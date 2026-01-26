Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

vízilabda EbVarga Zsoltmagyar férfi vízilabda-válogatottManhercz Krisztián

Ez történt a magyar vízilabdázókkal a vesztes Eb-döntő után

A magyar férfi-vízilabdaválogatott csapatkapitánya, Manhercz Krisztián és Varga Zsolt szövetségi kapitány is értékelte az ezüstéremmel végződő vízilabda Eb-t hétfő délután a Duna Arénában. Varga Zsolt emellett a szurkolóknak is megígérte, hamarosan átbillen a mérleg, s ők fogják a döntőt megnyerni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 17:46
Magyarország három góllal kikapott vasárnap a vízilabda Eb döntőjében Szerbiától Fotó: Mirkó István
Vasárnap este a magyar férfi-vízilabdaválogatott 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda Szerbia otthonában az Európa-bajnokság döntőjében, így a 2025-ös világbajnoki ezüst után a kontinenstornán is a második helyen zárt . Varga Zsolt együttese hétfőn már Budapesten, a Duna Arénában tartott sajtótájékoztatót. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte: a jövő évi hazai vb szempontjából nagyon is fontos volt, hogy a fiatal magyar válogatott ezüstérmet nyert a tornán, amire a későbbiekben lehet építeni. 

Ezüstérmes lett a magyar válogatott a vízilabda Eb-n Belgrádban
Ezüstérmes lett a magyar válogatott a vízilabda Eb-n Belgrádban. Fotó: Mirkó István

A szövetség elégedett a magyar válogatottal

Az államtitkár kiemelte, a párizsi olimpia után hosszasan egyeztettek Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal, és kijelölték a Los Angeles-i játékokig tartó irányt. Hozzátette, innen vizsgálva még inkább azt lehet mondani, hogy ez egy megnyert ezüstérem. – A döntőben nálunk nyolc, 2000 vagy az után született játékos volt a medencében, a szerbeknél csak kettő. Megvolt az a generációváltás vagy fiatalítás, aminek a csúcseredményét a következő olimpián várjuk. Azelőtt persze még lesz egy fontos világesemény, ugyanis jövőre Budapesten lesz a kvalifikációs világbajnokság. Most Belgrádban és otthon a tévé előtt is büszke voltam a csapatra, remélem, a következő két és fél évben ezek a meccsek, pillanatok a ti javatokra dőlnek majd el – nyilatkozta Schmidt a sajtótájékoztatón.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke sajnálja a döntőben az utolsó másfél negyedet. Varga Zsolték a második félidőben mindössze két gólt dobtak, a szerbek – a kapus Milan Glusacs vezérletével – felőrölték a mieinket a belgrádi arénában. – Pozitív hetek voltak, amik bizakodásra adnak okot. Egységes, kedvelhető, szerethető csapatunk van, amelyik nem mellesleg vízilabdázni is nagyon tud. Az előző olimpia után az volt a cél, hogy olyan fiatalok épüljenek be, akik a jövő oszlopai lehetnek. Ezek a játékosok nemcsak lehetőséget kaptak, hanem azzal éltek is – jelentette ki a kétszeres ötkarikás aranyérmes Madaras.

 

Varga Zsolt ígérete a magyar szurkolóknak

A szövetségi kapitány a döntő után szerbül is nyilatkozott, ahol elmondta, a rutinosabb, jobb csapat nyerte az Európa-bajnokságot. Varga egy napot aludva is hasonlóan látta a történteket. – Nehéz odajutni, de egy finálé más mentális helyzetet teremt, pláne így, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol. 

Fontos, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezt is gyakorolni kell, hogy eljöjjön majd az a pillanat, amikor olyan stabilak tudunk lenni, hogy ezeket a téthelyzeteket megnyerjük

– fogalmazott Varga, aki szerint a csapat játékában felfedezhető volt az előrelépés, hiszen a spanyolok ellen most négy negyeden keresztül tudtak koncentrálni, a görögök ellen pedig szinte tökéletes védekezéssel tudtak győzni. A szövetségi kapitány biztos benne, hamarosan eljön az a pillanat, amikor ők fogják megnyerni a döntőt.

 

A magyar játékosok a feladat egy részét teljesítették a döntőben

Manhercz Krisztián csapatkapitány arról beszélt, van bennük elkeseredettség, ami abból a szempontból jó jel, hogy látszik, nem elégszenek meg az ezüstéremmel. – Abból kell tanulni és építkezni, ami ebben a két és fél hétben jó volt. Sok jó és nehéz meccset játszottunk magas intenzitással, azt gondolom, azok a jó csapatok, amelyek tanulnak, és ezekből a nehéz helyzetekből fel tudnak állni – fogalmazott a torna álomcsapatába beválasztott játékos.

Manhercz kiemelte, nem volt túl jó a hangulatuk a vesztes finálé után, de az nem billentette ki őket, hogy a teljes aréna kifütyülte őket szinte minden pillanatban.

– Azt beszéltük a finálét megelőzően, hogy ha tíz lőtt gól alatt tartjuk a szerbeket, akkor tudunk nyerni. Ennek az egyik fele sikerült, de eljutottunk egy olyan pontra, amikor fizikálisan és mentálisan is kimerültünk. Azon leszünk, hogy a védekezés, ami a görögöket szinte lenullázta a második félidőben, amivel a szerbeket is megfogtuk, az még jobb legyen – nyilatkozta a 10-7-re elveszített fináléról Manhercz. Azt ugyanakkor hozzátette, nagy dolog, hogy ebben a kiegyenlített mezőnyben két egymás utáni világversenyen az aranyéremért ugrottak medencébe.

Míg vasárnap véget ért a férfivízilabda Eb, hétfőn már a női kontinenstorna kezdődik Madeirán. Cseh Sándor válogatottja hétfőn 18 órától a spanyolok elleni rangadóval kezd. 

