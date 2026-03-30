A legnagyobb visszhangot a délnyugat-lengyelországi Klodzko városában kirobbant ügy váltotta ki. Egy, a törvények miatt név nélkül kezelt nő – aki korábban a kormánypárt helyi kampányszervezőjeként dolgozott – hat és fél év börtönbüntetést kapott, mert segítette férjét, akit pedofília és állatokkal szembeni szexuális visszaélések miatt 25 év szabadságvesztésre ítéltek, írja a Brussels Signal.
Súlyos botrányok rázzák meg Tusk pártját: pedofília és súlyos visszaélések árnyékolják be a lengyel kormányt
Súlyos botrányok rázták meg a Polgári Koalíció környezetét: több ügyben is olyan pártközeli személyek érintettsége merült fel, akiket pedofíliával és más, megrázó bűncselekményekkel kapcsolatban ítéltek el vagy vádoltak meg. A pártot vezető miniszterelnök, Donald Tusk visszautasítja a politikai felelősséget.
Az ügy részleteit a Kanal Zero YouTube-csatorna tárta a szélesebb nyilvánosság elé, egy helyi újságíró, Marcin Torz oknyomozása alapján. A beszámolók – köztük az áldozat, a pár gyermekének megrázó vallomása – sokakat sokkoltak Lengyelországban.
Ellenzéki támadások és médiavita
Az ügy kapcsán élesen bírálta a kormányt a korábbi miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, aki szerint lehetetlen közömbösnek maradni a folyamatosan napvilágra kerülő információk láttán, és úgy véli, a kormánypárt vezetése igyekszik elhatárolódni a felelősségtől.
Hasonló hangot ütött meg Tobiasz Bochenski is, aki szerint a botrány csak az internetes nyilvánosságnak köszönhetően vált ismertté. Állítása szerint a lengyel fősodrú média jelentős része elhallgatja az ügyet.
A közösségi médiában ugyanakkor robbanásszerűen terjedt a történet: egy elemzés szerint egyetlen hét alatt több mint 139 millió megtekintést generált a téma, így gyakorlatilag minden internetező többször is találkozhatott vele.
Újabb ügyek kerülnek elő
Nem ez az egyetlen botrány a kormánypárt körül. Nyugat-Lengyelországban, Zlotów városában egy másik, a párthoz köthető tisztségviselőt korábban 11 év börtönre ítéltek, mert kiskorú lányokat zaklatott és róluk felvételeket készített. A vádak szerint 2021 és 2023 között több mint húsz esetben követett el szexuális visszaélést.
Az ügy különösen nagy felháborodást váltott ki, mivel egyes források szerint a panaszok már évekkel korábban is eljutottak a hatóságokhoz, mégsem történt érdemi előrelépés. Kritikusok szerint a politikus hosszú ideig pozícióban maradhatott, és csak a 2023-as letartóztatása után lépett a párt, amikor már nem lehetett elkerülni a nyilvános botrányt.
Az ítéletet később egy fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte, elsősorban eljárásjogi okokra hivatkozva, ami tovább fokozta a közéleti vitát.
Tusk elfordítja a fejét, és visszautasítja a vádakat
Donald Tusk határozottan visszautasította, hogy pártját felelősség terhelné az ügyek miatt. Szerinte különösen visszataszító, amikor politikai haszonszerzés céljából használják fel a pedofíliával kapcsolatos bűncselekményeket. A miniszterelnök hangsúlyozta: az elkövetők ellen eljárás indult, és börtönbüntetést kaptak, így szó sincs eltussolásról. Egyúttal az ellenzéket is támadta, azt állítva, hogy korábban ők is védtek meg hasonló ügybe keveredett politikusokat – bár konkrét neveket nem említett.
Borítókép: Donald Tusk és Magyar Péter (Forrás: Facebok)
