kényszersorozásUkrajnaférfiTCKelfutHarkiv

Nem sikerült utolérni az életéért futó ukrán férfit

Újabb videó terjed a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozások gyakorlatáról: a felvétel Harkivban készült, és egy sikertelen üldözést örökít meg.

Szabó István
Forrás: Telegram2026. 01. 15. 9:59
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai férfiakra vadásznak az utcán Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Kényszersorozás ezúttal sikertelenül. A közösségi médiában terjedő videón az látható, amint a TCK (területi toborzó és nyilvántartó központ) egyik embere megpróbálja feltartóztatni az előle menekülő férfit, ám az üldözés végül eredménytelen marad.

kényszersorozás
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCC) tagjai egy civil dokumentációját ellenőrzik (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Kényszersorozás a mindennapokban

A videón a civil ruhás férfi futva menekül az utcán, miközben a TCK munkatársa nem tudja utolérni, és az akció rövid időn belül megszakad. Az eset ezúttal nem végződött elfogással, ami ritkább kimenetelnek számít az utóbbi hónapokban nyilvánosságra került hasonló felvételekhez képest.

Az ukrajnai kényszersorozásokról szóló videók rendszeresen váltanak ki felháborodást és vitát, mivel sok esetben erőszakos fellépést, utcai igazoltatásokat és dulakodásokat is rögzítenek. A hatóságok a mozgósítást a háborús helyzettel indokolják, ugyanakkor a módszerek társadalmi megítélése egyre ellentmondásosabb.

A mostani felvétel különlegessége, hogy a menekülő férfinak sikerült elkerülnie a kényszersorozást – legalábbis egy időre. Ez az eset is jól mutatja, milyen feszült és kaotikus helyzet alakult ki Ukrajna egyes nagyvárosaiban a mozgósítás végrehajtása során.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai férfiakra vadásznak az utcán (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

Zelenszkij korrupciós maffiájának újabb tagja bukott le

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
