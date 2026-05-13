Rákkeltő lehet a gyűrű vagy a karkötő?

Rákkeltő ékszer?

A laboratóriumban idén a bizsuk vizsgálata is vegyes képet mutatott, itt néhány ismertebb márka is problémásnak bizonyult. Nem gondolnánk, hogy egy egyszerű gyűrű vagy karkötő viselése milyen komoly veszélyt jelent. A vizsgált bizsuk egynegyede, 40-ből 10 termék nemcsak szennyeződésként tartalmazott ólmot vagy kadmiumot.

Kilenc esetben a bizsu anyaga 35-94 százalékban rákkeltő kadmium fémből készült.

A kadmium ötvözeteit ≥ 0,1 százalék mennyiség esetén, mivel csírasejt-mutagénként besorolt összetevők, rákkeltőnek kell tekinteni, és akként kell kezelni. Az eljárások folyamatban vannak, a hibás termékek a fogyasztóktól is visszahívásra fognak kerülni.

Az ilyen eltérések sajnos szemmel nem állapíthatóak meg, kizárólag laboratóriumi vizsgálattal. Ezért fontos a piac rendszeres ellenőrzése ezeken a területeken. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai azon dolgoznak, hogy a veszélyes és hibás jelöléssel ellátott játékok, bizsuk és textiltermékek kikerüljenek a forgalomból.

Amely terméken szerepelt az EU területén letelepedett gyártó vagy forgalmazó neve, de a gyártás Kínában történt, sokkal kisebb százalékban volt kifogásolható kifogásolt, mint a Kínában gyártott kínai gyártók terméke. Online vásárlás esetén az a fék, amelyet az európai gyártók és forgalmazók az ő megrendelésük során megtesznek - hogy a gyártótól megkövetelik az Európai Unió jogszabályaiban előírtak betartását - a direkt online rendelés esetén a vevőkre hárul, akik a termékbiztonság területén sem mérési kapacitással, sem pedig szakmai ismerettel nem rendelkeznek. Az Európai Unió az online piactereket üzemeltetőkre egyre több kötelezettséget ró ugyan ezen a területen, de mégis az „importőr” ezeknél a megrendeléseknél maga a vásárló lesz az online piactéren, akinek a vámolás esetén megállított termékért felelnie kell jogilag, és aki akár a családja egészségét is kockáztatja. Ezért javasolt megfontolni a vevői attitűd átalakítását abban a tekintetben, hogy a több, olcsóbb, családunk egészségére és környezetünk szennyezettségére hatással bíró termékhasználat-e a helyes, vagy a kevesebb, de minden tekintetben kisebb kockázatot rejtő vásárlási szokás – írta az NKFH.