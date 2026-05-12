Undorító barna lé jön ki a fakanálból? Az igazság sokkal meglepőbb, mint gondolnánk

Ami viszont kifejezetten kerülendő: a hosszú áztatás és a mosogatógép. A folyamatos nedvesedés és a hosszú száradás repedésekhez és vetemedéshez vezet.

A vágódeszka tisztítása

A fa vágódeszka nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint a legtöbb konyhai eszköz. Nyers hús, zöldségek, nedvesség és szagok érik nap mint nap. Éppen ezért a tisztítása is több figyelmet igényel. Az alap itt is a szappanos mosás, de időnként érdemes egy alaposabb tisztítást is beiktatni. Ehhez használhatunk sót és citromot. A lényeg egyszerű: nem vegyszerrel, hanem mechanikai súrolással és enyhe fertőtlenítő hatással tisztítjuk ilyenkor a fa felületét.

A megtisztított, de még enyhén nedves vágódeszkára szórjunk durva szemű, majd egy fél citrommal vagy egy tiszta szivaccsal alaposan dörzsöljük át a felületet. A só ilyenkor finom csiszolóanyagként működik, eltávolítja a felszíni szennyeződéseket, az elszíneződéseket és azokat a mikroszkopikus rétegeket, amelyekben a szagok megtapadhatnak.

A citrom enyhén savas kémhatása miatt frissíti is a felületet, így különösen jól működik hagyma, fokhagyma vagy hús után.

Alaposan öblítsük le a deszkát, töröljük szárazra és állítva hagyjuk tovább száradni.

Ez a módszer természetesen nem váltja ki a hagyományos mosogatást. A sózás inkább egyfajta időnkénti „nagytakarítás”, amit érdemes beiktatni, ha a deszka már elszíneződött vagy szagokat vett át. De ne vigyük túlzásba, a túl gyakori, erős súrolás hosszú távon koptathatja a fát.

A lépés, amit szinte mindenki kihagy

A fa eszközök élettartamát nem is a tisztítás, hanem a karbantartás alapozza meg. Időnként érdemes olajjal kezelni őket, amely segít megőrizni a fa rugalmasságát és víztaszítóbbá teszi a felületet. Ez különösen a vágódeszkák esetében fontos: az olajozás nélkül a felület kiszárad, könnyebben repedezik, és gyorsabban magába szívja a nedvességet. Egy jól kezelt deszka viszont szebb, higiénikusabb marad.

Mikor kell kidobni a fakanalat?

Bármennyire is tartósak, a fa eszközök sem örök életűek. Ha mély repedések jelennek meg rajtuk, erősen elszíneződnek, vagy tartós, kellemetlen szagot árasztanak, akkor már nem érdemes tovább használni őket. Ilyenkor a probléma ugyanis nemcsak esztétikai, hanem higiéniai is.