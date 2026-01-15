Magyar Péternek kezd nyűg lenni a valóság

Dezse Balázs, Origo: „Az a legjobb a Majdan Petiben, hogy saját magának is hazudik. Mert hogy a követőinek hazudik, az egy dolog. Meg ha jobban belegondolunk, akkor mit is tehetne? Valaki, aki ennyire aljas, az kénytelen magát meg a sleppjét más színben feltüntetni. Ez egyébként nem én állítom, ők maguk mondták el, hogy hazugságra van szükségük, különben senki nem fog rájuk szavazni. De nem csak kifelé megy a kamu, hanem ezt az egészet talán ők maguk is elhiszik. A dolog meg már olyan szinten van, hogy halvány gőzük sincs arról, hogy mi a valóság.”