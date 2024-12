Zelenszkij még tovább húzná a háborút, Kárpátalja felett is rakéták szállnak

A november közepi rakétatámadás után ma hajnalban újabb orosz légitámadás érte Kárpátalját. Miroszlav Bileckij kormányzó azt közölte, hogy két rakéta hatolt be Kárpátalja légterébe, az egyiket a kárpátaljai 101-es területvédelmi dandár katonái hatástalanítottak Munkács közelében.

Javaslatot tettünk egy karácsonyi tűzszünetre és egy nagyszabású fogolycserére. Milyen szomorú, hogy ezt Zelenszkij elnök a mai nap során egyértelműen elutasította és kizárta. Mi megtettük, amit lehetett!

– írta közösségi oldalán a minap Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök békemisszója részeként az elmúlt napokban is mindent megtett a szomszédunkban zajló háború békés lezárása érdekében. Ferenc pápa után Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel is tárgyalt a béke érdekében, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott az ügyben telefonbeszélgetést, valamint a török elnökkel is egyeztetett.

A magyar miniszterelnök által javasolt tűzszünetet és fogolycserét az orosz fél tárgyalásra alkalmasnak találta, az ukrán fél azonban nem

– mondta el lapunknak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

– Ukrajna bejelentette, hogy csak abban az esetben tárgyal az oroszokkal, ha katonai ereje megerősödik, és képes lesz a frontokon az ellenállásra. Azonban a lassan harmadik évéhez közelítő háború alatt egy támadástól eltekintve Ukrajna sikertelen volt, amit tehát Zelenszkij mond, az nyilvánvalóan tarthatatlan, hangsúlyozta a szakértő.

Nógrádi György (Fotó: Facebook/Nógrádi György)

A szakértő szerint Zelenszkij nem akarja a magyar javaslatot elfogadni, és úgy érzi, hogy jelenleg nem kell tárgyalnia Moszkvával. A leköszönő Biden-adminisztráció mindennel ellátja Kijevet, támogatással és fegyverekkel is. Hozzátette:

Zelenszkij tudja, hogy január 20-ig a Biden-adminisztrációtól még sok mindent meg tud kapni abból, amit akar, így az utolsó pillanatig kivár.

Az orosz válasz egyértelmű, a frontokon katonai fölényben vannak és mennek előre, összegezte a szakértő.