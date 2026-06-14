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Kivégezte a címvédőt, a harmadik súlycsoportban is a csúcsra ért a világ egyik legjobb bunyósa

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Egy teljesen érthetetlen döntés miatt kényszerült arra a világ egyik legjobb profi ökölvívója, hogy súlycsoportot váltva próbáljon meg újabb világbajnoki címet szerezni. Ma már azt mondja minden szakember, hogy éppen annak köszönhetjük, hogy láthattuk Jesse Rodriguez újabb pazar teljesítményét a ringben, hogy a súlycsoportoktól független rangsor negyedik helyezettje nem küzdhetett meg vitathatatlan bajnoki címért a kisharmatsúlyban, ahol a WBA, WBC és a WBO vb-öveit már elnyerte. A 26 éves amerikai bunyós nem keseredett el, hanem feljebb lépve a WBA harmatsúlyú világelsőjével, Antonio Vargasszal csapott össze, akit hat menet alatt háromszor is padlóztatott, majd simán kiütött. Rodriguez felért a harmadik súlycsoportban is a csúcsra, és egyre közelebb került az Inoue testvérek elleni szupermeccsekhez.

Molnár László
2026. 06. 14. 8:39
Jesse Rodriguez (jobbra) egészen parádés teljesítménnyel ért fel a harmatsúly csúcsára
Jesse Rodriguez (jobbra) egészen parádés teljesítménnyel ért fel a harmatsúly csúcsára Forrás: DANZ
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Bár a küzdelem képe alapján Rodriguez dominált, az ESPN hivatalos adatai szerint az összesített találati számok meglepően szorosak voltak. A különbséget „Bam” pontossága és az ütések ereje jelentette.

Jesse Rodriguez kontra Antonio Vargas

  • talált/indított ütések: 81/213 – 81/279
  • találati arány: 38% – 29%
  • padlózások: 3 (Vargas a 4., az 5. és a 6. menetben)
  • végeredmény: KO a 6. menetben (Rodriguez)

Rodriguez büszke a teljesítményére, Vargas elismerte Bam zsenialitását

A 26 éves veretlen amerikai bunyós Rodriguez elismerte, hogy az exbajnok komoly meglepetést okozott neki. Külön kiemelte ellenfele küzdőszellemét, ahogy a padlóról felállva is küzdött tovább.

– Antonio Vargas sokkal szívósabb volt, mint amire számítottam. Jó nagyot ütött, és sokkal erősebb volt a ringben, mint hittem. Az első padlózás után felállt, és 

úgy harcolt tovább, mintha mi sem történt volna. Maximális tiszteletem az övé. 

Nagyszerűen éreztem magam, és mindent jól csináltam. Vargas jól ütött, így a meccs elején óvatosnak kellett maradnom. Szerencsére a hatodik játékrészben sikerült lezárnom a csatát. Örülök, hogy 26 évesen háromszoros bajnok lehetek, és bárkivel is kell megküzdenem, igent fogok mondani a csatára – idézte a Ring Magazin Rodriguez meccs utáni nyilatkozatát.

Vargas a meccset követő sajtótájékoztatón elismerte Rodriguez zsenialitását és a vereséget, ám a hogyan továbbról egyáltalán nem beszélt. Rendkívül szép gesztus volt, hogy Rodriguez már az öltözőben személyesen adta vissza a WBA világbajnoki övet Vargasnak egy közös fotó erejéig, elismerve korábbi bajnoki státuszát.

Rodriguez célkeresztjében már az Inoue testvérek állnak

A 26 éves veretlen amerikai bunyós nem titkolt célja, hogy a harmatsúly meghódítása után a jövőben összecsapjon a sportág egyik legnagyobb szupersztárjával, a „Szörnyeteg” Naoya Inouéval, illetve annak öccsével, a WBC harmatsúlyú világbajnokával, Takumával. Annak az esélye, hogy Jesse Rodriguez megmérkőzik az Inoue fivérekkel, az elmúlt napok nyilatkozatai alapján rendkívül magas, sőt, egy tudatosan felépített forgatókönyv részét képezi. Rodriguez és edzője, Robert Garcia egy olyan többlépcsős „szuper-sztoriszálat” vázolt fel, amely mindkét japán testvért érinti.

A két Inoue elleni csata valóban a legnagyobb kihívása lenne Rodrigueznek eddigi pályafutása során
A két Inoue elleni csata valóban a legnagyobb kihívása lenne Rodrigueznek eddigi pályafutása során                         (Forrás: boxingscene.com)

Vargas legyőzését követően a tervek szerint címet egyesítene Rodriguez harmatsúlyban, így Takuma Inoue lehet az első ellenfél. Ezt maga Rodriguez is megerősítette a napokban, amikor nyíltan kijelentette, hogy a tökéletes forgatókönyv az lenne, ha a Vargas elleni meccs után azonnal Takumát venné célba. Már meg is nevezte a lehetséges dátumot: 2026. szeptember 12-én, a Szaúd-Arábia által támogatott, Canelo Álvarez nevével fémjelzett rijádi gálán szeretnék tető alá hozni a Takuma elleni címegyesítő meccset.

Ezt követné a szupermeccs a „Szörnyeteg” Naoya Inouéval. Ezzel kapcsolatban Rodriguez úgy fogalmazott, hogy 

a Naoya elleni csata „elkerülhetetlen”, és a boksztörténelem egyik legnagyobb mérkőzése lesz, 

melynek a tétje a kispehelysúly vitathatatlan bajnoki cím lehetne. Ha az amerikai össze akar csapni a Szörnyeteggel, akkor még egy súlycsoportot kellene ugrania, hogy utolérje a nagyobbik Inoue testvért.

 

 

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