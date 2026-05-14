Rocky Balboa és Apolló Creed szellemét idézte meg Uszik és Joshua

Történelmi együttműködés köttetett a profi boksz világában, és ennek következtében két aktív nehézsúlyú bunyós segíti egymás munkáját. Olekszandr Uszik ugyanis átvette Anthony Joshua edzéseinek irányítását, és mindkettőjüknek az a célja, hogy a novemberi brit ringháborúban utóbbi le tudja győzni Tyson Furyt. A Cigánykirály nem maradt adós a válasszal, és bejelentette, az ő sarkában pedig Lennox Lewis fog állni. A királykategória legjobban várt összecsapásán minimum százmillió fontot keres majd fejenként a két brit óriás.

Molnár László
2026. 05. 14. 5:35
Uszik és Joshua számos közös edzésen van már túl Forrás: X/usykaa
Megidézték Rocky Balboa és Apolló Creed szellemét a valenciai edzőtáborban

Joshua számára ez a partnerség új energiákat szabadított fel, és nem titkolja, Uszik és csapatának támogatása „megfizethetetlen” volt a nehéz időszakaiban, és segített neki visszatalálni a sporthoz. Éppen ezért alázattal fogadja a tanácsokat, és elismerte, hogy a világ egyik legjobbja mellett edzeni hatalmas motivációt ad neki. Még a legendás filmet is megídézték, hiszen a tengerparton ugyanúgy futottak, mint tette azt Rocky Balboa és Apolló Creed a harmadik részben, amikor utóbbi legyőzőjét segítette edzőként abban, hogy visszaszerezze a világbajnoki címet.

A profi boksz történetében ilyen együttműködésre, hogy két aktív, ugyanabbana súlycsoportban küzdő ökölvívó edző-tanítvány szinten segítse egymást. Nézzük meg, hányszor alakult ki barátság két komoly rivális között.

Joe Louis és Max Schmeling

  • két brutális meccset vívtak (1936 és 1938), amelyek a náci Németország és az USA ideológiai összecsapásává váltak.
  • a háború után mély barátok lettek, amikor Louis anyagilag tönkrement és betegeskedett, a német Schmeling titokban anyagilag támogatta őt, sőt, Louis halálakor ő fizette a temetés költségeit is.

Sugar Ray Leonard és Roberto Durán

  • háromszor csaptak össze, köztük a híres No Mas mérkőzésen,
  • visszavonulásuk után szoros barátságot kötöttek: gyakran jelennek meg együtt eseményeken, és Leonard többször nyilatkozta, hogy Durán nélkül sosem lett volna az a harcos, akivé vált.

Muhammad Ali és Joe Frazier

  • a háttérben volt köztük tiszteleten alapuló segítség,
  • amikor Alit eltiltották a boksztól a katonai szolgálat megtagadása miatt, a regnáló bajnok Frazier pénzt adott neki a megélhetéshez, és lobbizott Nixon elnöknél Ali licencének visszaadásáért.

Mike Tyson és Evander Holyfield

  • a fülharapás után senki sem gondolta volna, hogy valaha egy asztalhoz ülnek,
  • ma már nemcsak barátok, de közös üzleti vállalkozásuk is van, például fül alakú gumicukrokat is árulnak,
  • gyakran beszélnek egymásról elismerően, és közösen népszerűsítik az ökölvívást.

 

Tyson Fury nem tagadja, ha Uszik Joshuát segíti, akkor ő felkéri mentornak Lennox Lewist
Tyson Fury válasza sem késett sokáig

A beszámolók szerint Joshua megszállottan tanulmányozza Fury legutóbbi meccseit, a Mahmudov elleni győzelmét saját maga rögzítette, hogy aztán majd az edzőtáborban Uszikkal alaposan kielemezzék. Tyson Fury a tőle megszokott magabiztossággal és csípős humorral reagált arra, hogy Uszik segíti Joshuát. Bár elismerte a partnerség tényét, kategorikusan kijelentette, hogy ez semmit nem fog változtatni a brit rangadó kimenetelén.

Tyson Fury statisztikája

amatőr karrier

  • 31 győzelem (26 KO), 4 vereség
  • bronzérmes a junior-világbajnokságon (2006, Agadir)
  • junior Európa-bajnok (2007, Varsó)
  • felnőtt angol bajnok (2008, London)

profi karrier

  • 2008-ban debütált a profik között
  • 38 meccs, 35 győzelem (24 KO), 2 vereség, 1 döntetlen
  • kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015–2016 és 2020–2024)

Egy interjúban „két kolbásznak” nevezte őket, akik maszkban edzenek, szembeállítva magát és edzőpartnerét, Joseph Parkert. Hogy ellensúlyozza Uszik mentori szerepét, Fury bedobott egy saját „szuperfegyvert”, és közölte, hogy ha Uszik ott lesz Joshua sarkában a mérkőzésen, akkor ő a nehézsúlyú legenda, Lennox Lewis segítségét kéri majd a saját felkészüléséhez és a meccsre.

Mindketten minimum százmillió fontot keresnek az összecsapással
Ez lesz a brit boksz történetének legjövedelmezőbb összecsapása 

A mérkőzés pénzügyi alapja egy egyenlő osztozkodáson alapuló megállapodás:, amit mind Joshua, mind pedig Fury aláírt. 

Mindkét ökölvívó várhatóan legalább százmillió fontot keres majd a mérkőzéssel. 

Miután vélhetően egy visszavágóról szóló rész is lehet a szerződésben, így a felek már kikötötték, hogy az első mérkőzés bevételein 50-50 százalék arányban osztoznak. A gálát globálisan a Netflix fogja élőben közvetíteni, és a két bunyós bevétele a fizetős (PPV) eladások és a szaúdi „helyszíni díj” függvényében tovább emelkedhetnek.

Utóbbi csak akkor, ha a ringcsatát Rijádban rendezik meg. Mondjuk erre minden esély megvan, mivel szaúdi állami befektetők állnak a finanszírozás mögött. Ugyanakkor a világ egyik legismertebb promótere, Frank Warren által preferált helyszín a Wembley, amennyiben sikerülne a szaúdiakkal megegyezni a logisztikai feltételekről.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

