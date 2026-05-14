Kiderült, miért nem tudjuk abbahagyni a halogatást

A halogatás idegesítő. Amikor mi csináljuk, még inkább. Mégis újra és újra belecsúszunk és nem azért, mert lusták vagyunk. De akkor miért? És hogyan tehetünk ellene?

Bogos Zsuzsanna
2026. 05. 14. 4:59
Miért ilyen nehéz abbahagyni a halogatást? 

A halogatás könnyen ördögi körbe fordul át: halogatunk, ezért bűntudatunk lesz, amitől nő bennünk a feszültség, stresszes helyzetben találjuk magunkat. Így viszont még nehezebb elkezdeni. Ezért tovább halogatunk.

Az állandó értesítések, rövid tartalmak és azonnali jutalmak világa a gyors dopaminlöketekre hangolja az agyat. Egy nehezebb, hosszabb koncentrációt igénylő feladat ehhez képest „túl lassúnak” érződik. Itt jelenik meg a mikrohalogatás: amikor folyamatosan „még egy gyors dolgot” iktatunk be, mielőtt hozzálátnánk a teendőinknek. Csak egy üzenet, egy e-mail, egy rövid görgetés – és már el is csúszott a fókusz.

Ehhez jönnek a fizikai tényezők, amikről meglepően ritkán esik szó, pedig alapvetően meghatározzák, mennyire tudunk ellenállni a halogatásnak.

Az alváshiány például nemcsak fáradttá tesz, hanem rontja az önkontrollt és a döntéshozást. Ilyenkor az agyunk nagyobb eséllyel választja az azonnali megkönnyebbülést, amit a halogatás kínál, a hosszú távú eredmény helyett. A vércukorszint ingadozása hasonló hatással van: ha éhesek vagyunk vagy hirtelen leesik az energiaszintünk, sokkal nehezebb nekiállni egy mentálisan megterhelő feladatnak. Ilyenkor nemcsak „nincs kedvünk”, egyszerűen nincs hozzá erőnk sem. A mozgáshiány szintén ide tartozik. A rendszeres fizikai aktivitás nemcsak az energiaszintet növeli, hanem a koncentrációt és a stressztűrést is javítja – vagyis közvetve a halogatás ellen dolgozik. És ott van még a túlterheltség is: amikor egyszerűen túl sok feladat van előttünk, az agyunk lefagy. A halogatás ilyenkor nem döntés, hanem reakció.

A jó halogatás

Persze, nem minden halogatás káros. Vannak helyzetek – főleg kreatív munkánál –, amikor a késleltetés valójában érlelés. Ilyenkor a háttérben dolgozunk a problémán, még ha nem is tudatosan.

Hogyan küzdjünk meg a halogatással?

Hogyan hagyjuk abba a halogatást? Első lépésként nézzünk szembe őszintén magunkkal: mikor és miért csináljuk?

A cikk elején ajánlott módszerek ezért működnek: ezek nem legyőzni próbálják a halogatást, hanem megkerülni azt, ami kiváltja.

  • a tudatos halasztás csökkenti a belső ellenállást
  • a rossz első verzió leveszi a perfekcionizmus terhét
  • az unalom helyreállítja a figyelmet

Nem az a cél, hogy soha ne halogassunk.
Hanem az, hogy értsük, mikor miért tesszük és ne automatikusan reagáljunk rá. 

 

