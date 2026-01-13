Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Számíthatnak a kormányra a Bászna-Gabona-ügy károsultjai, mindenki megkapja a pénzét – az agrárminiszter elmondta, mi a teendő

– Senkit sem hagyunk az út szélén, számíthatnak a kormány segítségére a Bászna-Gabona Zrt. csődjének károsult gazdái, kis- és közepes vállalkozásai. A kormány döntést hozott a cég felszámolási eljárásainak szabályozásáról, melynek köszönhetően mind a gabonát beszállító, mind a bérmunkát végző, mind az előleget fizető, mind a bértároló kkv-knak minősülő vállalkozások hozzájuthatnak a jogos követelésükhöz – közölte Nagy István agrárminiszter kedden a Facebookra feltöltött videójában.

Nagy István elmondta: a kifizetésékre fedezetet biztosít a felszámolási eljárásban lefoglalásra kerülő vagyon és a kormány helytállása, a csalárd módon eljáró személyeknek pedig szembe kell nézniük az igazságszolgáltatással, és választ kell adniuk arra, hogy hogyan hozhattak ilyen helyzetbe ennyi tisztességes termelőt.

A tisztes munka árát meg kell fizetni: ez becsület dolga és törvényi kötelezettség is. Figyelemmel a közelgő tavaszi munkákra, a kormány olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyeknek köszönhetően az egyébként alkalmazott felszámolási eljáráshoz képest jelentősen gyorsabban pénzükhöz juthatnak a károsultak – ismertette az agrárminiszter.

Megkapják a pénzüket a Bászna-Gabona-ügy károsultjai, ezt kell tenniük az érintetteknek

A tárcavezető kiemelte, ennek során a követelés teljes összege megtérítésre kerül, nem alkalmaznak diszkontálást. A hitelezői igényeket a felszámolási eljárás bírósági elrendelését követő 40 napon belül kell bejelenteni az állami felszámolónak. Az érintettek ennek visszaigazolása után adhatják be a felszámolás iránti kérelmüket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnál. 

Minél előbb megtörténik az igénybejelentés, a felszámoló annál hamarabb tud visszaigazolást adni, de a 40 napos határidő be nem tartása a követelés hátrasorolódását okozza – hívta fel a figyelmet Nagy István. Hozzátette: a kormányhivatal ezt követően legfeljebb 8 napon belül döntést hoz a kárrendezésről, ami után a kiutalás automatikus.

„Az üres ígérgetés és lázítás helyett megtesszük a szükséges lépéseket, és gyorsan cselekszünk. Biztonság és kiszámíthatóság, minden helyzetben számíthatnak ránk a gazdálkodók” – hangsúlyozta a rövid videó végén a miniszter.

