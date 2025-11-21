Van esély a bérmegállapodás megkötésére – de mit kérnek a felek?

Komoly egyeztetések zajlanak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán, ugyanis három fontos gazdasági mutató miatt a hároméves bérmegállapodásban foglalt feltételektől el kell térni. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke lapunk megkeresésére azt mondta, a GDP, az infláció és az átlagkereset várt értékéhez képesti eltérések miatt a hároméves bérmegállapodásban foglalt helyett – ha nem születne egyezség – alapesetben 11,6 százalékkal kellene emelni a minimálbért jövőre, ám továbbra is zajlanak az egyeztetések azt követően is, hogy legutóbb arról számolt be, kompromisszumos megállapodás körvonalazódik és került látótávolságba.

Ismét terítéken egy bérmegállapodásra vonatkozó javaslat, eszerint a garantált bérminimum hét, a minimálbér tíz százalék körüli összeggel emelkedne jövőre

Fotó: Kurucz Árpád

Ez az egyezség nem százalékos emelésről, hanem fix összegű megállapodásról szólt, ennek mértékét akkor nem hozták nyilvánosságra. A Munkástanácsok Országos Szövetsége harmincötezer forintos minimálbér-emelést javasolt, míg a bérminimumra vonatkozó javaslata harmincezer forint volt, ám a munkaadói oldal ennél kevesebbet ajánl mindkét bértípus esetében. A 11,6 százalékos minimálbér-emelés mértéke noha elfogadható lenne a munkavállalói oldal számára, a nagyobb kihívást az jelenti, ha a garantált bérminimum mértékéről nem sikerül megállapodni. Mint írtuk, a mindenkori legkisebb kereset mintegy negyedmillió munkavállalót érint, a garantált bérminimumot nagyjából háromszorennyien kapják. Emellett félő az is, hogy a bérek „összecsúszhatnak”, ráadásul a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető ugyanakkora százalékarányú egységes béremelés végrehajtása. Ez szintén nem könnyíti meg az egyeztetéseket, többek között így lehetséges – a gazdasági mutatók mellett – az, hogy a munkaadói oldal kevesebbet ajánl.

Emellett a munkaadói oldal a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklését reméli a kormányzattól, ám Palkovics Imre felhívta a figyelmet, a kabinet egyfelől ezt a béremelések mértékének tükrében lépné meg, továbbá ekkora mértékű csökkentésnek kicsi a valószínűsége. Ezzel ugyanis kétszázmilliárd forint esne ki a központi költségvetésből, továbbá a tizenegy pontos, kis- és közepes vállalatokat érintő mentőcsomagnak is tekinthető intézkedés szintén nyolcvanmilliárd forintos állami bevételcsökkenést jelent – mutatott rá.