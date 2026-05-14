Rocky Balboa és Apolló Creed szellemét idézte meg Uszik és Joshua

Tyson Fury válasza sem késett sokáig

A beszámolók szerint Joshua megszállottan tanulmányozza Fury legutóbbi meccseit, a Mahmudov elleni győzelmét saját maga rögzítette, hogy aztán majd az edzőtáborban Uszikkal alaposan kielemezzék. Tyson Fury a tőle megszokott magabiztossággal és csípős humorral reagált arra, hogy Uszik segíti Joshuát. Bár elismerte a partnerség tényét, kategorikusan kijelentette, hogy ez semmit nem fog változtatni a brit rangadó kimenetelén.

Tyson Fury statisztikája

amatőr karrier

31 győzelem (26 KO), 4 vereség

bronzérmes a junior-világbajnokságon (2006, Agadir)

junior Európa-bajnok (2007, Varsó)

felnőtt angol bajnok (2008, London)

profi karrier

2008-ban debütált a profik között

38 meccs, 35 győzelem (24 KO), 2 vereség, 1 döntetlen

kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015–2016 és 2020–2024)

Egy interjúban „két kolbásznak” nevezte őket, akik maszkban edzenek, szembeállítva magát és edzőpartnerét, Joseph Parkert. Hogy ellensúlyozza Uszik mentori szerepét, Fury bedobott egy saját „szuperfegyvert”, és közölte, hogy ha Uszik ott lesz Joshua sarkában a mérkőzésen, akkor ő a nehézsúlyú legenda, Lennox Lewis segítségét kéri majd a saját felkészüléséhez és a meccsre.

Mindketten minimum százmillió fontot keresnek az összecsapással Fotó: The Ring Magazine

Ez lesz a brit boksz történetének legjövedelmezőbb összecsapása

A mérkőzés pénzügyi alapja egy egyenlő osztozkodáson alapuló megállapodás:, amit mind Joshua, mind pedig Fury aláírt.

Mindkét ökölvívó várhatóan legalább százmillió fontot keres majd a mérkőzéssel.

Miután vélhetően egy visszavágóról szóló rész is lehet a szerződésben, így a felek már kikötötték, hogy az első mérkőzés bevételein 50-50 százalék arányban osztoznak. A gálát globálisan a Netflix fogja élőben közvetíteni, és a két bunyós bevétele a fizetős (PPV) eladások és a szaúdi „helyszíni díj” függvényében tovább emelkedhetnek.

Utóbbi csak akkor, ha a ringcsatát Rijádban rendezik meg. Mondjuk erre minden esély megvan, mivel szaúdi állami befektetők állnak a finanszírozás mögött. Ugyanakkor a világ egyik legismertebb promótere, Frank Warren által preferált helyszín a Wembley, amennyiben sikerülne a szaúdiakkal megegyezni a logisztikai feltételekről.



