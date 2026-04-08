Kiszelly Zoltán: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki minden nagyhatalommal tárgyal

Orbán Viktor Washington szövetségese

Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott.

Az Egyesült Államok és az Európán kívüli hatalmak abban érdekeltek, hogy a mostani magyar kormány maradjon, és Orbán Viktor és politikáját azért támogatják, mert azokat az alternatívákat jeleníti meg, amelyek Magyarországnak, Európának és nekik is jók

– mondta el az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő szerint több stratégiai kérdésben is egy irányba mutatnak az érdekek: Budapestnek Washingtonnal például az ukrajnai béke ügye is közös, Kína a konnektivitás politikáját támogatja, az oroszokkal pedig az energetikai együttműködés ilyen.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)

Amik jók voltak nagyon sokáig, azokat a magyar miniszterelnök továbbra is fenntartaná, és az európai kormányokkal és Brüsszellel pedig azért nem jó a viszony, mert ők a korábbi jó együttműködést, ami korábban jó volt Európának, megszakították a szankciókkal. De mi azt a politikát folytatjuk, ami sokáig jó volt és gazdaggá tette Európát

– mutatott rá Kiszelly Zoltán. A politikai elemző a személyes kapcsolatok jelentőségére is felhívta a figyelmet.

Bizalmi viszony van Orbán Viktor és az Európán kívüli vezetők között, mert ő a legrégebben hivatalban lévő európai miniszterelnök. Sok válságot átélt, sok döntést hozott és ezek személyes döntések

– fogalmazott a szakértő.