Globál Nógrádi Györggyel – Vérfürdőt akarnak Budapesten az ukránok

Erőszakos cselekményekre buzdítják a magyarokat Ukrajnából a szélsőséges csoportok, akik káoszt teremtenének Budapesten, ha nem sikerül a baloldali jelöltjeiket hatalomra juttatni.

Nógrádi György szerint a magyar politika és a nemzetbiztonsági szolgálatok is fel vannak készülve egy ilyen veszély elhárítására. A fenyegetettséget ugyanakkor komolyan kell venni.

Eközben újabb migrációs krízis fenyegeti Európát. Németországban leesett a tantusz a vezetésnek, Friedrich Merz kancellár már úgy gondolja, sürgősen haza kell küldeni azokat a migránsokat, akik illegálisan tartózkodnak az országban.

A szakértő ugyanakkor megjegyezte, hogy rengeteg akadályba ütközne, ha a németek megpróbálnák hazaküldeni az illegális migránsokat, az ott élők feléről ugyanis azt sem tudják, hogy hol bujdosik jelenleg. Ráadásul azok az országok, ahova visszaküldenék őket, már nem vennék vissza ezeket az embereket.

Nógrádi György felidézte, hogy néhány napja Orbán Viktor elárulta neki, hogy egyre több uniós vezető gondolja úgy, hogy rendkívül lassú a döntéshozatal az EU-ban, ezért már nem várják meg a brüsszeli döntéseket, saját hatáskörben intézkednek. Nem minden országban sikerült felfogni ugyanakkor az illegális migráció okozta krízist, Emmanuel Macron francia elnök szinte hetente elmondja, hogy Franciaország egy bevándorlóország és az is marad.

A közel-keleti háború ezalatt egy tapodtat sem mozdult, ami egyre nagyobb krízisbe taszíthatja a világgazdaságot. Európa szokás szerint őrült módon válaszol a kialakult energiaválságra – jegyezte meg a szakértő.