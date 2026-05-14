Sekélyes üzenetet hordoz a Miniszterelnökség székhelyválasztása

Az államigazgatás és kormányzat helyszínei mindig politikai szimbolikát hordoznak.

Erős Hunor
2026. 05. 14. 4:45
Fotó: Ladóczki Balázs
– A valós üzenet ebben az esetben az lehet az embereknek, hogy „én más vagyok, mint ők” – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: ez feltehetően nem véletlen gesztus, inkább tudatos optikai hadművelet, amely a szakirodalom szerint Murray Edelman „szimbolikus politika” elméletét követi: a hatalom szimbólumokkal mobilizál érzelmeket, miközben a strukturális kérdéseket – mint az instabil lábakon álló kormányzati tervek, hatalomkoncentráció, jogellenes közjogi lefejezések – homályban hagyja.

 

Ez egy egyszerű, de hosszú távon hatástalan eszköz

A szimbolika olcsó és hatékony rövid távon, de hosszú távon üres marad, ha a Tisza kormányzása alatt is maradnak a NER-struktúrák – állami cégek, média, igazságszolgáltatás –, akkor ez csak személycsere, nem az áhított rendszerváltoztatás – figyelmeztetett az alkotmányjogász. Rámutatott:

jelenleg Magyar Péter döntései megfontoltan kivitelezett politikai színháznak tűnnek.

Jogi szempontból nem támadható, történetileg érthető ellenreakció. Azonban morálisan és politikailag rendkívül problematikus: szimbolikus gesztusokkal építi az „egyszerű ember” imidzsét, miközben a valós hatalomgyakorlás költségei és kockázatai – biztonság, átalakítás, kormányzás minősége – rejtve maradnak – jelezte. Hozzátette: ez nem alkotmányos fordulat, hanem újabb performatív hatalomátvétel. A Tisza eddig is inkább személyközpontú párt volt mint programpárt, ezek a döntések ezt erősítik, nem pedig oldják.

Borítókép: Az Építési és Közlekedési Minisztérium épülete (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
