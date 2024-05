Robert Fico élete csak a szerencsén múlt?

Kiemelte továbbá azt is, hogy hatóságok általában jobban tudnak reagálni az olyan fegyverekre, mint például a gépkarabély, szemben a kis hatótávolságú kézifegyverekkel – minden bizonnyal ez is előnyére vált Cintulának. Példaként az Egyesült Államokat említette meg, ahol a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények mintegy 80 százalékát kis hatótávolságú fegyverekkel, többnyire pisztollyal követik el.

Milyen fegyverrel akarták megölni Robert Ficót?

Megkezdődtek továbbá azok a találgatások is, hogy milyen fegyvert használhatott Juraj Cintula a Robert Fico elleni merényletkísérletre. Elemzők egy kilenc milliméteres CZ 75 típusú, cseh gyártmányú pisztoly mellett tették le a voksukat, melyet 1975-ben kezdtek el gyártani, és miután a civil fegyvertartás lehetősége felmerült, az elsők között terjedt el a pisztoly. Újonnan egy ilyen típusú pisztoly ára 600 és 700 euró (232–271 ezer forint) között mozog, de használtan már 300–400 euróért (116–155 ezer forint) is hozzá lehet jutni. L’udovíta Miklánka hangsúlyozta, ezeket a fegyvereket elsősorban katonai célokra szánják, és úgy tervezik, hogy egy lövéssel súlyos sérülést, de akár azonnali halált is lehet okozni.

CZ 75 típusú pisztoly. Forrás: Wikipédia

Szigoríthatják a fegyverviselési törvényeket

Szlovákiában körülbelül 90 ezer embernek van fegyvertartási engedélye, ami azt jelenti, hogy a Cintula által használt fegyverhez hasonló pisztolyok tízezrei, vagy akár százezrei lehetnek magánszemélyeknél. A fegyverszakértő egyébként azt sem zárta ki, hogy másnál is volt fegyver, amikor Fico Nyitrabányán járt. „Ha van 90 ezer ember, akinek fegyverviselési engedélye van, akkor naponta legalább egy olyan emberrel találkozol, akinek van fegyvere, de nem tudsz róla” – tette hozzá. Rámutatott arra is, hogy a szlovák törvények értelmében a fegyverviselőnek titokban kell tartania, hogy fegyver van nála, így nem kizárt, hogy a miniszterelnököt védő testőrök sem vették észre Cintula pisztolyát.