Minden harmadik kismama túlsúlyos

Magyarországon a fogamzáskorú nők jelentős hányada túlsúlyos: 18–35 éves korosztályban minden harmadik, 35 év felett legalább minden második nő elhízott. A kismamák 36 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, ami komoly közegészségügyi kérdés, mert ezek a felesleges kilók az anya és a baba egészségét is veszélyeztetik. A magzati és az újszülöttet érintő szövődmények jelentősen megnőnek: a vetélés és halvaszületés, a koraszülés mellett a velőcsőzáródási rendellenesség, a szívfejlődési rendellenesség, a légzési probléma, a veleszületett hasfalhiány kockázata is nagyobb. Az anyánál pedig gyakoribb a szülési sérülés, a császármetszés és az anyagcsere-instabilitás – sorolta Gitidiszné Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke.

A DÖNTÉS AZ ANYÁNÁL VAN

A túlsúlyos kismamák ráadásul számos egészségi problémával küzdenek, több mint ötödüknek van valamilyen krónikus betegsége. Leggyakoribb problémák a várandósság alatt az allergiás tünetek, a pajzsmirigybetegségek és a vérszegénység, a magas vérnyomás előfordulása három százalék, míg a terhességi cukorbetegség tíz százalék.

– Fontos, hogy a védőnők ne rontsanak ajtóstul a házba, ugyanakkor megértessük az érintett kismamákkal, hogy milyen hosszú távú következményei vannak a súlyfeleslegnek rájuk és a babára nézve. A várandós nő túlsúlya több szervrendszert érintő gyulladással, megváltozott hormonális működéssel és inzulinrezisztenciával is együtt járhat. Megnő a 2-es típusú diabétesz, a magas vérnyomás, a koronáriabetegség, a sztrók, az ízületi és egyes daganatos betegségek kialakulása is – fogalmazott a védőnő.

– De nem szabad megfeledkezni a pszichoszociális hatásokról sem, a súlyfelesleg együtt járhat csökkent önbecsüléssel, a kirekesztettség érzésével és depresszióval is. Mi minden támogatást igyekszünk megadni, ám a döntés az anyánál van – tette hozzá.

A legújabb kutatások szerint ráadásul amennyiben az anya elhízott, a születendő gyermeknek is nagyobb az esélye az elhízásra. Ennek hátterében epigenetikus változások és az anyagcsere-programozás állnak. Ez azt jelenti, hogy a súlytöbbletet mint szerzett tulajdonságot is örökölheti a gyermek – vette át a szót Ádám Judit, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakembere, kiemelve, hogy ezt a hipotézist számos epidemiológiai, klinikai és állatkísérletes vizsgálat támasztja alá. A szülés körüli szaktanácsadó szerint tehát az anyai túlsúly és elhízás a várandósság előtt, alatt és után is megnöveli a gyermekkori elhízás kockázatát, sőt ez a gyermek élete során bármikor kialakuló túlsúly egyik legnagyobb kockázati tényezője.

Sok kismamának egyetlen kilogrammot sem szabadna felszednie a várandósság alatt

„KETTŐ HELYETT” INKÁBB OKOSAN

A várandósság alatti kívánósság és megnövekedett étvágy is kedvezhet a túlevésnek és a helytelen táplálkozási szokásoknak. El kell oszlatnom azt a városi legendát, miszerint „kettő helyett kell enni” egy kismamának. Ennek a jelenségnek mindössze annyi alapja van, hogy egyes tápanyagok szükséglete jelentősen megemelkedik a várandósságban, ilyen például a jód vagy a vas is, ugyanakkor az energiaszükséglet eleinte nem növekszik számottevően – emelte ki a dietetikus.

Mint fogalmazott: az első trimeszterben körülbelül hét százalékkal, a második-harmadik trimeszterben pedig 15 százalékkal nő az energiaigény, de még ekkor is csak naponta legfeljebb 300 kalória többletenergia bevitele indokolt, amely megfelel például egy közepes sajtos szendvicsnek vagy egy adag párolt zöldségköretnek.

Néhány évtizede még nem csináltunk belőle nagy ügyet, ha egy kismama súlygyarapodása a vártnál magasabb volt, mert az anyák alapsúlya is alacsonyabb, optimális volt. Az elmúlt években viszont egyre nagyobb azoknak az anyáknak a száma, akiknek a túlsúlyuk miatt egyetlen kilogrammot sem szabadna felszedniük a kilenc hónap alatt, sőt fogyniuk kellene. Éppen ezért igyekszünk ezekre a nőkre fokozottan figyelni és a dietetikusokkal összefogva olyan támogatást nyújtani nekik, hogy a várandósság ideje alatt csökkenjen a súlyuk, hiszen minden egyes leadott kilóval a szülés körüli komplikáció esélyét is mérsékeljük – mondta a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke.

FŐ A MÉRTÉKLETESSÉG, MÉRLEGELJÜNK

– Jó hír, hogy a magyar várandósok többsége megfelelő mennyiségű folyadékot és fehérjét fogyaszt, ugyanakkor a zöldség és gyümölcs, valamint a tejtermék fogyasztása elmarad az ajánlottól. A cukrozott üdítőitalok, a sós rágcsálnivalók és az édességek fogyasztása is sajnos magasabb a kívánatosnál – tájékoztatott Ádám Judit. A dietetikus kiemelte: Az egészséges táplálkozás általános alapelvei közé tartozik a napi öt adag zöldség- és gyümölcsfogyasztás, az ideális mértékű fehérjebevitel (húsok, halak, hüvelyesek), illetve a szükségletnek megfelelő folyadékbevitel is.– A várandós nők étrendjének összeállításában nagy segítséget jelenthet hazánk táplálkozási ajánlása, az Okostányér (www.okostanyer.hu), amely sorra veszi az egyes élelmiszercsoportokat – zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, tejtermékek, halak, tojás, húsok –, és javaslatot fogalmaz meg, hogy ezek milyen adagban szerepeljenek a napi étrendben – részletezte a tanácsadó. Ádám Judit arról is beszélt, fontos, hogy az érintett kismamák rendszeresen mérjék testsúlyukat. Mint fogalmazott, az ideális súlygyarapodás a fogantatás előtt testtömegindextől is függ: normál testalkatú kismamáknál a kilenc hónap alatt körülbelül 9-12 kilogramm súlygyarapodás tekinthető ideálisnak. Túlsúlyos várandósnál egyéntől függően ennél kevesebb, 5-7 kilogramm javasolt, kifejezetten alacsony kezdő súlynál pedig ennél jóval több is teljesen elfogadott. Ne feledjük, hogy a kiegyensúlyozott, egészséges étrendben nincsen kifejezetten tiltott élelmiszer, de a mértékletességre és a változatosságra kiemelten figyelni szükséges az anya és a gyermek egészsége érdekében is – foglalta össze a dietetikus.

(Borítókép: TATEVOSIAN YANA / 123rf)