Van esély a bérmegállapodás megkötésére – de mit kérnek a felek?

Komoly egyeztetések zajlanak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán, ugyanis három fontos gazdasági mutató miatt a hároméves bérmegállapodásban foglalt feltételektől el kell térni. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke lapunk megkeresésére azt mondta, a GDP, az infláció és az átlagkereset várt értékéhez képesti eltérések miatt a hároméves bérmegállapodásban foglalt helyett – ha nem születne egyezség – alapesetben 11,6 százalékkal kellene emelni a minimálbért jövőre, ám továbbra is zajlanak az egyeztetések azt követően is, hogy legutóbb arról számolt be, kompromisszumos megállapodás körvonalazódik és került látótávolságba.
Ez az egyezség nem százalékos emelésről, hanem fix összegű megállapodásról szólt, ennek mértékét akkor nem hozták nyilvánosságra. A Munkástanácsok Országos Szövetsége harmincötezer forintos minimálbér-emelést javasolt, míg a bérminimumra vonatkozó javaslata harmincezer forint volt, ám a munkaadói oldal ennél kevesebbet ajánl mindkét bértípus esetében. A 11,6 százalékos minimálbér-emelés mértéke noha elfogadható lenne a munkavállalói oldal számára, a nagyobb kihívást az jelenti, ha a garantált bérminimum mértékéről nem sikerül megállapodni. Mint írtuk, a mindenkori legkisebb kereset mintegy negyedmillió munkavállalót érint, a garantált bérminimumot nagyjából háromszorennyien kapják. Emellett félő az is, hogy a bérek „összecsúszhatnak”, ráadásul a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető ugyanakkora százalékarányú egységes béremelés végrehajtása. Ez szintén nem könnyíti meg az egyeztetéseket, többek között így lehetséges – a gazdasági mutatók mellett – az, hogy a munkaadói oldal kevesebbet ajánl.
Emellett a munkaadói oldal a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklését reméli a kormányzattól, ám Palkovics Imre felhívta a figyelmet, a kabinet egyfelől ezt a béremelések mértékének tükrében lépné meg, továbbá ekkora mértékű csökkentésnek kicsi a valószínűsége. Ezzel ugyanis kétszázmilliárd forint esne ki a központi költségvetésből, továbbá a tizenegy pontos, kis- és közepes vállalatokat érintő mentőcsomagnak is tekinthető intézkedés szintén nyolcvanmilliárd forintos állami bevételcsökkenést jelent – mutatott rá.
