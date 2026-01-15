Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

hárfás zsoltpaks iiczepek gáborbrüsszel

A napelemek után most az akkumulátorok kerülnek reflektorfénybe

Százmilliárd forintos lakossági energiatárolói programot indít, a kormány február elején, a pályázati feltételek pedig már mától elérhetők. Cél a megtermelt energia tárolása mellett az is, hogy az esti rendszerterhelést csökkenteni lehessen. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes az Indexnek úgy fogalmazott, amelyik ország, amely most megoldja az energiatárolást, a 2030-as évek nyertese lesz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 10:27
Lakossági energiatároló-programot hirdetett a kormány, ami egy háromlépcsős stratégia része Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután Magyarország napenergia-nagyhatalommá vált, a kormány százmilliárd forintos beavatkozásra készül a lakossági energiapiacon. Ez pedig nem más, mint az energiatárolókra vonatkozó pályázat. Háztartásonként két és fél millió forintos támogatás kapható, és ehhez egy mindössze két és fél oldalas űrlapot kell kitölteni. Írtuk, az akkumulutáros energiatárolókra azért van szükség, mert a napenergia időjárásfüggő, a felesleget nincs hol tárolni, míg a rendszerterhelési csúcsokat este mérik. A tárolók pedig négy–nyolc órányi energiát képesek raktározni az adott háztartás szükségletétől és az időjárástól függően.

20160419 Napelem rendszer kiépítésén dolgoznak a szakemberek egy gyáli családi háznál 2016.04.14-én. napenergia megújúló energia elmű hálózatra visszatápláló napelemes rendszer állami támogatás energetikai rendszer koszerűsítése családi ház fűtés hűtés szakmunkás munka
A napelemek iránti kereslet is átalakul, mivel egyre inkább energiatárolókkal együtt telepítik őket és a kormányzat is ebbe az irányba tereli a háztartásokat a támogatással
(Fotó: Székelyhidi Balázs)

Czepek Gábor az Indexnek kifejtette, Brüsszel is jobban tenné, ha nem mindenféle adminisztratív, szabályozási kérdésekkel foglalkozna, hanem cselekedne, a józan ész alapján.

„Ajánlatunk az, hogy vegyék alapul a magyar modellt. Építsenek a nap, atom, tárolás hármasára. Foglalkozzanak erőművekkel, termeléssel, vezetékekkel, tárolással, és ezekhez pénz biztosításával többet, és foglalkozzanak irányelvekkel, árképzésekkel, karbonadókkal kevesebbet. Az európai energetikai versenyképesség helyreállításához Brüsszelnek cselekednie kell, nem adminisztratív szabályozási kérdésekkel foglalkoznia.”

A kormány célja egy olyan villamosenergia-rendszer, amely nemcsak nap- és atomenergiára épül, hanem egy harmadik pilléren, a tároláson is áll. Magyarországon már több mint 8300 megawattnyi napelem működik, ami a tényleges teljesítmény méretében lassan egy paksi atomerőműhöz mérhető, de ez az erő csak akkor használható ki igazán, ha tárolás is társul hozzá. Jelenleg körülbelül 220 megawattnyi tárolókapacitás van az országban, ezért egyszerre indul el egy lakossági és egy vállalati program.

Czepek Gábor szerint a programra az pályázhat, akinek már van napeleme, vagy vállalja annak telepítését. A támogatás nemcsak az akkumulátorra vonatkozik, hanem az inverterre is. A kormány számítása szerint egy ilyen rendszer 3,2 millió forintba kerül, a támogatás két és fél millió forint. A pályázat pedig egy háromlépcsős projekt része. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő lapunk korábbi cikkében fejtette ki, mit is takar mindez.

Az első ezer megawattot lakossági és vállalati programokkal gyorsan felépítik, de a következő ezer megawatt már kifejezetten az energiapiaci szereplőket célozza meg, hogy valódi hálózati tárolók jöjjenek létre. A harmadik ezer MW nagyrészt piaci alapon valósulhat meg.

Mindez egy nagyobb stratégia része: Magyarország az évtized végére nemcsak több áramot akar termelni, hanem azt saját maga akarja uralni időben is. A cél nem pusztán az, hogy több megújuló és több atom legyen, hanem hogy kevesebb importra legyen szükség, kevesebb gázüzemű csúcserőművet kelljen használni, és ne kelljen az atomerőműveket (Paks I és Paks II) technikai okokból, a megújulók túltermelése miatt visszafogni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.