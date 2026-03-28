Nagy bajban a baloldal, lebukott a durva ügybe keveredő politikus

Vizsgálatot indított a berlini ügyészség egy baloldali politikus ellen, miután felmerült a gyanú, hogy egy Neuköllnben működő ifjúsági intézményben történt nemi erőszakot nem jelentettek a hatóságoknak.

Forrás: Origo2026. 03. 28. 9:32
Vizsgálat indult Sarah Nagel, Neukölln baloldali ifjúsági tanácsnokával szemben Forrás: Tagesspiegel
Vizsgálatot indított a berlini ügyészség Sarah Nagel, Neukölln baloldali ifjúsági tanácsnoka ellen, miután felmerült a gyanú, hogy egy súlyos bűncselekményt nem jelentettek a hatóságoknak egy kerületi ifjúsági klubban történt eset kapcsán, írja az Origo.

A gyanú szerint az intézményben két fiatal lányt is szexuális erőszak ért, azonban a felelősök nem tettek feljelentést. A háttérben az állhatott, hogy el akarták kerülni bizonyos közösségek megbélyegzését.

Az ügyben Nagel ellen hivatali visszaélés gyanújával indult eljárás.

A berlini tartományi parlamentben Katharina Günther-Wünsch ifjúsági szenátor ismertette az ügy részleteit, és hangsúlyozta: nem elegendő az együttérzés kifejezése, valódi következményekre van szükség. Bírálta a kerületi vezetést is, köztük Martin Hikel polgármestert, amiért szerinte elmaradt a történtek miatti felelősségvállalás.

A sajtó szerint az egyik eset még tavaly decemberben történt, és csak hónapokkal később, egy érintett hozzátartozójának bejelentése nyomán derült fény a történtekre. Ezt követően egy másik hasonló esetről is beszámoltak.

Sarah Nagel egyelőre nem reagált az ügyre. Időközben kezdeményezték a leváltását, ám erről a kerületi testület egyelőre nem döntött.

 

