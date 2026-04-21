Most akkor ki hazudik? Zelenszkij kikotyogta, hogy már a választás előtt találkozott Magyar Péterrel

Az ukrán elnök interjút adott a Buitenhof nevű YouTube-csatornának, amiben Magyarország is szóba került. Zelenszkij azt állította, hogy nem emlékszik pontosan mikor, de 1-2 éve személyesen találkozott Magyar Péterrel. A leendő magyar miniszterelnök viszont egy sajtótájékoztatón ennek épp az ellenkezőjét mondta.

2026. 04. 21. 10:38
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke megnevezte a Tisza-kormány hét miniszterét és további minisztériumokat jelentett be. A sajtótájékoztatón többször is kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel nem ismerik egymást, még telefonon sem beszéltek, de azt üzente neki, hogy ha a Barátság kőolajvezeték alkalmas a tranzitra, akkor azt nyissák meg. Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt állítja, hogy korábban már találkozott a Tisza vezetőjével.

Azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon sem, sehogy sem […] még egyszer mondom, nem ismerjük egymást

– szabadkozott a sajtótájékoztatón Magyar Péter. Azonban ennek épp az ellenkezőjét állította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nyilvánosságra került interjúban. 

Mielőtt miniszterelnök lett, egyszer ellátogatott Ukrajnába. Ez, nem is tudom, több mint egy éve talán két éve volt. Igen, volt vele egy találkozóm. Ő akart velem találkozni

– mondta az ukrán elnök.

A Zelenszkijjel készült 30 perces interjú (angolul) ide kattintva tekinthető meg, amiben a Tisza Párt elnöke kétszer is szóba került.

Zelenszkij elnök erre az útra célozhatott

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté, jó eséllyel azonban Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
