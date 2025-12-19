Kínos fordulat Lengyelországban: elismerték a politikai nyomásgyakorlást Romanowski ügyében

A varsói kerületi bíróság törölte az európai elfogatóparancsot Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes, ellenzéki parlamenti képviselő ellen, aki – miután tavaly meggyanúsították több bűncselekménnyel, köztük szervezett bűnözői csoportban való részvétellel – egy évvel ezelőtt Magyarországra menekült, és ott menedékjogot kapott – jelentette be pénteken a politikus ügyvédje. A lengyelországi elfogatóparancs továbbra is érvényes Romanowski ellen, aki jelenleg a fő ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a parlamenti képviselője.

A varsói kerületi bíróság törölte az európai elfogatóparancsot Marcin Romanowski ellen Fotó: MTI

Romanowski ügyvédje közölte a hírt

Tavaly decemberben az európai elfogatóparancs kiadásáról a lengyel államügyészség kezdeményezésére ugyanez a varsói kerületi bíróság döntött. Bartosz Lewandowski, a körözött politikus ügyvédje pénteken az X-en jelentette be:

a bíróság jóváhagyta keresetét, és visszavonta az elfogatóparancsot.

Az ügyvéd felidézte, hogy az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet áprilisban elutasította a körözés életbe léptetését. Az Interpol akkor a titoktartás elvére hivatkozva nem ismertette döntése indoklását. Lewandowski szerint viszont a bíróság figyelembe vette az Interpol indoklását az elutasításra, amikor pénteken az európai elfogatóparancs visszavonásáról döntött. Az ügyvéd most közzétette az európai elfogatóparancs visszavonása indoklásának egy részét is.