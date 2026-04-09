Németország teljes gőzerővel készül a háborúra

A Bundestag még decemberben hagyta jóvá a sorkatonai szolgálatról rendelkező törvényt, ami már akkor éles vitákat váltott ki. Németország szinte összes városában tiltakozások kezdődtek, amivel a fiatalok egyértelművé akarták tenni, hogy nem akarnak háborúba menni. Nemrég azonban újabb aggasztó módosításokat eszközöltek a törvényhozók – írja a BAON.

Németország háborúra készül, azonban a fiatalok nem akarnak a frontra menni Ukrajna kedvéért.

A módosítás értelmében a német, szolgálatra alkalmas 17 és 45 év közötti férfiak csak külön engedéllyel hagyhatják el az országot három hónapnál hosszabb időre. A módosítás tényét és tartalmát a német védelmi minisztérium is megerősítette. Habár közleményükben hangsúlyozták, hogy egyelőre minden ilyen kérelmet jóvá fognak hagyni, arról nem nyilatkoztak, hogy a jövőben ez hogyan változhat.

Lényegében tehát a Németország felkészült egy teljes és totális háborúra, ennek érdekében pedig megteremtette a lehetőséget állampolgárai szabad mozgásának a korlátozására.

A december végén elfogadott törvény értelmében egyébként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, melyre a férfiaknak kötelező válaszolniuk, és amelyben jelezniük kell, hogy szeretnének-e önkéntes szolgálatot teljesíteni. Habár itt is igyekeztek a háborúpárti politikusok az önkéntességet hangsúlyozni, azonban a védelmi minisztérium szerint amennyiben nem sikerül feltölteni a hadsereget önkéntes jelentkezőkkel, úgy a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetésére is sor kerülhet. Németország mellett Litvánia és Horvátország is visszavezette a katonai szolgálatot.

Németországban óriási tiltakozások kezdődtek

A német fiatalok azonban egyértelműen nem kérnek ebből, és már decemberben széleskörű tiltakozási hullám kezdődött az országban. Berlinben a becslések szerint nagyjából háromezer diák vonult az utcákra.

Nem akarjuk a hadkötelezettséget, ezért vagyunk ma itt. Vannak, akiknek más álmaik vannak, más kívánságaik, és álommunkahelyük. Ha katonai szolgálatra küldik őket, ezeket elrontják

– nyilatkozta egy 16 éves fiatal egy decemberi tüntetésen.

Hasonló korú társa szintén arról beszélt, hogy „senkit sem szabad erővel katonává tenni, hogy egy kormányért haljon meg vagy harcoljon”. Mindkét berlini diák szülői engedéllyel maradt távol az iskolától a tüntetés miatt.