Most akkor ki hazudik? Zelenszkij kikotyogta, hogy már a választás előtt találkozott Magyar Péterrel

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke megnevezte a Tisza-kormány hét miniszterét és további minisztériumokat jelentett be. A sajtótájékoztatón többször is kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel nem ismerik egymást, még telefonon sem beszéltek, de azt üzente neki, hogy ha a Barátság kőolajvezeték alkalmas a tranzitra, akkor azt nyissák meg. Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt állítja, hogy korábban már találkozott a Tisza vezetőjével.

Azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon sem, sehogy sem […] még egyszer mondom, nem ismerjük egymást

– szabadkozott a sajtótájékoztatón Magyar Péter. Azonban ennek épp az ellenkezőjét állította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nyilvánosságra került interjúban.