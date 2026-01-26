Ez történt a magyar vízilabdázókkal a vesztes Eb-döntő után

Vasárnap este a magyar férfi-vízilabdaválogatott 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda Szerbia otthonában az Európa-bajnokság döntőjében, így a 2025-ös világbajnoki ezüst után a kontinenstornán is a második helyen zárt . Varga Zsolt együttese hétfőn már Budapesten, a Duna Arénában tartott sajtótájékoztatót. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte: a jövő évi hazai vb szempontjából nagyon is fontos volt, hogy a fiatal magyar válogatott ezüstérmet nyert a tornán, amire a későbbiekben lehet építeni.

Ezüstérmes lett a magyar válogatott a vízilabda Eb-n Belgrádban. Fotó: Mirkó István

A szövetség elégedett a magyar válogatottal

Az államtitkár kiemelte, a párizsi olimpia után hosszasan egyeztettek Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal, és kijelölték a Los Angeles-i játékokig tartó irányt. Hozzátette, innen vizsgálva még inkább azt lehet mondani, hogy ez egy megnyert ezüstérem. – A döntőben nálunk nyolc, 2000 vagy az után született játékos volt a medencében, a szerbeknél csak kettő. Megvolt az a generációváltás vagy fiatalítás, aminek a csúcseredményét a következő olimpián várjuk. Azelőtt persze még lesz egy fontos világesemény, ugyanis jövőre Budapesten lesz a kvalifikációs világbajnokság. Most Belgrádban és otthon a tévé előtt is büszke voltam a csapatra, remélem, a következő két és fél évben ezek a meccsek, pillanatok a ti javatokra dőlnek majd el – nyilatkozta Schmidt a sajtótájékoztatón.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke sajnálja a döntőben az utolsó másfél negyedet. Varga Zsolték a második félidőben mindössze két gólt dobtak, a szerbek – a kapus Milan Glusacs vezérletével – felőrölték a mieinket a belgrádi arénában. – Pozitív hetek voltak, amik bizakodásra adnak okot. Egységes, kedvelhető, szerethető csapatunk van, amelyik nem mellesleg vízilabdázni is nagyon tud. Az előző olimpia után az volt a cél, hogy olyan fiatalok épüljenek be, akik a jövő oszlopai lehetnek. Ezek a játékosok nemcsak lehetőséget kaptak, hanem azzal éltek is – jelentette ki a kétszeres ötkarikás aranyérmes Madaras.

Varga Zsolt ígérete a magyar szurkolóknak

A szövetségi kapitány a döntő után szerbül is nyilatkozott, ahol elmondta, a rutinosabb, jobb csapat nyerte az Európa-bajnokságot. Varga egy napot aludva is hasonlóan látta a történteket. – Nehéz odajutni, de egy finálé más mentális helyzetet teremt, pláne így, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol.

Fontos, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezt is gyakorolni kell, hogy eljöjjön majd az a pillanat, amikor olyan stabilak tudunk lenni, hogy ezeket a téthelyzeteket megnyerjük

– fogalmazott Varga, aki szerint a csapat játékában felfedezhető volt az előrelépés, hiszen a spanyolok ellen most négy negyeden keresztül tudtak koncentrálni, a görögök ellen pedig szinte tökéletes védekezéssel tudtak győzni. A szövetségi kapitány biztos benne, hamarosan eljön az a pillanat, amikor ők fogják megnyerni a döntőt.