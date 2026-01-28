Újabb felvétel jelent meg a Telegramon az ukrán kényszersorozásról. A videó leírása szerint az eset Hmelnickij városában történt.
Nincs menekvés: munka közben is lecsaphatnak az ukrán sorozók + videó
Ismét egy, az ukrán kényszersorozásról szóló videó jelent meg a Telegramon. A felvételhez írt leírás szerint az ukrán sorozók egy Hmelnickijben dolgozó férfit vittek el, miközben az egy lakás felújításán dolgozott.
A bejegyzés szerint a férfi éppen egy lakás felújításán dolgozott, majd el akarta vinni az építési törmeléket, amikor feltartóztatták. A poszt azt írja, a szemeteszsákok még mindig az épület bejárata közelében állnak.
Nem egyedi esetről van szó: a Magyar Nemzet rendszeresen beszámol azokról a felvételekről, amelyek azt mutatják, hogy Ukrajnában milyen kíméletlen módszerekkel hurcolnak el férfiakat a sorozók.
Legutóbb Dnyipró városában készült egy videó – amelyet kommentár nélkül tettek közzé. A felvételen az látható, amint az ukrán területvédelmi és hadkiegészítő központ (TCK) emberei egy férfit kézen és lábon megragadva, ellenállását figyelmen kívül hagyva tuszkolnak be egy kisbuszba, majd elhajtanak vele.
Azt megelőzően megrázó videót osztott meg Koskovics Zoltán is, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.
A videón jól kivehető, amint három, a területi toborzóközponthoz (TCK) tartozó tiszt és egy rendőr csap le kiszemelt áldozatára. Nem igazoltatásról van szó, hanem nyílt, fizikai kényszerről. A férfit nem felszólítják, nem kérik, hanem megragadják, majd a lábánál fogva próbálják elhurcolni a lakásától, miközben ő kétségbeesetten ellenáll.
Egy korábbi felvételen pedig az látszik, hogy az embereket erőszakkal elhurcoló toborzók egy nőt is lefújnak gázspray-vel, miután az megpróbálta telefonnal rögzíteni a kényszersorozási akciót.
Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között 2318 esetet regisztráltak a sorkatonai szolgálat kijátszásával kapcsolatban, amelyek közül 953 ügyben vádat emeltek. Emellett 395 alkalommal jegyezték fel a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 esetben indult eljárás – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ hozott nyilvánosságra.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
