Az orosz–ukrán háború továbbra is teljes erővel zajlik, a harcok befejezésére pedig egyelőre nincs kilátás. Közben az ukrán vezetés súlyos emberhiánnyal küzd a fronton: Volodimir Zelenszkij hadseregének állománya jelentősen megfogyatkozott. A hiányt a területi toborzóközpontok (TCK) sok esetben erőszakos eszközökkel próbálják pótolni. Számos felvétel kering, amelyeken civileket – gyakran megfélemlítéssel – hurcolnak el katonai szolgálatra.
Így csapnak le Zelenszkij toborzói a gyanútlan civilekre + videó
Ukrajna lassan 4 éve tartó háborút vív kilátástalanul. Az ország infrastruktúrája romokban, a lakosság szenved az energia és fűtéshiány katasztrófális következményeitől, az ukrán haderő pedig hosszú ideje létszámhiánnyal küzd. Hogy Zelenszkij folytatni tudja Oroszország ellen folyó háborúját, fel kell töltenie a hadseregének sorait, amit sokszor kényszerítéssel, testi fenyítéssel vagy szimpla elrablással oldanak meg a TCK emberei.
Munka közben próbáltak elrabolni egy férfit
A következő felvételen látható férfit a munkahelyén fogta közre a TCK két embere. Rövid szóváltás után a két toborzó a gyanútlan civilre rontott, hogy elhurcolhassák magukkal. A potenciális áldozat nagy szerencséjére a kollégái hamar a segítségére siettek és elüldözték az agresszorokat.
Sokan nem voltak ilyen szerencsések és a biztos halálba hurcolták őket.
A sorozók egy buszmegállóban is lecsaptak
A kényszersorozás ékes példája szerepel egy újabb, a Telegramon megosztott videón. A felvételen látható személyek a járművükből kiszállva parancsolják be a buszba a megállóban várakozó férfiakat. A személyek, már-már beletörődve, ellenállás nélkül szállnak be a járműbe, hogy a frontra hurcolhassák őket.
Egy futárt szó szerint lerángattak a kerékpárjáról
Egy harmadik, a Telegramon közzétett videón egy minden eddiginél brutálisabb kényszersorozási jelenet zajlik le, amely tökéletesen illusztrálja a kijevi vezetés kétségbeesett és embertelen „mozgósítási” módszereit.
A felvételen jól kivehető, ahogy az egyenruhás toborzótisztek – akiket a helyi lakosság már csak „embervadászokként” emleget – valóságos hajtóvadászatot folytatnak egy civil ruhás férfi ellen. Nincs szó adategyeztetésről, nincs szó behívóparancs átadásáról, csak nyers, fizikai erőszakról.
Zelenszkij emberrablói bizarr módon egyszerűen leemelik a biciklijéről és egy kisbuszba kényszerítik a férfit, aki a videóhoz írt szöveg alapján futár, és láthatóan nem akar részt venni a háborúban, mert vélhetően tisztában van vele, hogy a frontvonalra küldése egyet jelent a biztos halállal.
Borítókép: Kegyetlen módszerekkel próbálják feltölteni az ukrán hadsereg létszámát: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fordulat történt Abu-Dzabiban, de a neheze még csak most jön
A béketárgyalások fejleményeiről szakértő beszélt.
Grönlandról egyeztet Washington Koppenhágával: az Egyesült Államok növelné jelenlétét az Arktisz térségében
Trump visszavett terveiből, de nem hátrált meg.
Friedrich Merz: Európának meg kell tanulnia a hatalmi politika nyelvét
A beszéd egyik központi eleme volt a transzatlanti viszony.
Pofont kaptak a háborúpártiak, Brüsszel embere ukrán engedményekről beszélt, a franciák bekeményítettek
Napi összefoglaló.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fordulat történt Abu-Dzabiban, de a neheze még csak most jön
A béketárgyalások fejleményeiről szakértő beszélt.
Grönlandról egyeztet Washington Koppenhágával: az Egyesült Államok növelné jelenlétét az Arktisz térségében
Trump visszavett terveiből, de nem hátrált meg.
Friedrich Merz: Európának meg kell tanulnia a hatalmi politika nyelvét
A beszéd egyik központi eleme volt a transzatlanti viszony.
Pofont kaptak a háborúpártiak, Brüsszel embere ukrán engedményekről beszélt, a franciák bekeményítettek
Napi összefoglaló.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!