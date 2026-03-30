Súlyos botrányok rázzák meg Tusk pártját: pedofília és súlyos visszaélések árnyékolják be a lengyel kormányt

Az ügy részleteit a Kanal Zero YouTube-csatorna tárta a szélesebb nyilvánosság elé, egy helyi újságíró, Marcin Torz oknyomozása alapján. A beszámolók – köztük az áldozat, a pár gyermekének megrázó vallomása – sokakat sokkoltak Lengyelországban.

Ellenzéki támadások és médiavita

Az ügy kapcsán élesen bírálta a kormányt a korábbi miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, aki szerint lehetetlen közömbösnek maradni a folyamatosan napvilágra kerülő információk láttán, és úgy véli, a kormánypárt vezetése igyekszik elhatárolódni a felelősségtől.

Hasonló hangot ütött meg Tobiasz Bochenski is, aki szerint a botrány csak az internetes nyilvánosságnak köszönhetően vált ismertté. Állítása szerint a lengyel fősodrú média jelentős része elhallgatja az ügyet.

A közösségi médiában ugyanakkor robbanásszerűen terjedt a történet: egy elemzés szerint egyetlen hét alatt több mint 139 millió megtekintést generált a téma, így gyakorlatilag minden internetező többször is találkozhatott vele.

Újabb ügyek kerülnek elő

Nem ez az egyetlen botrány a kormánypárt körül. Nyugat-Lengyelországban, Zlotów városában egy másik, a párthoz köthető tisztségviselőt korábban 11 év börtönre ítéltek, mert kiskorú lányokat zaklatott és róluk felvételeket készített. A vádak szerint 2021 és 2023 között több mint húsz esetben követett el szexuális visszaélést.

Az ügy különösen nagy felháborodást váltott ki, mivel egyes források szerint a panaszok már évekkel korábban is eljutottak a hatóságokhoz, mégsem történt érdemi előrelépés. Kritikusok szerint a politikus hosszú ideig pozícióban maradhatott, és csak a 2023-as letartóztatása után lépett a párt, amikor már nem lehetett elkerülni a nyilvános botrányt.

Az ítéletet később egy fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte, elsősorban eljárásjogi okokra hivatkozva, ami tovább fokozta a közéleti vitát.

Tusk elfordítja a fejét, és visszautasítja a vádakat

Donald Tusk határozottan visszautasította, hogy pártját felelősség terhelné az ügyek miatt. Szerinte különösen visszataszító, amikor politikai haszonszerzés céljából használják fel a pedofíliával kapcsolatos bűncselekményeket. A miniszterelnök hangsúlyozta: az elkövetők ellen eljárás indult, és börtönbüntetést kaptak, így szó sincs eltussolásról. Egyúttal az ellenzéket is támadta, azt állítva, hogy korábban ők is védtek meg hasonló ügybe keveredett politikusokat – bár konkrét neveket nem említett.