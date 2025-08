Még egy Bige bukkant fel a Tisza Párt környékén

Nem esett messze az alma a fájától – a mondást napjainkban a Bige-család igazolja. A műtrágyagyártásban érdekelt baloldali milliárdos, Bige László kormányellenessége már-már köztudott, a napokban azonban egyik fia is felzárkózott ebben hozzá.

Bige Dávid egy hete a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének nyíregyházi eseményén szólalt fel, és élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, a pénzügyi irányítást, a jegybankot. Szerinte az ország az utóbbi idők válságaiban letolt nadrággal és üres zsebbel állt. Az előadást az a Kontroll közvetítette, amelyet Magyar Péter öccse, Magyar Márton vezet és amely tulajdonképpen a Tisza propagandafelületeként működik.

Zavaró kérdések? A Magyar Nemzetet kitiltották

Ha már előadás, Bige Dávid és sajtótudósítás, érdemes felidézni a baloldali milliárdos fiának egy tavaszi fellépését. Bige Dávidnak április végére szerveztek előadást a Corvinus Egyetemre, az eseményről lapunk tudósításban szeretett volna beszámolni.

Azonban az eredetileg sajtónyilvánosnak meghirdetett eseményre nem engedték be a Magyar Nemzetet, lényegében kitiltották tudósítónkat.

Pedig kérdésekkel érkeztünk volna. Erre számíthattak Bigéék is, tavasszal ugyanis három témakör kapcsán is sokat foglalkozott lapunk a baloldali milliárdos üzleti-politikai tevékenységével. Egyrészt akkor fogott új eljárásba a Gazdasági Versenyhivatal annak a műtrágyakartellnek az ügyében, amely miatt korábban gigabírságot róttak ki a Bige érdekeltségeire, köztük a cégcsoport ékkövére, a Nitrogénművek Zrt.-re. A másik témát az szolgáltatta tavasszal, hogy a cég súlyos anyagi helyzetben volt és – miként azt részletes tényfeltáró cikkünkben megírtuk – több jel is arra utalt, Bigéék hozzáláttak a vállalat kiürítéséhez. Miközben pedig a hitelezők a pénzükért aggódtak, felröppent a hír – amely azóta is tartja magát –, hogy Bige legalább százmillió forintos támogatást adott Magyar Péteréknek. Az összeget Svájcon keresztül juttatták el a Tisza Párt környezetébe.

Egy követ fújnak

Egyik forrásunk szerint Bige László nem véletlenül küldhetett komoly összeget Magyar Péteréknek. Az informátor finoman fogalmazva áprilisban azt mondta: a baloldali milliárdos feltehetően abban bízik, hogy a pártfinanszírozásnak ez az átláthatóságot kerülő módja egy esetleges kormányváltás után számára kedvező fordulatot hozna, és neki előnyös üzleti környezet alakulna ki.

Nem is tér el ettől sokban az, amiről a milliárdos fia a múlt héten beszélt: Bige Dávid szerint nem csodát kell várni, csak olyan piaci környezetet, ahol kiszámítható szabályok és egyenlő feltételek biztosítottak minden szereplő számára.