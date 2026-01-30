Munka közben próbáltak elrabolni egy férfit

A következő felvételen látható férfit a munkahelyén fogta közre a TCK két embere. Rövid szóváltás után a két toborzó a gyanútlan civilre rontott, hogy elhurcolhassák magukkal. A potenciális áldozat nagy szerencséjére a kollégái hamar a segítségére siettek és elüldözték az agresszorokat.

Sokan nem voltak ilyen szerencsések és a biztos halálba hurcolták őket.

A sorozók egy buszmegállóban is lecsaptak

A kényszersorozás ékes példája szerepel egy újabb, a Telegramon megosztott videón. A felvételen látható személyek a járművükből kiszállva parancsolják be a buszba a megállóban várakozó férfiakat. A személyek, már-már beletörődve, ellenállás nélkül szállnak be a járműbe, hogy a frontra hurcolhassák őket.

Egy futárt szó szerint lerángattak a kerékpárjáról

Egy harmadik, a Telegramon közzétett videón egy minden eddiginél brutálisabb kényszersorozási jelenet zajlik le, amely tökéletesen illusztrálja a kijevi vezetés kétségbeesett és embertelen „mozgósítási” módszereit.

A felvételen jól kivehető, ahogy az egyenruhás toborzótisztek – akiket a helyi lakosság már csak „embervadászokként” emleget – valóságos hajtóvadászatot folytatnak egy civil ruhás férfi ellen. Nincs szó adategyeztetésről, nincs szó behívóparancs átadásáról, csak nyers, fizikai erőszakról.

Zelenszkij emberrablói bizarr módon egyszerűen leemelik a biciklijéről és egy kisbuszba kényszerítik a férfit, aki a videóhoz írt szöveg alapján futár, és láthatóan nem akar részt venni a háborúban, mert vélhetően tisztában van vele, hogy a frontvonalra küldése egyet jelent a biztos halállal.