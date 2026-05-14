Pokoli hangulat várja a magyar válogatottat Szerbiában

Az év legfontosabb két mérkőzését vívja ezen a héten a magyar férfi-kézilabdaválogatott. A szerbek elleni párharc nemcsak a januári világbajnokságra kvalifikál, hanem az olimpiai szereplés szempontjából is komoly jelentőséggel bír a magyar és a szerb válogatottnál is. A világbajnoki selejtező első mérkőzését ma este a szerbiai Nisben rendezik (tv.: M4 Sport, 18.00), a visszavágót pedig vasárnap 17.30-tól Veszprémben játsszák. A párharc győztese kijut a januári, németországi világbajnokságra, amelynek 2–7. helyezettje biztosan részt vehet valamelyik olimpiai selejtezőtornán.

Kibédi Péter
2026. 05. 14. 5:00
Fazekas Gergőék a közelmúltban háromszor is találkoztak a szerbekkel, egyszer sem szenvedtek vereséget Forrás: Magyar Nemzet
Raúl Gonzálezt azért szerződtették Szerbiába, hogy olimpiára vezesse a válogatottat  Forrás: EHF

A szerb kézilabda-válogatott a hazai pálya előnyében bízik

A szerbek felkészülését Chema Rodríguez honfitársa, a spanyol Raúl González irányítja. A 2017-ben a Vardar Szkopje kispadján Bajnokok Ligája-trófeát szerző trénert 2024-ben határozott céllal szerződtette a szerb szövetség: vissza kell vezetnie a csapatot a világ élvonalába, és eljutni a 2028-as olimpiára.

– A magyar válogatott ellen szeretnénk megismételni azt, ami a litvánok ellen történt. Akkor egy zsúfolásig megtelt csarnokban, fenomenális hangulatban sikerült nyernünk. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a magyarok sokkal erősebbek, kiváló edzőjük van, így nagyon nehéz ellenük nyerni, de győzni szeretnénk, és a továbbjutás a célunk. Fontos, hogy az első mérkőzésen megfelelő előnyt szerezzünk a visszavágóra – mondta a szerbek kapitánya.

Palasics Kristóf és Imre Bence a hétfői sajtónapon beszélt az esélyekről:

Szegedi sérültek mindkét oldalon

Mindkét válogatottnak egy-egy hiányzója van, mindketten a Magyar Kupa döntő hétvégéjének „áldozatai”. A szegedi Bodó Richárd még a Veszprém elleni elődöntő előtti utolsó edzésen szenvedett térdsérülést, bár az első diagnózis után úgy tűnt, rövid kihagyással megússza a balátlövő, később kiderült, hogy hetekre harcképtelenné vált. Csapattársa, Lazar Kukic rosszabbul járt: ő az elődöntőben szenvedett súlyos vállsérülést, a műtétet sem úszta meg, és csak a következő szezonban térhet majd vissza. 

A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

