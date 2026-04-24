Páros lábbal szállt bele a magyarokba a szlovák miniszterelnök-helyettes: a magyarok jogtalanul használják 1945 óta a földeket

Kérdésként merül fel, mi vár azokra, akik valaha a kitelepítési jegyzékeken szerepeltek, mégis valamilyen okból a szülőföldjükön maradtak. Elképzelhető, hogy most, ha még élnek, mégis kitelepítik őket, vagy utólag kérik számon rajtuk az ott töltött éveket? – teszi fel a kérdést a Ma7 cikke.

Ugyancsak bizonytalan a helyzete azoknak, akik megélhetésük és munkájuk megőrzése érdekében kénytelenek voltak lemondani magyar nemzetiségükről, és a korabeli szabályozás szerint reszlovakizáltak. Ha még élnek, felmerül, hogy most felelősségre vonják őket azért, hogy – kényszer hatására – élhettek alapvető jogaikkal.

Borítókép: Robert Kalinák szlovák miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)