A FIFA és az eső verte szét Lengyelország vb-álmait

Kiderült az is, hogy a lengyelek az Argentína elleni első mérkőzés előtt hatszor nézték meg az Argentína–NSZK barátságos mérkőzés filmjét. Ezt az összecsapást 1973-ban, Münchenben rendezték meg, s ezen a németek 3-2-es vereséget szenvedtek.

Lengyelország tehát biztos továbbjutóként várta az olaszok elleni utolsó csoportmeccset, amelyre 1974. június 23-án, Stuttgartban került sor. Az ellenfél nem akárki volt, hiszen az olaszok 1970-ben vb-döntőt játszottak a brazilokkal. Az olaszok egy dologban bízhattak: a lengyelek biztos továbbjutóként akár szalonremit is összehozhattak volna, amely az itáliai együttes továbbjutását eredményezi. Nem így történt. A teljesen feltüzelt és kegyelmi állapotban lévő lengyel válogatott 2-1-es győzelmet ért el, s ezzel az olasz csapat – szégyenszemre – a csoportmérkőzések után mehetett haza.

Sokan szívrohamot kaptak Lengyelországban

Lengyelország ekkor már futball-lázban égett. A szó szoros értelmében is. A lengyel–olasz találkozó előtt egy ismert varsói orvosprofesszor nyilatkozott a tévében arról, hogy a mérkőzések közvetítésekor hogyan lehet a szívrohamokat elkerülni. Kiderült, hogy a lengyel csapat első csoportmérkőzése alatt az országban sokan kaptak szívrohamot – most képzeljük el, mi lett volna, ha az Argentína elleni mérkőzés valóban szorossá válik –, ezeket az embereket kórházba kellett szállítani. Lengyelország az olaszok legyőzésével túlteljesítette tervét. Csatársora a legtöbb gólt lőtte (három mérkőzésen tizenkettőt), és csak egyedül dicsekedhet azzal, hogy csoportjában mindhárom ellenfelét legyőzte.

Ekkor már mindenki úgy érezte, hogy a világbajnokság meglepetéscsapata akár földöntúli dolgokra is képes lehet. Olyanok is akadtak, akik azt sem tartották kizártnak, hogy a lengyelek vb-döntőt játszanak.

S az események tényleg álomszerűen alakultak. Lengyelország előbb Svédországot, majd Jugoszláviát is megverte. Mivel a középdöntő csoportban a házigazda nyugatnémetek is két győzelmet arattak, minden a Lengyelország–NSZK összecsapáson dőlt el, amelyet 1974. július 3-án, Frankfurtban rendeztek meg.