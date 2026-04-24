Páros lábbal szállt bele a magyarokba a szlovák miniszterelnök-helyettes: a magyarok jogtalanul használják 1945 óta a földeket

A nyilatkozat súlyát az adja, hogy kormányzati oldalról eddig senki nem beszélt ilyen nyíltan arról a több évtizedes törekvésről, amelynek célja, hogy a Benes-dekrétumok szellemiségét követő, a magyarokat és németeket kollektív bűnösséggel sújtó szlovák nemzeti tanácsi döntéseknek még nyolcvan év elteltével is érvényt szerezzenek.
Ehhez kapcsolódóan a kormányfőhelyettes ironikusan megjegyezte: az érintett ingatlanokat azóta illetéktelenek használják.
A kialakult helyzet tehát az, hogy a német és magyar kisebbség kollektív felelősségre vonása ma is elegendő jogi alapként szolgálhat olyan intézkedésekhez, amelyek vagyonelkobzást jelentenek, noha elvileg már nem tekinthetők érvényes jogforrásnak.
A kormányfőhelyettes álláspontja alapján azok a magyarok – és utódaik –, akiknek birtokait 1945 után nem vették el, akár úgy is elveszíthetik tulajdonukat, hogy arról előzetesen nem is szereznek tudomást, ráadásul kártalanítás nélkül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!