Újabb mentesítő járat érkezett: 76 magyar tért haza Rijádból

Újabb mentesítő járat érkezett Budapestre: a Rijádból indult repülőgép 76 magyar állampolgárt hozott haza, akik Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedtek. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a hazaszállítás folytatódik, hétfőn két további járat közlekedik az ománi Maszkat és Budapest között.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 20:19
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
„76 utassal a fedélzetén landolt a mai mentesítő járatunk Budapesten” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hoztuk haza. Holnap két mentesítő járatunk közlekedik az ománi főváros és Budapest között

 – teszi hozzá.

A két járattal 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket Dubajból viszünk át Maszkatba – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

 

