Rocky Balboa és Apolló Creed szellemét idézte meg Uszik és Joshua

Megidézték Rocky Balboa és Apolló Creed szellemét a valenciai edzőtáborban
Joshua számára ez a partnerség új energiákat szabadított fel, és nem titkolja, Uszik és csapatának támogatása „megfizethetetlen” volt a nehéz időszakaiban, és segített neki visszatalálni a sporthoz. Éppen ezért alázattal fogadja a tanácsokat, és elismerte, hogy a világ egyik legjobbja mellett edzeni hatalmas motivációt ad neki. Még a legendás filmet is megídézték, hiszen a tengerparton ugyanúgy futottak, mint tette azt Rocky Balboa és Apolló Creed a harmadik részben, amikor utóbbi legyőzőjét segítette edzőként abban, hogy visszaszerezze a világbajnoki címet.
A profi boksz történetében ilyen együttműködésre, hogy két aktív, ugyanabbana súlycsoportban küzdő ökölvívó edző-tanítvány szinten segítse egymást. Nézzük meg, hányszor alakult ki barátság két komoly rivális között.
Joe Louis és Max Schmeling
- két brutális meccset vívtak (1936 és 1938), amelyek a náci Németország és az USA ideológiai összecsapásává váltak.
- a háború után mély barátok lettek, amikor Louis anyagilag tönkrement és betegeskedett, a német Schmeling titokban anyagilag támogatta őt, sőt, Louis halálakor ő fizette a temetés költségeit is.
Sugar Ray Leonard és Roberto Durán
- háromszor csaptak össze, köztük a híres No Mas mérkőzésen,
- visszavonulásuk után szoros barátságot kötöttek: gyakran jelennek meg együtt eseményeken, és Leonard többször nyilatkozta, hogy Durán nélkül sosem lett volna az a harcos, akivé vált.
Muhammad Ali és Joe Frazier
- a háttérben volt köztük tiszteleten alapuló segítség,
- amikor Alit eltiltották a boksztól a katonai szolgálat megtagadása miatt, a regnáló bajnok Frazier pénzt adott neki a megélhetéshez, és lobbizott Nixon elnöknél Ali licencének visszaadásáért.
Mike Tyson és Evander Holyfield
- a fülharapás után senki sem gondolta volna, hogy valaha egy asztalhoz ülnek,
- ma már nemcsak barátok, de közös üzleti vállalkozásuk is van, például fül alakú gumicukrokat is árulnak,
- gyakran beszélnek egymásról elismerően, és közösen népszerűsítik az ökölvívást.
