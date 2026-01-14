orbán viktorukrajnabrüsszel

Orbán Viktor: Üzenjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk! – petíciót indít a kormány a brüsszeli sarc ellen

Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az uniótól, Brüsszel pedig ezt az összeget a tagállamokon akarja behajtani. A miniszterelnök közölte, petíciót indítanak, és számítanak a magyarok támogatására, hogy megüzenjék Brüsszelnek, Magyarország elutasítja a követeléseiket.

Forrás: Facebook2026. 01. 14. 18:28
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, a mai kormányülésen meghallgatták Bóka János miniszter beszámolóját a brüsszeli háborús terv finanszírozásáról, Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így a magyaroktól is. 

– Egyetértettünk abban, hogy a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét, és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se – közölte a miniszterelnök. 

Hozzátette: 

ha beadnánk a derekunkat, a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem a brüsszeli hadisarcról fog szólni. Ezt nem engedhetjük. Ezért a mai napon úgy döntöttünk, hogy petíciót indítunk, számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Brüsszeli sarc

Orbán Balázs: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat követel Magyarországtól + videó

Brüsszeli sarc 14 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu