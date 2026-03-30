Súlyos botrányok rázzák meg Tusk pártját: pedofília és súlyos visszaélések árnyékolják be a lengyel kormányt

Súlyos botrányok rázták meg a Polgári Koalíció környezetét: több ügyben is olyan pártközeli személyek érintettsége merült fel, akiket pedofíliával és más, megrázó bűncselekményekkel kapcsolatban ítéltek el vagy vádoltak meg. A pártot vezető miniszterelnök, Donald Tusk visszautasítja a politikai felelősséget.

Magyar Nemzet
Forrás: Brussels Signal2026. 03. 30. 17:17
Donald Tusk és Magyar Péter Forrás: Facebook
A legnagyobb visszhangot a délnyugat-lengyelországi Klodzko városában kirobbant ügy váltotta ki. Egy, a törvények miatt név nélkül kezelt nő – aki korábban a kormánypárt helyi kampányszervezőjeként dolgozott – hat és fél év börtönbüntetést kapott, mert segítette férjét, akit pedofília és állatokkal szembeni szexuális visszaélések miatt 25 év szabadságvesztésre ítéltek, írja a Brussels Signal.

Tusk
Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Forrás: X/Leszek Szymanski

Az ügy részleteit a Kanal Zero YouTube-csatorna tárta a szélesebb nyilvánosság elé, egy helyi újságíró, Marcin Torz oknyomozása alapján. A beszámolók – köztük az áldozat, a pár gyermekének megrázó vallomása – sokakat sokkoltak Lengyelországban.

Ellenzéki támadások és médiavita

Az ügy kapcsán élesen bírálta a kormányt a korábbi miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, aki szerint lehetetlen közömbösnek maradni a folyamatosan napvilágra kerülő információk láttán, és úgy véli, a kormánypárt vezetése igyekszik elhatárolódni a felelősségtől.

Hasonló hangot ütött meg Tobiasz Bochenski is, aki szerint a botrány csak az internetes nyilvánosságnak köszönhetően vált ismertté. Állítása szerint a lengyel fősodrú média jelentős része elhallgatja az ügyet.

A közösségi médiában ugyanakkor robbanásszerűen terjedt a történet: egy elemzés szerint egyetlen hét alatt több mint 139 millió megtekintést generált a téma, így gyakorlatilag minden internetező többször is találkozhatott vele.

 

Újabb ügyek kerülnek elő

Nem ez az egyetlen botrány a kormánypárt körül. Nyugat-Lengyelországban, Zlotów városában egy másik, a párthoz köthető tisztségviselőt korábban 11 év börtönre ítéltek, mert kiskorú lányokat zaklatott és róluk felvételeket készített. A vádak szerint 2021 és 2023 között több mint húsz esetben követett el szexuális visszaélést.

Az ügy különösen nagy felháborodást váltott ki, mivel egyes források szerint a panaszok már évekkel korábban is eljutottak a hatóságokhoz, mégsem történt érdemi előrelépés. Kritikusok szerint a politikus hosszú ideig pozícióban maradhatott, és csak a 2023-as letartóztatása után lépett a párt, amikor már nem lehetett elkerülni a nyilvános botrányt.

Az ítéletet később egy fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte, elsősorban eljárásjogi okokra hivatkozva, ami tovább fokozta a közéleti vitát.

 

Tusk elfordítja a fejét, és visszautasítja a vádakat

Donald Tusk határozottan visszautasította, hogy pártját felelősség terhelné az ügyek miatt. Szerinte különösen visszataszító, amikor politikai haszonszerzés céljából használják fel a pedofíliával kapcsolatos bűncselekményeket. A miniszterelnök hangsúlyozta: az elkövetők ellen eljárás indult, és börtönbüntetést kaptak, így szó sincs eltussolásról. Egyúttal az ellenzéket is támadta, azt állítva, hogy korábban ők is védtek meg hasonló ügybe keveredett politikusokat – bár konkrét neveket nem említett.

 

Borítókép: Donald Tusk és Magyar Péter (Forrás: Facebok) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu