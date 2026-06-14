Kivégezte a címvédőt, a harmadik súlycsoportban is a csúcsra ért a világ egyik legjobb bunyósa

Bár a küzdelem képe alapján Rodriguez dominált, az ESPN hivatalos adatai szerint az összesített találati számok meglepően szorosak voltak. A különbséget „Bam” pontossága és az ütések ereje jelentette.

Jesse Rodriguez kontra Antonio Vargas

talált/indított ütések: 81/213 – 81/279

találati arány: 38% – 29%

padlózások: 3 (Vargas a 4., az 5. és a 6. menetben)

végeredmény: KO a 6. menetben (Rodriguez)

ONE PUNCH KO 👊



THE MOMENT BAM RODRIGUEZ CLAIMED A THIRD TITLE 👑 pic.twitter.com/jgPGqaJlO7 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 14, 2026

Rodriguez büszke a teljesítményére, Vargas elismerte Bam zsenialitását

A 26 éves veretlen amerikai bunyós Rodriguez elismerte, hogy az exbajnok komoly meglepetést okozott neki. Külön kiemelte ellenfele küzdőszellemét, ahogy a padlóról felállva is küzdött tovább.

– Antonio Vargas sokkal szívósabb volt, mint amire számítottam. Jó nagyot ütött, és sokkal erősebb volt a ringben, mint hittem. Az első padlózás után felállt, és

úgy harcolt tovább, mintha mi sem történt volna. Maximális tiszteletem az övé.

Nagyszerűen éreztem magam, és mindent jól csináltam. Vargas jól ütött, így a meccs elején óvatosnak kellett maradnom. Szerencsére a hatodik játékrészben sikerült lezárnom a csatát. Örülök, hogy 26 évesen háromszoros bajnok lehetek, és bárkivel is kell megküzdenem, igent fogok mondani a csatára – idézte a Ring Magazin Rodriguez meccs utáni nyilatkozatát.

Vargas a meccset követő sajtótájékoztatón elismerte Rodriguez zsenialitását és a vereséget, ám a hogyan továbbról egyáltalán nem beszélt. Rendkívül szép gesztus volt, hogy Rodriguez már az öltözőben személyesen adta vissza a WBA világbajnoki övet Vargasnak egy közös fotó erejéig, elismerve korábbi bajnoki státuszát.

Rodriguez célkeresztjében már az Inoue testvérek állnak

A 26 éves veretlen amerikai bunyós nem titkolt célja, hogy a harmatsúly meghódítása után a jövőben összecsapjon a sportág egyik legnagyobb szupersztárjával, a „Szörnyeteg” Naoya Inouéval, illetve annak öccsével, a WBC harmatsúlyú világbajnokával, Takumával. Annak az esélye, hogy Jesse Rodriguez megmérkőzik az Inoue fivérekkel, az elmúlt napok nyilatkozatai alapján rendkívül magas, sőt, egy tudatosan felépített forgatókönyv részét képezi. Rodriguez és edzője, Robert Garcia egy olyan többlépcsős „szuper-sztoriszálat” vázolt fel, amely mindkét japán testvért érinti.