Sekélyes üzenetet hordoz a Miniszterelnökség székhelyválasztása

– A valós üzenet ebben az esetben az lehet az embereknek, hogy „én más vagyok, mint ők” – mutatott rá ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: ez feltehetően nem véletlen gesztus, inkább tudatos optikai hadművelet, amely a szakirodalom szerint Murray Edelman „szimbolikus politika” elméletét követi: a hatalom szimbólumokkal mobilizál érzelmeket, miközben a strukturális kérdéseket – mint az instabil lábakon álló kormányzati tervek, hatalomkoncentráció, jogellenes közjogi lefejezések – homályban hagyja.

Ez egy egyszerű, de hosszú távon hatástalan eszköz

A szimbolika olcsó és hatékony rövid távon, de hosszú távon üres marad, ha a Tisza kormányzása alatt is maradnak a NER-struktúrák – állami cégek, média, igazságszolgáltatás –, akkor ez csak személycsere, nem az áhított rendszerváltoztatás – figyelmeztetett az alkotmányjogász. Rámutatott:

jelenleg Magyar Péter döntései megfontoltan kivitelezett politikai színháznak tűnnek.

Jogi szempontból nem támadható, történetileg érthető ellenreakció. Azonban morálisan és politikailag rendkívül problematikus: szimbolikus gesztusokkal építi az „egyszerű ember” imidzsét, miközben a valós hatalomgyakorlás költségei és kockázatai – biztonság, átalakítás, kormányzás minősége – rejtve maradnak – jelezte. Hozzátette: ez nem alkotmányos fordulat, hanem újabb performatív hatalomátvétel. A Tisza eddig is inkább személyközpontú párt volt mint programpárt, ezek a döntések ezt erősítik, nem pedig oldják.