Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
Orbán Viktor: A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon
„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – fogalmazott a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor közösségi oldalán tett bejegyzésében osztotta meg gondolatait a a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez.
A miniszterelnök megjegyezte, „aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel”.
Aki szerint Ukrajna »lenyűgöző reformokat ért el«, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története)
– sorolta a miniszterelnök, és azt hozzátette, aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson. „Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az uniónak” – jegyezte meg Orbán Viktor.
A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
