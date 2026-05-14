A Fradi és az ETO bajnoka: Van, ami a millióknál többet ér ebben az elkorcsosult világban

– Ha így folytatják, a nemzetközi porondon is maradandót alkothatnak – jegyezte meg Takács, majd rátért a Fradira. – Akkor sem lesz tragédia, ha a Ferencváros zsinórban nyolcadszor nem lesz bajnok, mert ez teljesen normális. Egyszer minden sorozat megszakad. A nemzetközi kupában a Fradi most is kitett magáért, az NB I-ben ez nem mindig köszönt vissza. Ennek megvoltak az okai, a magyarszabály miatt kvázi két csapatot kellett építeni, de biztos lehetett volna jobban is összefésülni a dolgokat. Az a fontos, hogy tanuljanak belőle.

A gyerekek szeretete mindennél többet ér

Takács Ákos a visszavonulása óta azzal került a hírekbe, hogy 2018-ban infarktust kapott, de ma már jól van, és az NB II-es Csákvár utánpótlásában dolgozik, az U11 és az U12-es korosztályt vezeti.

– Hála Istennek teljesen jól vagyok, az infarktus már a múlté – mesélte. – Csákváron a lehető legjobb helyen vagyok. Sokszor kérdezik tőlem, hogy az én múltammal, volt válogatottként, bajnokként miért nem megyek feljebb, de rájöttem, hogy imádok gyerekekkel foglalkozni. Ők még őszinték, és próbálok utat mutatni nekik. Biztos lehetne milliókat is keresni, de az a sok szeretet, amit nap mint nap kapok tőlük, számomra minden másnál többet ér ebben az elkorcsosult világban.