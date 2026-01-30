UkrajnakényszersorozásVolodimir Zelenszkij

Így csapnak le Zelenszkij toborzói a gyanútlan civilekre + videó

Ukrajna lassan 4 éve tartó háborút vív kilátástalanul. Az ország infrastruktúrája romokban, a lakosság szenved az energia és fűtéshiány katasztrófális következményeitől, az ukrán haderő pedig hosszú ideje létszámhiánnyal küzd. Hogy Zelenszkij folytatni tudja Oroszország ellen folyó háborúját, fel kell töltenie a hadseregének sorait, amit sokszor kényszerítéssel, testi fenyítéssel vagy szimpla elrablással oldanak meg a TCK emberei.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 4:00
Kegyetlen módszerekkel próbálják feltölteni az ukrán hadsereg létszámát: Illusztráció Forrás: AFP
Az orosz–ukrán háború továbbra is teljes erővel zajlik, a harcok befejezésére pedig egyelőre nincs kilátás. Közben az ukrán vezetés súlyos emberhiánnyal küzd a fronton: Volodimir Zelenszkij hadseregének állománya jelentősen megfogyatkozott. A hiányt a területi toborzóközpontok (TCK) sok esetben erőszakos eszközökkel próbálják pótolni. Számos felvétel kering, amelyeken civileket – gyakran megfélemlítéssel – hurcolnak el katonai szolgálatra.

Zelenszkij emberei akcióban
Zelenszkij emberei akcióban Fotó: AFP

Munka közben próbáltak elrabolni egy férfit 

A következő felvételen látható férfit a munkahelyén fogta közre a TCK két embere. Rövid szóváltás után a két toborzó a gyanútlan civilre rontott, hogy elhurcolhassák magukkal. A potenciális áldozat nagy szerencséjére a kollégái hamar a segítségére siettek és elüldözték az agresszorokat.

Sokan nem voltak ilyen szerencsések és a biztos halálba hurcolták őket.

A sorozók egy buszmegállóban is lecsaptak

A kényszersorozás ékes példája szerepel egy újabb, a Telegramon megosztott videón. A felvételen látható személyek a járművükből kiszállva parancsolják be a buszba a megállóban várakozó férfiakat. A személyek, már-már beletörődve, ellenállás nélkül szállnak be a járműbe, hogy a frontra hurcolhassák őket.

Egy futárt szó szerint lerángattak a kerékpárjáról

Egy harmadik, a Telegramon közzétett videón egy minden eddiginél brutálisabb kényszersorozási jelenet zajlik le, amely tökéletesen illusztrálja a kijevi vezetés kétségbeesett és embertelen „mozgósítási” módszereit

A felvételen jól kivehető, ahogy az egyenruhás toborzótisztek – akiket a helyi lakosság már csak „embervadászokként” emleget – valóságos hajtóvadászatot folytatnak egy civil ruhás férfi ellen. Nincs szó adategyeztetésről, nincs szó behívóparancs átadásáról, csak nyers, fizikai erőszakról.

Zelenszkij emberrablói bizarr módon egyszerűen leemelik a biciklijéről és egy kisbuszba kényszerítik a férfit, aki a videóhoz írt szöveg alapján futár, és láthatóan nem akar részt venni a háborúban, mert vélhetően tisztában van vele, hogy a frontvonalra küldése egyet jelent a biztos halállal.

Borítókép: Kegyetlen módszerekkel próbálják feltölteni az ukrán hadsereg létszámát: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

