orbán balázsukrajnaeurópai unióbrüsszelmagyarország

Orbán Balázs: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat követel Magyarországtól + videó

Brüsszel még legalább 800 milliárd dollárt akar elkölteni Ukrajnára rezsijének finanszírozására.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 16:10
Fotó: Olivier Hoslet Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A tiszás elemzők, baloldali politikusok hiába próbálják tagadni, itt van feketén-fehéren, hogy Brüsszel milyen adóemeléseket és milyen megszorításokat követel tőlünk – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentés kapcsán a Facebookon.

Kiskunhalas, 2025. december 20. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond az Országos Cigány Nemzetiségi Nap rendezvényén a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumban 2025. december 20-án. MTI/Bús Csaba
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: MTI/Bús Csaba

A miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta,

Brüsszel azt akarja, hogy GDP-arányosan több adót szedjenek be a magyaroktól, és több adóval terheljék a munkát,

mert szerintük a magyar adórendszer ebben a formájában elégtelen. Brüsszel kifogásolja a személyijövedelemadó-rendszer alacsony progresszivitását is – tette hozzá.

Orbán Balázs rámutatott, mindezt azért akarja Brüsszel, mert noha eddig hiába költött az unió háromszor annyit Ukrajna támogatására, mint amennyit Magyarország az elmúlt több mint 20 évben az uniós csatlakozás óta kapott az Európai Uniótól, még legalább 800 milliárd dollárt el kell költeni Ukrajnára rezsijének finanszírozására. A politikai igazgató emlékeztetett, az európaiaknak nincs pénzük, az európai kormányoknak nincsenek tartalékaik, ezért ezt adóemelésekből, megszorításokból akarják finanszírozni.

Ez a jelentés a jövőnkről szól. Arról, hogy akarunk-e brüsszeli adóemeléseket vagy megszorításokat

– mutatott rá Orbán Balázs Facebook-bejegyzésében. „Üzenjük meg nekik, hogy nem fizetünk!” – szólított fel.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Brüsszeli sarc

Brüsszel kilencvenmilliárdos adósságba verné az EU-t Ukrajna támogatására

Brüsszeli sarc 12 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmensáros lászló

Mensáros László üzen

Bayer Zsolt avatarja

A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu