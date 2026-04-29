A lengyel példa ragadós? Donald Tusk „jogállama” és a brüsszeli félrenézés
A 2023-as lengyel parlamenti választásokat követően nem csupán kormányváltás történt, hanem mélyreható politikai és intézményi átalakulás indult el. A Donald Tusk vezette új kabinet hivatalba lépésével lezárult a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) nyolcéves kormányzása, és egy új korszak kezdődött, amely már az első hónapokban komoly vitákat generált, Brüsszel pedig becsukta szemét – fogalmaztak a lapunknak nyilatkozó szakértők.
Lengyel intézményi átalakítások és politikai feszültségek
Az új kormány lépései gyorsan kiterjedtek a közmédiára, az igazságszolgáltatásra és az államapparátusra is. A kabinet ezeket a változtatásokat a „jogállamiság helyreállításával” indokolta, ellenzői azonban politikai indíttatású beavatkozásokról beszélnek.
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a folyamat messze túlmutat egy egyszerű kormányváltáson.
Komoly intézményi átalakulásnak lehettünk szemtanúi Lengyelországban Donald Tuskék hivatalba lépése óta. Ezen változások egy jó része – alkotmányozó többség híján – különféle jogi ügyeskedések útján történt meg
A lengyelországi változások nemcsak politikai, hanem jogi vitákat is kiváltottak. Dornfeld László szerint az országban mára bizonytalan jogi helyzet alakult ki.
Tuskék a jogállamiság helyreállítását ígérték, ehhez képest jogi anarchiába sodorták az országot. Az úgynevezett »neo-bírák« fogalmának bevezetésével egész intézményeket delegitimáltak
– fogalmazott a szakértő.
Ez nem pusztán elméleti kérdés. Ha egy bírósági döntést a másik fél nem fogad el, és a hatóságok sem hajtják végre, az a jogbiztonság alapjait rendíti meg. Lengyelországban ez a helyzet tartóssá vált
– tette hozzá. A szakértő több konkrét ügyet is említett, köztük politikusok elleni eljárásokat és vitatott hatósági lépéseket, amelyek szerinte a politikai ellenfelek megfélemlítését szolgálhatták.
Politikai leszámolás vagy elszámoltatás?
A lengyel belpolitikai helyzetet tovább élezte, hogy több korábbi kormányzati szereplő is célkeresztbe került. A hatósági intézkedések, személycserék és vizsgálatok célja a lengyel jobboldal szerint nem más, mint
A lengyel fejlemények egyik legvitatottabb eleme az Európai Unió reakciója. Míg korábban a jobboldali PiS-kormánnyal szemben Brüsszel éles kritikákat fogalmazott meg, Donald Tusk színre lépésével ez megváltozott.
Brüsszelben kétféle reakció volt: a süket csend és a hangos taps. Amikor az új lengyel kormány hivatalba lépett, azonnal megindult az uniós pénzek folyósítása, miközben a későbbi jogsértéseket egyszerűen nem kommentálták
– fogalmazott Dornfeld László. A szakértő szerint ez egyértelműen kettős mércére utal:
A korábbi lengyel kormány ennek töredékéért is súlyos bírálatokat kapott. Ez világosan mutatja, hogy Brüsszel nem elvek, hanem politikai szimpátia alapján reagál.
Hasonlóan jellemezte a helyzetet Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója is:
Szelektív jogértelmezés zajlik Brüsszelben. A kötelezettségszegési eljárásokat egyfajta föderalizációs eszközként használják, sokszor olyan területeken is, amelyek nem tartoznak az Európai Bizottság hatáskörébe.
A szakértő rámutatott:
Ezeket az eszközöket elsősorban azokkal a kormányokkal szemben alkalmazzák, amelyek alternatívát kínálnak a fősodorral szemben – ilyen volt Lengyelország és Magyarország is.
A lengyel példa túlmutat önmagán
Kiszelly Zoltán szerint a lengyel folyamatok európai szinten is figyelmeztetőek: Az látszik, hogy Brüsszel elnézőbb azokkal a kormányokkal, amelyek ideológiailag közelebb állnak hozzá. Ilyenkor inkább becsukja a szemét és a jogot politikai eszközként használja.
El szerették volna kerülni a blokkoló kisebbséget, ugye ha Románia is átfordult volna 2024-ben, Magyarország, Ausztria, jövőre Franciaország és Olaszországban Meloni kormánya akár egy blokkoló kisebbség lehetett volna Brüsszel túlterjeszkedésével szemben
–hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.
Ez egyértelmű nyomásgyakorlás a szuverenista politikát képviselő országokkal szemben
– összegezte a szakértő.
A lengyel példa így nem csupán belpolitikai kérdés, hanem európai szintű vitát is generál. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is nyitott: vajon a lengyel folyamatok és a magyar választások után kialakuló hazai helyzet egyedi esetet jelentenek, vagy egy szélesebb európai tendencia előfutárai.
