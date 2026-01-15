Nem sikerült utolérni az életéért futó ukrán férfit

Kényszersorozás ezúttal sikertelenül. A közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a TCK (területi toborzó és nyilvántartó központ) egyik embere megpróbálja feltartóztatni az előle menekülő férfit, ám az üldözés végül eredménytelen marad.
Kényszersorozás a mindennapokban
A videón a civil ruhás férfi futva menekül az utcán, miközben a TCK munkatársa nem tudja utolérni, és az akció rövid időn belül megszakad. Az eset ezúttal nem végződött elfogással, ami ritkább kimenetelnek számít az utóbbi hónapokban nyilvánosságra került hasonló felvételekhez képest.
Az ukrajnai kényszersorozásokról szóló videók rendszeresen váltanak ki felháborodást és vitát, mivel sok esetben erőszakos fellépést, utcai igazoltatásokat és dulakodásokat is rögzítenek. A hatóságok a mozgósítást a háborús helyzettel indokolják, ugyanakkor a módszerek társadalmi megítélése egyre ellentmondásosabb.
A mostani felvétel különlegessége, hogy a menekülő férfinak sikerült elkerülnie a kényszersorozást – legalábbis egy időre. Ez az eset is jól mutatja, milyen feszült és kaotikus helyzet alakult ki Ukrajna egyes nagyvárosaiban a mozgósítás végrehajtása során.
Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai férfiakra vadásznak az utcán (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
