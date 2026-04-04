Az ukrajnai háború árnyékában egyre több megrázó emberi sors rajzolódik ki, ahol civilek és családok életét töri ketté a frontvonal kegyetlensége. A háború nemcsak a harctéren szed áldozatokat, hanem a hétköznapi emberek mindennapjait is feldúlja, sokszor feldolgozhatatlan traumákat hagyva maga után – írja a Haon.
Emberek, akiktől mindent elvett a háború
Az ukrajnai háború újabb megrázó emberi történeteket hagy maga után. A frontvonal közelében civilek is egyre gyakrabban válnak áldozattá: egy idős asszony brutális bántalmazást élt túl, mások szeretteiket veszítették el, vagy feldolgozhatatlan tragédiákkal szembesültek. A túlélők beszámolói nemcsak a pusztítás mértékét mutatják meg, hanem azt is, hogyan írja felül a háború a mindennapi életet.
Súlyosan bántalmaztak egy idős asszonyt
Egy herszoni térségben élő idős asszonyt súlyosan megaláztak és bántalmaztak, emberi méltóságában is mélyen megsértve. Bár előrehaladott korban van, rendkívüli életösztöne segítette át a történteken. Jelenleg mások támogatásán dolgozik.
A 77 éves Liudmilát fizikailag bántalmazták és szexuális erőszak érte, mégis képes volt talpra állni a traumák után. Most sorstársaival együtt igyekszik ráirányítani a figyelmet arra, hogy az orosz támadás során rendszerszerűen alkalmaztak ilyen erőszakos cselekményeket.
Két árvával néz szembe az élettel az özveggyé vált nő
Nataliia Haponiuk, a közép-ukrajnai Dnyipróból származó nő férje halálát követően egyedül neveli két gyermekét, akik apjuk nélkül nőnek fel. A férfi 2023. február 23-án tűnt el négy társával együtt a donyecki fronton, Volnovaha térségében, ahol szolgálatot teljesítettek. Később az ukrán hadsereg három, teljesen összeégett holttestet talált, amelyeket kizárólag DNS-vizsgálattal tudtak azonosítani. Nataliia csak egy évvel később, 2024 márciusában kapta meg a hivatalos értesítést férje haláláról. A temetésre 2024. április 10-én került sor, zárt koporsó mellett; az asszony csak fényképeken láthatta, mi került bele: alsónemű, cipő, egyenruha, sapka, valamint kérésére édesség is, amelyet a gyerekek búcsúajándékként helyeztek el. A tragédia teljesen felforgatta a mindennapjait.
Egy pillanat műve alatt lett semmivé családja
A 23 éves Veronika Osintseva egyik pillanatról a másikra veszítette el családját. 2025. július 31-én este kijevi lakásuk kilencedik emeletén feküdt le aludni, amikor egy orosz drón becsapódott az épületbe. A robbanás után a romok között ébredt fel – kilenc emelettel lejjebb. A lökéshullám sodorta ki a lakásból, és nem tudta megmagyarázni, miként élte túl a zuhanást. Az orvosok lábtörést, agyrázkódást és több horzsolást állapítottak meg nála. Elmondása szerint szülei halálát már előre megérezte, még mielőtt hivatalosan közölték volna vele.
Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel
Ahogy arról korábban írtunk, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter néhány éve. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát, ezért csak az azt követő események tükrében lehet következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni lehet, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg csak lehet.
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián
Bár szerették volna elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.
Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.
Borítókép: Az ukrán háború igazi áldozatai (Fotó: AFP)
