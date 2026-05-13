veszélyesgyermeknkfhTávol-Keletvizsgálat

Rákkeltő lehet a gyűrű vagy a karkötő?

Egy csinos fast fashion ruha, egy elemes játékbaba vagy egy dekoratív, olcsó bizsu, amikről talán nem is gondolnánk, hogy veszélyes lehet és károsíthatja nemcsak a környezetet, hanem egészségünket is.

Munkatársunktól
2026. 05. 13. 5:40
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rákkeltő ékszer?

 A laboratóriumban idén a bizsuk vizsgálata is vegyes képet mutatott, itt néhány ismertebb márka is problémásnak bizonyult. Nem gondolnánk, hogy egy egyszerű gyűrű vagy karkötő viselése milyen komoly veszélyt jelent. A vizsgált bizsuk egynegyede, 40-ből 10 termék nemcsak szennyeződésként tartalmazott ólmot vagy kadmiumot. 

Kilenc esetben a bizsu anyaga 35-94 százalékban rákkeltő kadmium fémből készült.

A kadmium ötvözeteit ≥ 0,1 százalék mennyiség esetén, mivel csírasejt-mutagénként besorolt összetevők, rákkeltőnek kell tekinteni, és akként kell kezelni. Az eljárások folyamatban vannak, a hibás termékek a fogyasztóktól is visszahívásra fognak kerülni.

 Az ilyen eltérések sajnos szemmel nem állapíthatóak meg, kizárólag laboratóriumi vizsgálattal. Ezért fontos a piac rendszeres ellenőrzése ezeken a területeken. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai azon dolgoznak, hogy a veszélyes és hibás jelöléssel ellátott játékok, bizsuk és textiltermékek kikerüljenek a forgalomból.

 Amely terméken szerepelt az EU területén letelepedett gyártó vagy forgalmazó neve, de a gyártás Kínában történt, sokkal kisebb százalékban volt kifogásolható kifogásolt, mint a Kínában gyártott kínai gyártók terméke. Online vásárlás esetén az a fék, amelyet az európai gyártók és forgalmazók az ő megrendelésük során megtesznek - hogy a gyártótól megkövetelik az Európai Unió jogszabályaiban előírtak betartását - a direkt online rendelés esetén a vevőkre hárul, akik a termékbiztonság területén sem mérési kapacitással, sem pedig szakmai ismerettel nem rendelkeznek. Az Európai Unió az online piactereket üzemeltetőkre egyre több kötelezettséget ró ugyan ezen a területen, de mégis az „importőr” ezeknél a megrendeléseknél maga a vásárló lesz az online piactéren, akinek a vámolás esetén megállított termékért felelnie kell jogilag, és aki akár a családja egészségét is kockáztatja. Ezért javasolt megfontolni a vevői attitűd átalakítását abban a tekintetben, hogy a több, olcsóbb, családunk egészségére és környezetünk szennyezettségére hatással bíró termékhasználat-e a helyes, vagy a kevesebb, de minden tekintetben kisebb kockázatot rejtő vásárlási szokás – írta az NKFH.

Fontos a gyermekek egészségére veszélyes játékokat kiszűrni

A gyermekek védelme érdekében a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése szerves részét képezi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatainak. A minták kiválasztása a kereskedelmi forgalomban előre meghatározott szempontok alapján történik, ami azt jelenti, hogy célirányosan a gyanús termékekből kerül sor mintavételre. A távol-keleti játékok közül leggyakrabban a plüssjátékok, műanyag játékbabák, bébijátékok, lövedékes játékok vizsgálata során tapasztaljuk azt, hogy a biztonsági szabványokban előírt követelmények nem teljesülnek. 

Babajáték Fotó:  Pexels

 Termékbiztonsági oldalról kockázat lehet:

·         a játékon található kisméretű alkatrészek fulladásveszélye (plüssjátékok szeme, orra, vagy a díszítőelemek rosszul vannak rögzítve, valamint a szálas töltőanyag a könnyen kiszakadó varratoknál, vagy a cipzáraknál könnyen hozzáférhető)

·         a nem megfelelő szerkezeti kialakítás baleset-, illetve sérülésveszélye (játék babakocsik, három- vagy kétkerekű játékkerékpárok és rollerek)

·         a gyúlékonyság égési sérülésveszélye (pl. jelmezek, farsangi álarcok)

·         a nem megengedett lágyítószertartalom (ftalátok) (pl.: műanyag játékbabák fejében, karjában fordulnak elő)

·         a nem megengedett nehézfémtartalom (pl. ólom, kadmium, réz)  

·         a könnyen hozzáférhető és lenyelhető gombelem savtartalma a bélrendszerben kioldódhat, bélirritációt okozhat, ami egészségkárosító hatású

·         mágnes egészségkárosító veszélye

·         a hangot adó játékok esetében a megengedettnél nagyobb működési hangerő miatt a halláskárosodás veszélye 

A laboratóriumi és hatósági ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a piacról a veszélyes játékokat.  

Számos veszélyforrás minden igyekezet és körültekintés ellenére sem állapítható meg pusztán ránézéssel a vásárlás során. A nem megfelelő kialakítású játékok fulladást, sérülést, egyes esetekben egészségkárosodást okozhatnak, de a játékokról vagy a használati útmutatókból hiányzó figyelmeztetések is veszélyforrást jelenthetnek.

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a távol-keleti üzletekben célirányosan mintavételezett játékbabák és lövedékes játékok esetében jellemzően 40-50 százalék közötti értéket mutat a nem megfelelő gyermekjátékok aránya, míg a plüssjátékoknál 70 százalék ez az arány. 

Játékvásárláskor figyeljünk a következőkre:

  •  Csak megbízható helyen vásároljunk játékot.
  • Keressük a játékon vagy a csomagoláson a megfelelőségi jelölést. Ha nem találjuk, az azt jelenti, hogy vagy nem gyermekeknek szánták azt a bizonyos terméket vagy a játék használata vélhetően nem biztonságos gyermekek számára.
  • A 3 év felettieknek ajánlott játékot ne vegyük meg a 3 évnél fiatalabb gyermekeknek! Az erre felhívó korcsoport-jelölést feltétlenül vegyük figyelembe. A nagyobbaknak gyártott játékok veszélyesek lehetnek a kisebbek számára.
  •  Győződjünk meg a játék alkalmasságáról. Ne feledjük, hogy a hasonló korú gyermekek képességei, fejlettségi szintje között is nagy különbségek lehetnek.
  • A leszerelhető kis játékelemeket a kisebb gyermekek lenyelhetik, belélegezhetnek, azok fulladásveszélyt okozhatnak.
  • Éles hegyek és élek sérülést okozhatnak.
  • Nézzük meg, van-e olyan része a játéknak, ahová a gyerek ujja beszorulhat.
  • Kioldódó szalag, hosszú zsinór ne legyen a játékon.
  • Élelmiszerrel egybecsomagolva sok esetben kisméretű játékot is árusítanak. Ilyet ne vegyünk kisgyermekeknek és ne adjunk a kezükbe.
  • Keressük és kérjük a magyar nyelvű használati utasítást. Tudnunk kell azt, hogy egyszerű játékhoz – amikor kézenfekvő a használat módja, pl. műanyag labda, csörgő esetében – nem kell használati utasítást adni. Viszont a játék tisztíthatóságáról szükséges tájékoztatni a vevőt.
  • Nézzük meg, a figyelmeztető feliratok szólnak-e a kockázatok elkerülésének vagy csökkentésének módjáról.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu