aktuális a kérdés, ugyanakkor azt sem mondta, hogy csak átmenetileg nélkülözte az Olimpakosz Pireusz balkezes világklasszisát. A 31 éves pólós 2025-ben pihenőt kért, a nemzeti csapat a távollétében világbajnoki ezüstérmes lett, s most, amikor kihagyta Varga Zsolt, az Európa-bajnokságon is döntőbe jutott. Zalánki Gergő ismét üzent: olimpiai bajnok szeretne lenni. Kérdés, hogy magyar színekben lesz-e erre lehetősége.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 28. 5:45
Zalánki Gergő legutóbb 2024 augusztusában a párizsi olimpián szerepelt a válogatottban Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Zalánki Gergő legutóbb, remélhetőleg nem utoljára a 2024-es párizsi olimpián szerepelt a magyar férfivízilabda-válogatottban. Az Olimpiakosz Pireusz balkezes világklasszisa 2025-ben maga kérte, hogy ne kelljen a nemzeti csapat rendelkezésére állnia. Idén azonban Varga Zsolt szövetségi kapitány nem válogatta be még a bő keretbe sem a világ- és Európa-bajnok játékost, aki készen állt volna a visszatérésre. Magyarország Zalánki nélkül lett ezüstérmes a 2025-ös világbajnokságon és a most véget ért Eb-n is.

Zalánki Gergő (jobb szélen) távol került Varga Zsolt csapatától
Zalánki Gergő (jobb szélen) távol került Varga Zsolt csapatától Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Ha nem Magyarország nyeri a Spanyolország elleni középdöntős mérkőzést, nem jutott volna be a legjobb négy közé sem. Akkor fokozottan indokolt lenne számon kérni Zalánki Gergő mellőzését, de még a két sikeres világverseny ellenére is jogos a kérdés: van visszaút a válogatottba?

Úgy fogalmaznék, ha eljutunk odáig, hogy a folyón át kell kelni, akkor majd a folyónál beszélünk róla. Most igazából azt gondolom, talán ebben az időszakban, jelen pillanatban az a fontos, hogy véget ért az Európa-bajnokság

– válaszolta lapunk felvetésére Zalánkival kapcsolatban Varga Zsolt szövetségi kapitány, akivel az ezüstérmes férfivízilabda-válogatott ünnepélyes fogadásán beszélgettünk a Duna Arénában. Még december elején, a bő Eb-keret kihirdetésekor azzal indokolta a játékos kihagyását, hogy „figyelnem kell, egy-egy játékos a karakterével miként illeszkedik ebbe a Párizs óta jelentősen átalakult csapatba, jelenleg továbbra is a fiatalabbak szerepeltetésére helyezem a hangsúlyt”. 

Zalánki Gergő újra üzent

A belgrádi Európa-bajnokságon egyetlen balkezessel szerepelt Varga Zsolt együttese. A 21 éves Nagy Ákos olyan jól teljesített, hogy bekerült a torna álomcsapatába, miközben a kétszeres világ-, egyszeres Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes Vámos Márton felmentést kapott a szereplés alól. Esetében nincs szó mellőzésről. 

Zalánki Gergő kapcsán hallani olyan pletykákat, hogy akad, akivel nem jön ki jól a csapatban, miközben a jelenlegi magyar férfivízilabda-válogatott egyik legfőbb jellemzője az egységesség és a kiváló csapatszellem.

A 31 éves, jó korban lévő Zalánki Gergő játéktudásával, tapasztalatával, lövéseivel segítségére lehetne a 2028-as olimpiai bajnoki címet megcélzó, 2027-ben a budapesti világbajnokságon is sikerre vágyó nemzeti együttesnek.

– Minden kis vízilabdás álma, hogy olimpiai bajnok legyen, és nekem továbbra is ez a legfőbb célom. Igazából már csak az hiányzik. Szeptembertől úgy kezdem el dolgozni, hogy a válogatottal és persze klubommal, az Olimpiakosz Pireusszal sikeres legyek. Budapesten lesz a kvalifikációs világbajnokság, az a cél, hogy ott legyek – mondta néhány napja egy podcastműsorban Zalánki Gergő. 

Előbb-utóbb eljutunk ahhoz a bizonyos, Varga Zsolt által fent említett folyóhoz. Remélhetőleg békés megoldással.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes férfivízilabda-válogatott fogadásán készült videónkban a Los Angeles-i olimpiai csapatát építő Varga Zsoltot, valamint két fiatalt, Vigvári Vendelt és Nagy Ákost is hallhatják:

