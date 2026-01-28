Nincs menekvés: munka közben is lecsaphatnak az ukrán sorozók + videó

A bejegyzés szerint a férfi éppen egy lakás felújításán dolgozott, majd el akarta vinni az építési törmeléket, amikor feltartóztatták. A poszt azt írja, a szemeteszsákok még mindig az épület bejárata közelében állnak.

Nem egyedi esetről van szó: a Magyar Nemzet rendszeresen beszámol azokról a felvételekről, amelyek azt mutatják, hogy Ukrajnában milyen kíméletlen módszerekkel hurcolnak el férfiakat a sorozók.