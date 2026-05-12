konyhai eszközökháztartásfanappali

Undorító barna lé jön ki a fakanálból? Az igazság sokkal meglepőbb, mint gondolnánk

Milliók nézik döbbenten azokat a videókat, ahol forró vízbe dobott fakanalakból sötét, zavaros lé oldódik ki. Sokan meg vannak győződve róla, hogy ez a hosszú évek alatt felgyűlt kosz és zsír. A látvány valóban sokkoló, de a valóság egészen más. Sőt, még az is lehet, hogy ezzel a módszerrel többet ártunk, mint használunk. A fa konyhai eszközök tisztítása ennél jóval egyszerűbb és kíméletesebb is lehetne.

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 12. 5:15
Forrás: pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami viszont kifejezetten kerülendő: a hosszú áztatás és a mosogatógép. A folyamatos nedvesedés és a hosszú száradás repedésekhez és vetemedéshez vezet.

A vágódeszka tisztítása

A fa vágódeszka nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint a legtöbb konyhai eszköz. Nyers hús, zöldségek, nedvesség és szagok érik nap mint nap. Éppen ezért a tisztítása is több figyelmet igényel. Az alap itt is a szappanos mosás, de időnként érdemes egy alaposabb tisztítást is beiktatni. Ehhez használhatunk sót és citromot. A lényeg egyszerű: nem vegyszerrel, hanem mechanikai súrolással és enyhe fertőtlenítő hatással tisztítjuk ilyenkor a fa felületét.

  • A megtisztított, de még enyhén nedves vágódeszkára szórjunk durva szemű, majd egy fél citrommal vagy egy tiszta szivaccsal alaposan dörzsöljük át a felületet. A só ilyenkor finom csiszolóanyagként működik, eltávolítja a felszíni szennyeződéseket, az elszíneződéseket és azokat a mikroszkopikus rétegeket, amelyekben a szagok megtapadhatnak.
  • A citrom enyhén savas kémhatása miatt frissíti is a felületet, így különösen jól működik hagyma, fokhagyma vagy hús után. 
  • Alaposan öblítsük le a deszkát, töröljük szárazra és állítva hagyjuk tovább száradni.

Ez a módszer természetesen nem váltja ki a hagyományos mosogatást. A sózás inkább egyfajta időnkénti „nagytakarítás”, amit érdemes beiktatni, ha a deszka már elszíneződött vagy szagokat vett át.  De ne vigyük túlzásba, a túl gyakori, erős súrolás hosszú távon koptathatja a fát.

A lépés, amit szinte mindenki kihagy

A fa eszközök élettartamát nem is a tisztítás, hanem a karbantartás alapozza meg. Időnként érdemes olajjal kezelni őket, amely segít megőrizni a fa rugalmasságát és víztaszítóbbá teszi a felületet. Ez különösen a vágódeszkák esetében fontos: az olajozás nélkül a felület kiszárad, könnyebben repedezik, és gyorsabban magába szívja a nedvességet. Egy jól kezelt deszka viszont szebb, higiénikusabb marad.

Mikor kell kidobni a fakanalat?

Bármennyire is tartósak, a fa eszközök sem örök életűek. Ha mély repedések jelennek meg rajtuk, erősen elszíneződnek, vagy tartós, kellemetlen szagot árasztanak, akkor már nem érdemes tovább használni őket. Ilyenkor a probléma ugyanis nemcsak esztétikai, hanem higiéniai is.

Nem minden látványos módszer jó

A forró vízben kifőzött fakanál látványos, de valójában félrevezető. A fa konyhai eszközök tisztításához nem kell drasztikus beavatkozás. A fakanál tisztításása csupán rendszerességet és odafigyelést igényel. Ha alaposabb frissítésre van szükség, a vágódeszka tisztítása sóval hasznos kiegészítő lépés lehet. Ami viszont igazán sokat számíthat, az a karbantartás: a fa konyhai eszközök olajozása segít megőrizni a felület épségét, így nemcsak szebbek maradnak, hanem hosszabb ideig biztonságosan használhatók is. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu