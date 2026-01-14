Orbán Viktor: Üzenjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk! – petíciót indít a kormány a brüsszeli sarc ellen

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, a mai kormányülésen meghallgatták Bóka János miniszter beszámolóját a brüsszeli háborús terv finanszírozásáról, Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így a magyaroktól is.

– Egyetértettünk abban, hogy a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét, és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se – közölte a miniszterelnök.

Hozzátette: