„76 utassal a fedélzetén landolt a mai mentesítő járatunk Budapesten” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Újabb mentesítő járat érkezett: 76 magyar tért haza Rijádból
Újabb mentesítő járat érkezett Budapestre: a Rijádból indult repülőgép 76 magyar állampolgárt hozott haza, akik Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedtek. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a hazaszállítás folytatódik, hétfőn két további járat közlekedik az ománi Maszkat és Budapest között.
A Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hoztuk haza. Holnap két mentesítő járatunk közlekedik az ománi főváros és Budapest között
– teszi hozzá.
További Külföld híreink
A két járattal 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket Dubajból viszünk át Maszkatba – zárta.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az orosz nagykövetség nyílt levélben reagált a magyar ellenzék álhírére
Hamis információkat tartalmaznak azok az állítások, amelyek az orosz beavatkozásról szólnak a magyar választási kampány kapcsán.
Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján + videó
„Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk.”
Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem
Évekbe telhet, mire megkapja a leselejtezett belga gépeket az ukrán légierő.
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az orosz nagykövetség nyílt levélben reagált a magyar ellenzék álhírére
Hamis információkat tartalmaznak azok az állítások, amelyek az orosz beavatkozásról szólnak a magyar választási kampány kapcsán.
Szijjártó Péter: A Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján + videó
„Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk.”
Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem
Évekbe telhet, mire megkapja a leselejtezett belga gépeket az ukrán légierő.
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
A moszkvai vezetés úgy véli, a jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmaknak közösen kellene meghatározniuk a globális rend jövőjét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!