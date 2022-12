A túlsúly nem esztétikai kérdés

– Hétéves volt a lányom, amikor a súlya egyszer csak elkezdett gyarapodni – kezdi Erika, Zsóka anyukája. Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Életmód Ambulanciá­ján vagyunk. Az anya-lánya most először járnak itt. Több mint hat éve próbálnak megoldást találni Zsóka egyre csak növekvő testsúlyára, eddig sikertelenül. Az édesanya „abban bízott”, valamilyen hormonális, esetleg pajzsmirigy- vagy cukorbetegség állhat a kilók mögött, de a vizsgálatok szerint lánya – súlyától eltekintve – makkegészséges. Sok helyen jártak már, az elmúlt évek sikertelenségei mindkettejükben nyomott hagyott. Amíg az édesanya beszél, a kislány hallgat. Nem ez a kedvenc témája. Tizenkét éves, több mint nyolcvan kilogramm. Minden vágya, hogy a mérleg elinduljon lefelé, és a tizenévesek önfeledt életét élhesse.

Gács Zsófia endokrinológus célja, hogy az ide érkezőket rávegye az életmódváltásra. Fotó: Barta Bálint /Semmelweis Egyetem

A 22-ES CSAPDÁJA

Nem Zsóka az egyetlen kiskamasz, akinek súlyproblémái vannak. Az elmúlt tíz évben megállíthatatlanul, ötszörösére nőtt a túlsúlyos gyerekek, fiatal felnőttek száma hazánkban. – Hosszú évek óta vizsgálunk túlsúlyos gyerekeket, kamaszokat. Amikor utánajárunk, milyen tényezők állnak a felesleges kilók mögött, az esetek túlnyomó többségében – 95-98 százalékban – nem egy betegséget találunk, hanem a nem megfelelő életmódot – veszi át a szót Gács Zsófia.

A Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika endokrinológusa hozzáteszi:

A kövérség nem esztétikai, hanem egészségügyi kérdés, hiszen ezek a pluszkilók számos kockázatot rejtenek. Nekem az a feladatom, hogy meggyőzzem ezeket a fiatalokat, egyetlen út van: az életmódváltás. Hiszen ez a túlsúly – most még – nem orvosi probléma, viszont már vannak olyan szövődmények, rizikófaktorok, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Már a kisebbek körében is gyakori, hogy megjelennek a túlsúly következményei, például az inzulinrezisztencia vagy a vérnyomásproblémák

– hívja fel a figyelmet a szakorvos. A jó hír az, hogy a gyerekkorban elindult rossz egészségügyi folyamatok visszafordíthatók, ha megfelelően alakul a gyermek testalkata. – Orvosilag ez egy egyszerű helyzet, hiszen a túlsúllyal küzdő fiatalnak nincs semmilyen betegsége, csupán többet kellene mozognia és okosabban összeállítania az étrendjét. Ezáltal megszabadulhatna a felesleges kilóktól és a szövődményektől – mondja, majd hozzáteszi: – Sajnos a legtöbb esetben az életmódváltás csak elméleti síkon működik.

A hatodikos kislány már túl van egy kétnapos kivizsgáláson, a huszonnégy órás vérnyomásmérést egy komplex laborvizsgálat követte. Most pedig testsúlyösszetétel-vizsgálat, pszicholó­giai beszélgetés, gyógytornásszal és dietetikussal való konzultáció vár majd rá, édesanyjával közösen. A szakemberek szerint ugyanis a változás kizárólag akkor sikerülhet, ha az egész család életmódot vált. Ez azonban nem könnyű feladat.

Az Életmód Ambulancián nem csak a test, a lélek is formálódik Fotó: Barta Bálint / Semmelweis Egyetem

A LÉLEK IS SÚLYOS

– Az életmód-ambulancián komplex módon tudjuk segíteni ezeket a fiatalokat, és támaszt nyújtani nekik akkor is, amikor már épp feladnák – ezt már Magyar Emma, az ambulancia pszichológusa mondja, akitől megtudom, hogy a legtöbb fiatal számtalan sikertelen diétán és fogyókúrás módszeren van túl, mire ide kerül. – Szinte mindennapos, hogy ezeket a fiatalokat kigúnyolják, és megjegyzéseket kapnak a külsejüket illetően. Már úgy érkeznek ide, hogy tele vannak gátlással, szoronganak, és az is gyakori, hogy naponta egyszer étkeznek, mert nem szívesen ülnek le ebédelni az iskolában a többiek­kel, mondván, azt fogják róluk gondolni, hogy azért kövérek, mert sokat esznek – árulja el.

Kiderül, a tizenkét éves kislánynak is bőven kijut a piszkálásból, rendszeres célpontja néhány iskolatársának. Zsóka helyett ismét Erika beszél végül. – Nagyon nehéz látnom, hogyan tekint önmagára Zsóka. Ha sikerül leadni a súlyfelesleget, ezek a sérülések örökre lenyomatot hagynak majd a lelkében? A családunkban sosem volt jellemző a túlsúly, én magam is vékony vagyok. Látom, hogyan néz rám, amikor szoknyában vagyok, és az is bántja, hogy az a méret, ami jó rá, nem az ő korosztályának a stílusa. Évek óta nem volt kedve vásárolni, mindent én veszek neki – mondja az anyuka. Az elhízás egy olyan állapot, betegség, ami nagyon stigmatizált – veszi át a szót a pszichológus.

Nincs olyan állapot, ami ennyire kirekesztené az érintetteket. Attól, mert valaki elhízott, még tudnia kell jól vagy vonzónak éreznie magát. Persze fontos, hogy az egészsége érdekében belekezdjen az életmódváltásba, de közben meg kell szabadulnia a testével kapcsolatos gátlásoktól is

– tanácsolja. Tapasztalata szerint a siker érdekében fontos, hogy az érintettek egyéni célt találjanak, hogy fenntartsák a lelkesedésüket az életmódváltásban. – Ez lehet egy áhított ruha, ami eddig nem volt a méretében, vagy hogy végre gátlások és szégyenérzet nélkül tudjon táncolni, kirándulni, sportolni – sorolja Magyar Emma.

NINCS MINDEN VESZVE

A sikeres életmódváltás egyik fontos alappillére a rendszeres mozgás, ebben segít Tarr Zsófia gyógytornász. Az első a mozgásállapot felmérése.

Első alkalommal a fizikai állóképességet és az izomzat terhelhetőségét felmérő teszteket végzünk, ami objektív visszajelzést ad az edzettségi állapotról és a kontrollvizsgálatok alkalmával a változást is pontosabban nyomon tudjuk követni. Ilyenkor általában kiderül, hogy sok gyakorlatot el tudnak végezni, és számos fizikai aktivitás van a napjaikban, mint pél­dául a séta, ami jó kiindulópont

– magyarázza a fizioterapeuta, majd hozzáteszi, a kivizsgálás valódi célja, hogy segítsünk a kamaszok edzettségi állapotához, alkatához jól illeszkedő mozgásformát találni, ami motiválja őket, belefér a napirendjükbe és természetesen a testalkat átformálását is segíti. – Fontos megjegyezni, hogy elsősorban nem a testsúly csökkentése, hanem az edzettségi állapot javulása, az izomtömeg növekedése és a zsírtömeg csökkentése a cél.

A konzultáción kiderül, Zsóka nem igazán szeret sportolni, minél nagyobb lett a súlya az évek alatt, annál inkább lett érdektelen számára minden mozgásforma. Ugyanakkor azt is tudja, a mozgás az egyik kulcs ahhoz, hogy elinduljon a változás útján, így heti egy alkalommal jógázik, és szívesen táncol, tanul meg különböző koreográfiákat, na persze kizárólag otthon, a szobája biztonságában.

Ezek a fiatalok, akik ide érkeznek hozzánk, rengeteg kudarccal és megszégyenítéssel érkeznek ide. A beszélgetések során kiderül, hogy van, aki azért nem megy edzőterembe, mert szégyelli magát, egy másik fiatal lány pedig azt mesélte, miközben egy sportruhát próbált, a mellette lévő próbafülkéből hallotta, hogy rajta nevetnek

– hívja fel a figyelmet Tarr Zsófia.

CSALÁDI ASZTAL

– Az ide érkezők lelkével a pszichológus, a testével a gyógytornász foglalkozik, én dietetikusként viszont nem tudok leülni a családi asztalhoz, nem látom, ma mi kerül a tányérra. Ezért is kulcsfontosságú, hogy a gyerekek csak a szüleikkel együtt jöhetnek el az Életmód Ambulanciára. A háromnapos táplálkozási napló alapján betekintést kapok a család étkezési szokásáról, ez alapján tudok ajánlásokat tenni a szükséges változtatásokhoz. Ezt természetesen nem lehet egyik napról a másikra lehet elsajátítani, sok türelem és kitartás kell hozzá – részletezi Kovács Ildikó.

A dietetikus elmondja, fontos, hogy megismerjük, milyen környezetben étkezik a gyermek, ki gondoskodik az étkezéséről, hol tölti a legtöbb időt, mert ezek ismeretében tudjuk sikerre vinni a súlyproblémával küzdőket.

Szépen sorban rendet kell tenni: és miközben rámutatunk, hogy eddig mit csinált rosszul, meg kell találni a pozitívumokat is az eddigi étrendben. Lépésről lépésre kell haladni, mondjuk, hogy a folyadékszükségletet ne cukros üdítőkkel, szörpökkel elégítse ki

– tanácsolja. A hatodikos kislány közben előveszi az étrendi naplóját, amelyben háromnapi étkezése található. Az otthonról csomagolt tízóraiknak megörül dietetikus, hiszen abban sok zöldség és gyümölcs is található; és bár Zsóka kedvence a rántott hús, a kislány tudja, hogy nem eheti mindig azt, ha változást akar. Márpedig akar. – A napló nekik is segítség, hiszen ha leírva látja, hogy mit evett eddig, sokkal jobban oda fog figyelni; és persze nekem is vonalvezető, ezekből már jól lehet látni, mi az, amibe kapaszkodhatunk, és milyen azonnali változtatások szükségesek – fűzi hozzá Kovács Ildikó. – Jó szívvel ajánlom azokat az applikációkat, amelyekkel nyomon követhetjük az étrendünket, annak kalóriatartalmát, mert azonnal visszajelzést kaphatunk, hogy hol tartunk a napi energiabevitelben vagy épp mennyivel csökkentettük az eddigit – tanácsolja.

A szakember szerint a gond nem a tájékozatlanság, ennek ellenére az elméleti tudásból kevés valósul meg a gyakorlatban. – Rendet kell tenni a fejekben bizonyos ételekkel és szokásokkal kapcsolatban, mert ha a csokoládét egy zacskó földimogyoróra cseréljük, nem vagyunk előrébb, egy zacskó mogyoró ugyanis nagyjából a fél napi kalóriaigényünket fedezi – mutat rá. A táplálkozás-szakértő arról is beszél, előfordul olyan is, amikor a páciens étrendje kifogástalan, ilyen esetekben a mozgás hiánya, a kevés alvás vagy az étkezések közti nassolás a felelős a többletsúlyért.

A két konzultáció közötti időben sem maradnak magukra a fiatalok, a Túl súlyos kiadvány segít, hogy ne adják fel. Fotó: Karácsonyi Panka-Koczka Kristóf

BELSŐ TÜKÖR

Az ambulancia másik különlegessége, hogy a fiataloknak rendszeresen, néhány havonta vissza kell jönniük egy konzultációra, annak érdekében, hogy a szakemberek folyamatosan nyomon tudják követni a súlyváltozásukat, valamint segítsenek fenntartani a lelkesedést és az útközben előforduló elakadásokat feloldják bennük. – Abban az időben, amíg a fiataloknak szakembergárda nélkül kell megvetniük a lábukat az életmódváltásban, az ambulancián kapott kiadvány segít nekik közelebb kerülni önmagukhoz és a céljaik­hoz. Az úgynevezett Túlsúlyos füzet egy nagyon szerethető, támogató munkafüzet, egyszerre tudnak belőle tanulni, szórakozni és támaszt kapni, hogy ne adják fel – veszi át a szót a kiadvány grafikusa, Karácsonyi Panka, miközben a napló lapjait pörgeti.

– Itt például a jutalmazási módokra adunk tippeket, amelyek nem ennivalóhoz köthetők – mutatja, majd azzal zárja: – Ebben a könyvecskében nemcsak a diétájukat és az étkezésüket tudják naplózni, de a mozgást, a napi rutint és érzelmeiket is lejegyezhetik azok, akik tőlünk kérnek segítséget. A benne lévő feladatok pedig segítenek közelebb kerülni magukhoz és a vágyott alakhoz is, miközben a szakemberek is megismerik a fiatalokat, lelki-testi oldalukról egyaránt.