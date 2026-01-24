Orbán ViktorLázár JánosDPKDigitális Polgári KörHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor szerint Kaposváron jobb a buli, mint Brüsszelben + videó

A miniszterelnök a felszólalása előtt találkozott a háborúellenes gyűlés közönségével.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 14:07
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Brüsszel után Kaposvár. Itt jobb a buli – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén tartott felszólalása előtt találkozott a közönséggel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor és Lázár János a felszólalásaik előtt együtt érkeztek a helyszínre. Érkezésükkor a kormányfőt arról kérdezték, készül-e valami meglepetéssel.

Állítólag a Lázár fellép

– reagált viccesen a miniszterelnök. Hozzátette: „Lázár fellép, és sokan vagyunk ezért”.

Majd azt kérdezték Orbán Viktortól, jobb-e itt a buli, mint Brüsszelben. Erre a miniszterelnök elmondta, „tényleg jobb, mint Brüsszelben. Több élet van”.

Orbán Viktor a színpadon elmondta: „A Davos-Kaposvár járattal érkeztem, brüsszeli kitérővel”. A miniszterelnök jelezte, hogy első kézből tud beszámolni arról, hogy mi zajlik a világban és abból mi érinti hazánkat.

A kormányfő felszólalásában a helyi ügyekkel kapcsolatban kijelentette: Somogyország központja Kaposvár, közel Pécshez, ami egy nagyváros. A polgármester akkor azt javasolta, legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak. A kultúráról szólva elmondta, a színházat felújították, az ipart illetően pedig jelezte, százmilliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években.

Orbán Viktor nemcsak önálló beszéddel készül a kaposvári háborúellenes gyűlésre, hanem válaszokkal is a közönség számára, ugyanis a helyszínen lévők kérdezhettek is a miniszterelnöktől.


Borítókép: Orbán Vitor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

