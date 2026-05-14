Összefogásra szólította fel a szakembereket a mindennapos testnevelés egykori élharcosa

(Forrás: MDSZ.hu)

El kell érnünk, hogy az oktatásügy új vezetői is értsék a helyzetet és megtegyék a mindennapos testnevelés jobbításához vezető lépéseket

– vélekedett a reumatológus, aki arra is rámutatott: ma, amikor a digitális tér, az okoseszközök és az ebből adódó túlzott képernyőhasználat bénítja a gyermekek egészséges testi-lelki-szellemi fejlődését, különösen fontos lenne, hogy a mindennapos testnevelés megvalósulásának jobbításán dolgozzunk közös erőkkel.

A gyermekkori elhízás világszintű probléma

A gyermekkori elhízás jelensége, problémája nem csak hazánkat érinti, a WHO legfrissebb tanulmánya szerint világszerte már minden tizedik gyerek túlsúlyos. A kora gyermekkori, fiatalkori túlsúly kérdésköre azonban igencsak komplex, megannyi kutatás mutatott rá az elmúlt években arra, milyen szerteágazó okok állnak a súlyfelesleg mögött:

a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életvitel mellett, a terhesség előtti és alatti elhízás is hatással van a magzatra, megnöveli a gyermekkori elhízás kockázatát, de a gyermek élete során bármikor kialakuló túlsúly egyik legnagyobb kockázati tényezője is ez.

Mindez azért is különösen aggasztó, mert egy 2022-es tanulmány szerint a várandósok 36 százaléka túlsúlyos vagy elhízott már a fogantatáskor is.

Az anyai túlsúly és elhízás a várandósság előtt, alatt és után is megnöveli a gyermekkori elhízás kockázatát (Forrás: Pexels)

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke korábban arról beszélt lapunknak: a két-három éveseknek még „csak” a 6,5 százaléka küzd testsúlyproblémával, ami a 4-6 éveseknél 19 százalékra megy fel, azaz megháromszorozódik, kisiskoláskorban pedig már a gyermekek negyedét érinti a testtömegtöbblet és ez az arány tartja is magát 18 éves korukig, azaz a felnőtté válásukig