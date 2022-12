Új pályázatot írnak ki az Operaház vezetésére

Érvénytelennek nyilvánította a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) azt a 2022. augusztus 8-ai keltezéssel kiírt pályázatát, amely öt év határozott időre a Magyar Állami Opera főigazgatói munkakörére irányult. A pályázat benyújtására harminc nap állt rendelkezésre, majd a véleményező szakmai bizottsági ülésének lebonyolítására szintén harmincnapos határidő volt. Ekkor két anyag került a bizottság elé: Ókovács Szilveszter jelenlegi főigazgató, illetve Győriványi Ráth György karmester, az Opera korábbi fő-zeneigazgatója pályázati dokumentumai.

Ókovács Szilveszter mostani megbízása azonban 2023. február 14-én lejár, s mandátumát megbízott főigazgatóként július 31-ig, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig meghosszabbítja Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Az elmúlt hetekben a sajtóban felröppent többször is az a hír, miszerint a jelenlegi igazgató már nem kapná meg egy teljes ötéves ciklusra a dalszínház irányításának feladatkörét.

Ókovács Szilveszter, aki immár tizenegy és fél éve áll az Opera élén – korábban pedig, 2001 és 2005 között az igazgatóságban dolgozott –, s akinek nevéhez kötődik többek között az Erkel Színház újranyitása, az Eiffel Műhelyház létrehozása és az Andrássy úti Ybl-palota felújítása is, a minap az Index Sunday Brunch című műsorában fogalmazta meg szakmai véleményét a rövidített megbízásról: „Ez egy olyan intézmény, amelyik több évre előre tervez, például most három évre előre vagyunk. Ennek egy kétéves periódust megadni – mondhatni – értelmetlen, s nem is gondolom, hogy ezt nekem kellene vállalni.” Hozzátette azt is, nem hiszi, hogy bölcs döntés lenne bárkit is az ötéves limit alatt kinevezni erre a posztra. E problémát egy focis példával szemléltette:

Rendkívül szakmaiatlan döntésként élném meg, és nyilván bizalmatlanságként, a probléma iránti hozzá nem értésként. Ez olyan volna, mintha egy stoplist adnának a lábra, amelyik csak 75 percig jó, miközben a meccs 90 percig tart

– fogalmazott.

Ókovács hangsúlyozta, hogy neki is évekig tartott beletanulni e munkakörbe, hiszen vannak olyan rétegei az operaházi vezetésnek, amelyek előre nem látszanak, amelyre így lehetetlen felkészülni. „Egy új vezetés, amelyik – szinte elvárható módon, ezt adja a gyakorlat – sorcserét csinál, és egy válság kellős közepén megpróbálja megérteni, mit is kapott a kezébe, ami egyébként egy állandó improvizációs és manőverezős készséget is feltételez” – tette hozzá.

Az, hogy merre tovább, még a jövő zenéje. Két dolog azonban világos. Az egyik az, hogy Ókovács Szilveszter nem tartaná megfelelő döntésnek a kétéves főigazgatói kinevezést – akár ő kapná e tisztséget, akár más.

Ugyanakkor Ókovács az Indexnek elmondta, hogy indul majd az új pályázaton is.

A másik pedig az, hogy a főigazgatói munkakör betöltésére az előző pályázat eredményének érvénytelenné nyilvánítását követő hatvan napon belül a KIM köteles új pályázatot kiírni, amelyről tegnap közleményt is adott ki a minisztérium. E szövegben olvasható, hogy az új pályázat szempontjait meghatározza a jövőbe történő befektetés szemlélete, a jövőképek versenye annak érdekében, hogy hírnevét tovább növelve a Magyar Állami Operaház még inkább meghatározó szerepet játsszon a magyar kulturális életben és a világ művészetében. További kiemelt szempont, hogy augusztus óta jelentősen módosultak a kulturális területen is az energetikai és finanszírozási feltételek, amelyek innovatív megoldásokat igényelnek.

Borítókép: Ókovács Szilveszter (Fotó: Balogh László /Nemzeti Sport)