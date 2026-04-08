Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Kiszelly Zoltán: Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki minden nagyhatalommal tárgyal

Történelmi csúcson áll a magyar–amerikai szövetség, hangsúlyozta Kiszelly Zoltán, aki szerint Orbán Viktor az egyetlen európai vezető, aki képes érdemi, stratégiai jelentőségű tárgyalásokat folytatni a világ meghatározó hatalmi központjaival.

Forrás: Origo2026. 04. 08. 16:03
J.D.Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Történelmi csúcson a magyar–amerikai szövetség, miután J. D. Vance alelnök, az amerikai kormányzat támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt a közelgő választások előtt. A közös sajtótájékoztatón nemcsak a két ország közötti „aranykor” és a közös keresztény értékek kerültek fókuszba, de egy telefonhívás erejéig Donald Trump is bekapcsolódott a budapesti eseményekbe.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök és J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)

Orbán Viktor Washington szövetségese

Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott.

Az Egyesült Államok és az Európán kívüli hatalmak abban érdekeltek, hogy a mostani magyar kormány maradjon, és Orbán Viktor és politikáját azért támogatják, mert azokat az alternatívákat jeleníti meg, amelyek Magyarországnak, Európának és nekik is jók

mondta el az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

A szakértő szerint több stratégiai kérdésben is egy irányba mutatnak az érdekek: Budapestnek Washingtonnal például az ukrajnai béke ügye is közös, Kína a konnektivitás politikáját támogatja, az oroszokkal pedig az energetikai együttműködés ilyen.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)

Amik jók voltak nagyon sokáig, azokat a magyar miniszterelnök továbbra is fenntartaná, és az európai kormányokkal és Brüsszellel pedig azért nem jó a viszony, mert ők a korábbi jó együttműködést, ami korábban jó volt Európának, megszakították a szankciókkal. De mi azt a politikát folytatjuk, ami sokáig jó volt és gazdaggá tette Európát

– mutatott rá Kiszelly Zoltán. A politikai elemző a személyes kapcsolatok jelentőségére is felhívta a figyelmet.

Bizalmi viszony van Orbán Viktor és az Európán kívüli vezetők között, mert ő a legrégebben hivatalban lévő európai miniszterelnök. Sok válságot átélt, sok döntést hozott és ezek személyes döntések

– fogalmazott a szakértő.

(L/R) US President Donald Trump greets Hungarian Prime Minister Viktor Orban outside the West Wing of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Ház nyugati szárnya előtt Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Kiszelly Zoltán szerint a jó viszony konkrét amerikai támogatásokban is megmutatkozik.

A védőpajzsot Orbán Viktornak ígérte Trump, és azt mondták, hogy addig kapjuk a kivételt az amerikai olajszankciók alól, amíg ő a miniszterelnök. Orbán Viktor azt az alternatívát tudja megjeleníteni Európában, ami például az Egyesült Államok érdeke is, és amit támogat.

Kiszelly Zoltán ugyanakkor élesen bírálta az ellenzéki alternatívát. A szakértő szerint a Tisza kormányzása belesimulna a brüsszeli konfliktusos politikába.

A konszenzusos, párbeszédre épülő, fideszes politikát fölváltaná a brüsszeli konfliktusos politika, ami öngyilkos politika, mert látjuk, hogy rossz irányba vezet. Ezért az nem is igaz, hogy Orbán Viktor után ugyanolyan lenne az Egyesült Államokkal a viszony, az egy konfliktusos viszony lenne

– összegezte Kiszelly Zoltán.

Borítókép: J. D.Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)



 



 

 



 



 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu