Két éve ígérik, de továbbra sincs felújítás a Népligeti felüljárón

A Népligeti felüljáró egyik sávját 2023. március 4-én zárták le a Pénzverde előtti szakaszon, akkor azt ígérték, hogy a korlátozás csak a részletes műszaki vizsgálat idejére lesz szükséges. Azóta eltelt több mint két év, de a forgalomkorlátozást a mai napig nem oldották fel. Reggelente és délutánonként ezrek araszolnak a dugóban Budapest egyik legforgalmasabb útvonalán, ahol az Üllői út és a Könyves Kálmán körút találkozásánál húzódó híd forgalma napi harmincezres nagyságrendet ér el, ebből 15 ezer autó a városközpont felé halad – írja a Metropol.

Továbbra is várat magára a felüljáró felújítása a Népligetnél (Fotó: Metropol/Máté Krisztián)

A felüljárót 1978-ban adták át, és már korábban is felmerültek problémák a műszaki állapotával kapcsolatban. Terv is készült 2014-ben a rekonstrukcióra, de az azóta is a fiókban maradt. 2023 tavaszán végül elindult a híd tényleges vizsgálata: két hossztartó gerendát eltávolítottak és laborvizsgálatnak vetettek alá a Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei. A vizsgálat eredménye szerint a híd nem életveszélyes, elegendő lenne egy élettartam-hosszabbító felújítás, hogy a szerkezet 2035-ig biztonságosan használható maradjon.

A főváros vezetése ennek alapján 2023 októberében azt jelentette be, hogy a felüljárót nem bontják el, hanem felújítják. A tervezés és engedélyezés 2024-re lett beígérve, a kivitelezés 2025-re. Azóta viszont nem történt előrelépés.

A szétbontásra és vizsgálatra volt pénz, de a költségesebb felújításra már nincs.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője interpellációban kérdezte a főpolgármestert, mikor indulhat végre a munka. Karácsony Gergely válasza szerint a vizsgálatok még nem elegendők a felújítás elkezdéséhez, és nincsenek meg a szükséges források sem. Hosszú távon szerinte költséghatékonyabb lehetne a felüljáró elbontása és egy szintbeli csomópont kialakítása.

A közlekedési szakértők ezzel szemben úgy vélik, hogy a lebontás káoszt okozna. A BP Műhely szerint lehetetlen lenne ekkora forgalmat jelzőlámpás csomóponttal kezelni, az Üllői út és a Könyves Kálmán körút csomópontja már így is túlterhelt.