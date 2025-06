Szintlépés: Magyar Péter maga terjeszti a külföldről pénzelt kutatók propagandaanyagát

„Közösségi finanszírozás” – elvileg ebből készült a 21 Kutatóközpont legújabb kutatási propagandaanyaga. A módszertani szempontból is számos kérdést felvető (sms-alapú adatbázis, úgynevezett: „hibrid adatfelvétel”) publikációt ugyanaz a cég készítette, amely a 2022-es kampányban az amerikai Action for Democracytól is kapott pénzt. Utóbbi szervezetnek az arról az esztendőről szóló beszámolójából egyébként valamiért kimaradt ez a több millió forintos költésük.

A mostani összjátéknak Magyar Péter és a 21 Kutatóközpont között azért van jelentősége, mert ez az egyik első jel, hogy nyíltan megjelent a USAID-szál a Tisza Párt mögött, illetve annak propagandájában. A 21 Kutatóközpont neve nem véletlenül szerepel a Szuverenitásvédelmi Hivatal legutóbbi USAID-jelentésében is.

A jelentés ismerteti, hogy az amerikai kormány legutóbbi információja szerint a Biden-kormányzat alatt a demokraták által külföldi beavatkozásra használt egyik fő szervezet a The German Marshall Fund (GMF) volt. Ezen a szervezeten keresztül a 2022-es választások előtt 12,361 millió dollárt gurítottak balliberális pártoknak és álcivil szervezetnek Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriában. A cél mindhárom országban és minden esetben a választások rejtett befolyásolása volt. A GMF visszatérő kedvezményezettje volt ebben az időszakban a 21 Kutatóközpont is, amely elemzésekkel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője 2013–2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, 2017 decemberétől a parlamenti választásokig pedig Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. 2019 augusztusától az önkormányzati választásokig részt vett Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánycsapatában is. 2018 nyarán kezdett dolgozni a Momentumnak, időközben Márki-Zay Péter mellett is felbukkant, majd a tavalyi évtől immár egyre nyíltabb propagandát fejtett ki Magyar Péter és a Tisza Párt mellett. Összefoglalva:

a kutató 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a vesztesek kampányát segítette.

Ráadásul Róna 2022-ben beismerte, hogy manipuláltak a baloldali kutatók a legutóbbi országgyűlési választás előtt. A 444-nek azt mondta, hogy „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.” Róna nem részletezte, hogy pontosan melyik kutatók milyen anyagairól van szó, amivel részben pont magára terelte a gyanút, hiszen ő is részt vett a baloldal közös kampányában és kutatói világában.

A liberális kutatóműhely a Soros-világtól sem áll távol. Ugyanis a 21 Kutatóközpont és a Közép-európai Egyetem (CEU) között több együttműködés is megvalósult az elmúlt években, különösen rendezvények szervezése terén. Így például az uniós és önkormányzati választás kampányhajrájában, 2024. május 22-én a 21 Kutatóközpont konferenciát szervezett a fiatalok politikai részvételéről a közelgő európai parlamenti választások tükrében, amelynek helyszíne a CEU Nádor utca 15. szám alatti épülete volt. Ezenkívül ugyanitt 2024. március 27-én a 21 Kutatóközpont egy kerekasztal-beszélgetést rendezett EP-választások és a radikális jobboldal címmel.

A 21 Kutatóközpontot mindemellett egy egészen bizalmas és közeli személyes kapcsolat fűzi Magyar Péterhez. Korábbi munkatársuk, Seprenyi Anita később Magyar Péter sajtósa és asszisztense lett. Erről a 444 is beszámolt tavaly nyáron, megjegyezték, hogy Seprenyi Anita hivatalosan is Magyar asszisztense és sajtósa. Hozzátették, hogy Seprenyi korábban több nemzetközi szakmai tapasztalaton túl a Momentumhoz köthető 21 Kutatóközpontban volt projektmenedzser. Ezt követően pedig – Magyar Péter szerint – már a Tisza Párt forrásánál is ott volt.