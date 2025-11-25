Bérmegállapodás: a kormányzati szándék adott, tíz százalék a cél

A felek korábban már közel jártak a bérmegállapodás eléréséhez, a legfrissebb fejlemények szerint azonban a kormányzat a költségvetés stabilitását szem előtt tartva nem tudja biztosítani a munkaadók által kért adómérséklést. Ez a lépés lett volna az egyik kulcseleme annak, hogy a vállalkozások könnyebben kigazdálkodják a jelentősebb béremelést. A kabinet ezzel együtt keresi a megoldást a bérek növelésére, a múlt héten bejelentett 11 pontos, a mikro- és kisvállalkozásokat segítő adócsomag is ezt a célt szolgálja, írja a Világgazdaság.

A kormányzat változatlanul elkötelezett egy, a béremeléseket lehetővé tevő bérmegállapodás mellett (Fotó: Havran Zoltán)

Felhők a bérmegállapodás horizontján

– Egyelőre úgy tűnik, hogy egy új javaslatot kell kidolgoznunk, amely nem tartalmazza a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentését – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezet elnöke, miután hétfő délután a munkavállalói oldal és a kormány közötti kétoldalú egyeztetésre került sor. A szakszervezeti vezető elmondása szerint a kormány arra hivatkozva nem lépi meg a régóta lebegtetett adócsökkentést, hogy egyrészt a költségvetésben nem áll rendelkezésre elegendő forrás, éves szinten 200 milliárd forint kiesést jelentene. Másrészről épp a múlt héten jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a 11 pontos mikro-és kisvállalatokat is érintő adócsökkentési programját.

Minimálbér 2026: a tízszázalékos emelés így is összejöhet

Ahogy korábban beszámoltunk róla, november elejére lényegében megállapodtak a munkaadók és a szakszervezetek a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. Bár konkrét emelési tételekről a tárgyalások ezen szakaszában nem kommunikálnak, a tárgyalások utolsó fázisára utal, hogy „hazaviszi” ilyenkor mindkét oldal a tagszervezeteik felé a kompromisszumos javaslatokat. Azonban ekkor még úgy tűnt, hogy a kormány csökkenti a szochot, ami a vállalkozói oldal kérése volt és ettől tette függővé a megállapodását a szakszervezetekkel.

Számoltunk ezzel a lehetőséggel, bizakodtunk mindvégig, hogy a jobb verzió jön be, és lesz szocho-csökkentés. Ma már úgy néz ki, hogy ennek nincs esélye

– fogalmazott Mészáros Melinda, aki elmondta, hogy több variációban gondolkodnak, de okosabbak akkor lesznek, ha szerdán leülnek.