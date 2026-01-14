A magyar kormány és a NAK megmenti a Bászna Gabona Zrt. miatt bajba került gazdákat

A magyar kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) minden esetben kiáll a magyar gazdák mellett. Papp Zsolt, a NAK elnöke ezért ma a magyar kormány képviselőivel tárgyalt a Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők megmentéséről.

Kukorica betakarítása Hajdúböszörmény határában (Fotó: MTI/Oláh Tibor)

Papp Zsolt jelezte: a magyar kormány – mint oly sok helyzetben, most is – a magyar termelők mellett áll. A csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott termelők kártalanításra számíthatnak. Ennek apropóján a kamara elnöke széles körű tájékoztatási kampányt indít az érintett gazdálkodók számára, a kamara munkatársai összegyűjtik a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők adatait, amit a NAK továbbít a kormány felé.

A kamara elnöke hangsúlyozta, hogy hazánkban egyetlen olyan magyar gazdát sem érhet kár, aki tisztességesen, kemény munkával kiváló minőségű élelmiszert állít elő. Ezt a magyar kormány és a NAK hosszú távú, megbízható együttműködése garantálja.

Papp Zsolt hozzátette: a gazdák minden esetben számíthatnak Magyarország kormányára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarára. A cél, hogy minden segítséget és támogatást megkapjanak azok, akik nap mint nap a mindennapi kenyerünk előteremtésén fáradoznak.

Korábban megírtuk, hogy több kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az elmúlt időszakban az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat. Csütörtökön pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán azt írta: „A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt a kormány megvéd! Biztonságban vannak, mindannyiukat ki kell fizetni! A kormány helyt fog állni és garantálja, hogy a pénzükhöz jussanak!