Orbán Balázs: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat követel Magyarországtól + videó

– A tiszás elemzők, baloldali politikusok hiába próbálják tagadni, itt van feketén-fehéren, hogy Brüsszel milyen adóemeléseket és milyen megszorításokat követel tőlünk – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentés kapcsán a Facebookon.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: MTI/Bús Csaba

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta,

Brüsszel azt akarja, hogy GDP-arányosan több adót szedjenek be a magyaroktól, és több adóval terheljék a munkát,

mert szerintük a magyar adórendszer ebben a formájában elégtelen. Brüsszel kifogásolja a személyijövedelemadó-rendszer alacsony progresszivitását is – tette hozzá.

Orbán Balázs rámutatott, mindezt azért akarja Brüsszel, mert noha eddig hiába költött az unió háromszor annyit Ukrajna támogatására, mint amennyit Magyarország az elmúlt több mint 20 évben az uniós csatlakozás óta kapott az Európai Uniótól, még legalább 800 milliárd dollárt el kell költeni Ukrajnára rezsijének finanszírozására. A politikai igazgató emlékeztetett, az európaiaknak nincs pénzük, az európai kormányoknak nincsenek tartalékaik, ezért ezt adóemelésekből, megszorításokból akarják finanszírozni.

Ez a jelentés a jövőnkről szól. Arról, hogy akarunk-e brüsszeli adóemeléseket vagy megszorításokat

– mutatott rá Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében. „Üzenjük meg nekik, hogy nem fizetünk!” – szólított fel.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)