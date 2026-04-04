Emberek, akiktől mindent elvett a háború

Súlyosan bántalmaztak egy idős asszonyt

Egy herszoni térségben élő idős asszonyt súlyosan megaláztak és bántalmaztak, emberi méltóságában is mélyen megsértve. Bár előrehaladott korban van, rendkívüli életösztöne segítette át a történteken. Jelenleg mások támogatásán dolgozik.

A 77 éves Liudmilát fizikailag bántalmazták és szexuális erőszak érte, mégis képes volt talpra állni a traumák után. Most sorstársaival együtt igyekszik ráirányítani a figyelmet arra, hogy az orosz támadás során rendszerszerűen alkalmaztak ilyen erőszakos cselekményeket.

Két árvával néz szembe az élettel az özveggyé vált nő

Nataliia Haponiuk, a közép-ukrajnai Dnyipróból származó nő férje halálát követően egyedül neveli két gyermekét, akik apjuk nélkül nőnek fel. A férfi 2023. február 23-án tűnt el négy társával együtt a donyecki fronton, Volnovaha térségében, ahol szolgálatot teljesítettek. Később az ukrán hadsereg három, teljesen összeégett holttestet talált, amelyeket kizárólag DNS-vizsgálattal tudtak azonosítani. Nataliia csak egy évvel később, 2024 márciusában kapta meg a hivatalos értesítést férje haláláról. A temetésre 2024. április 10-én került sor, zárt koporsó mellett; az asszony csak fényképeken láthatta, mi került bele: alsónemű, cipő, egyenruha, sapka, valamint kérésére édesség is, amelyet a gyerekek búcsúajándékként helyeztek el. A tragédia teljesen felforgatta a mindennapjait.