Pokoli hangulat várja a magyar válogatottat Szerbiában

Raúl Gonzálezt azért szerződtették Szerbiába, hogy olimpiára vezesse a válogatottat Forrás: EHF

A szerb kézilabda-válogatott a hazai pálya előnyében bízik

A szerbek felkészülését Chema Rodríguez honfitársa, a spanyol Raúl González irányítja. A 2017-ben a Vardar Szkopje kispadján Bajnokok Ligája-trófeát szerző trénert 2024-ben határozott céllal szerződtette a szerb szövetség: vissza kell vezetnie a csapatot a világ élvonalába, és eljutni a 2028-as olimpiára.

– A magyar válogatott ellen szeretnénk megismételni azt, ami a litvánok ellen történt. Akkor egy zsúfolásig megtelt csarnokban, fenomenális hangulatban sikerült nyernünk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a magyarok sokkal erősebbek, kiváló edzőjük van, így nagyon nehéz ellenük nyerni, de győzni szeretnénk, és a továbbjutás a célunk. Fontos, hogy az első mérkőzésen megfelelő előnyt szerezzünk a visszavágóra – mondta a szerbek kapitánya.

Palasics Kristóf és Imre Bence a hétfői sajtónapon beszélt az esélyekről:

Szegedi sérültek mindkét oldalon

Mindkét válogatottnak egy-egy hiányzója van, mindketten a Magyar Kupa döntő hétvégéjének „áldozatai”. A szegedi Bodó Richárd még a Veszprém elleni elődöntő előtti utolsó edzésen szenvedett térdsérülést, bár az első diagnózis után úgy tűnt, rövid kihagyással megússza a balátlövő, később kiderült, hogy hetekre harcképtelenné vált. Csapattársa, Lazar Kukic rosszabbul járt: ő az elődöntőben szenvedett súlyos vállsérülést, a műtétet sem úszta meg, és csak a következő szezonban térhet majd vissza.

A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki.