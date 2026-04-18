Ismeretlen klasszisok happolták el a bronzérmet a futball királyai elől

Erős túlzás lenne azt állítani, hogy a múlt század első hét évtizedében a világ futballválogatottjai a lengyelektől féltek volna. Lengyelország távolról sem számított jelentős tényezőnek, annak ellenére, hogy 1938-ban ott találta magát a labdarúgó-vb mezőnyében – hosszabbításban 6:5-re kapott ki Brazíliától –, szerepelt az 1924-es és 1936-os olimpián is, de számottevő eredményt hosszú évtizedeken keresztül képtelen volt felmutatni. Így ment ez 1972-ig, amikor aranyérmes lett a müncheni ötkarikás játékokon, a döntőben éppen Magyarországot múlva felül, majd elérkezett két év múlva, 1974-ben a németországi világbajnokság, ahova a lengyelek berobbantak, és a harmadik helyen végeztek. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

A labdarúgó-vb egyik nagy felfedezettje volt német kaput megcélzó Robert Gadocha Fotó: ISTVAN BAJZAT / DPA

Hajlamosak vagyunk mindenben felfedezni valamilyen magyar szálat, itt azonban különösebben keresgélni sem kell: a lengyel futball hatvanas években történt gyors fejlődése nagyon nagy részt köszönhető honfitárs edzőknek. A Mitrovits Miklós által szerkesztett Magyar–lengyel focitörténelem című füzet is kitér arra, hogy 1957-től másfél évtizeden át minden évben volt magyar edzője vagy a Górniknak, vagy a Ruchnak – eleinte mindkettőnek.

A labdarúgó-vb előtt az olimpiai arany jött

A zabrzei bányászcsapat 1957 és 1972 között tíz bajnoki címet gyűjtött, ezek közül hetet magyar edzővel, hatszor elhódította a Lengyel Kupát és 1968-ban, Kalocsay Géza irányításával a legjobb nyolc közé jutott a BEK-ben, ahol csak a későbbi győztes Manchester Unitedtől kapott ki. Kalocsayn és Szuszán kívül Opata Zoltán, Steiner János, Farsang Ferenc, és Szűcs Gyula is dolgozott a klubnál a másfél évtized alatt. Wlodzimierz Lubanski, a korszak legjobb lengyel csatára, egyben a Górnik legendája Kalocsayt és Szuszát nevezte pályafutása két legkiválóbb edzőjének. Mindez azért fontos, mert a hetvenes évek elején erre a klubra épült a válogatott, amely pillanatok alatt kivívta a világ tiszteletét.

Az 1974-es világbajnokságra kiadott, a válogatottat bemutató kis lengyel füzet úgy fogalmazott:

A müncheni olimpiai siker ledöntött a lelkekben egy falat. Eloszlatta azt a tévhitet, hogy átok ül a lengyel futballistákon, soha nem nyerhetnek.

Ezzel a lelkierővel vágtak neki a selejtezőknek, amelynek a végén egyértelmű képletet kellett megoldaniuk: ha nem kapnak ki Angliától a Wembley-stadionban, akkor utazhatnak Nyugat-Németországba. A meccs hőse 1973. október 17-én – a Magyar Televízió élőben közvetítette a találkozót – egyértelműen a lengyel kapus, Jan Tomaszewski volt. Káprázatosan védett, bravúrt bravúr követett, az angolok csak tizenegyesből tudták bevenni a kapuját, de ez sem segített rajtuk, hiszen akkor már egygólos hátrányban játszottak. A végeredmény 1-1 lett, és Lengyelország 1938 után először ismét világbajnokságon vehetett részt.