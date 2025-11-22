Amikor vasárnap reggel felébred, nagy eséllyel fehér lesz a táj – mutatjuk a holnapi időjárást + galéria, videó

A nap további részében túlnyomóan borult idő várható, viszont dél felől egyre nagyobb területen várható csapadék – hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Előrejelzésükben azt írták, főként havazás várható, de a keleti megyékben napközben még nagyrészt havas eső, eső valószínű, majd éjszaka ott is egyre inkább szilárdra vált a halmazállapot.

Szombat este az ország jelentős részén havazás várható (Forrás: HungaroMet)

Síkvidéken általában lepel és 3 centiméter közötti friss hóréteg alakulhat ki, de a magasabb térszíneken ennél jóval több hó hullhat. Vasárnap nyugat felől vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet, az északi országrészben még elszórtan előfordulhat időszakosan hószállingózás.

Az északias szél vasárnap egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira fordul, ma napközben főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten előfordulhatnak erős, néhol akár viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal hidegebb, míg a Nyírségben akár enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű.