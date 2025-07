Szurkolói bojkott és üzengetés: forrnak az indulatok az NB II rajtja előtt

A sajtóban megjelent nyilatkozatok alapján úgy tűnik, a labdarúgó NB II következő idényében minden idők egyik legerősebb mezőnye harcol majd a feljutásért és a kiesés ellen is. Olyan klubok is szerepelnek a ligában, amelyek egykor jóval szebb napokat is megéltek, mi több, meghatározói voltak a magyar és akár a nemzetközi labdarúgásnak. Nagy változás az idei idényben, hogy minden klubnál csak magyar játékosokat és vezetőedzőket alkalmazhatnak, legalábbis az MLSZ minden támogatást ehhez köt.

A legutóbbi idény utolsó Honvéd-gólját szerző Hangya Szilveszter (j3) korábbi csapatának, a Videotonnak üzent az NB II rajtja előtt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Szurkolók nélkül rajtol az NB II Szegeden

A vasárnapi nyitófordulóban a Kecskemétet fogadja a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Szent Gellért Fórumban, ám az ultrák támogatása nélkül. Néhány nappal az idény rajtja előtt az Ultras Szeged a közösségi oldalán közölte: nem lesznek ott a meccsen, üres lesz a B szektor.

A szervezett szurkolói csoportok és a klub viszonya áprilisban romlott meg, amikor is a Kazincbarcika elleni találkozót megelőzően tüntetést szerveztek, amit a Szeged-Csanád GA egy közleményben ítélt el.

Az Ultras Szeged már az előző idény utolsó mérkőzésein is bojkottált, és nem volt jelen a stadionban.

A szurkolói csoport közzétett posztjában leírták, hogy bár az 1992-es megalakulásuk óta eltelt 33 évben mindössze fél szezont szerepelt a város csapata az NB I-ben, ők mindvégig kitartottak, azonban azt követően, hogy három szurkolót kitiltottak a stadionból, úgy döntöttek, nem vesznek részt a Szeged-Csanád GA mérkőzésein.

Hangya Szilveszter üzent a Videoton–Honvéd előtt

A Budapest Honvéd szurkolói ankétot tartott az idény kezdete előtt. Hangya Szilveszter az eseményen úgy fogalmazott, hogy a Videotonnál eltöltött éveket próbálja kitörölni a memóriájából, hiába játszott ott különleges meccseket.

Kiderült, hogy a tízszeres magyar válogatott balhátvédet az utolsó évében a második csapatba akarták száműzni, de a szerződése miatt erre nem nyílt lehetőség.

Hozzátette: a Vidi ellen majd kettőzött erővel lép pályára.

Hangya köszönetét fejezte ki azért, hogy bíztak benne a kispesti klub elöljárói.

Minél sikeresebb akarok lenni a Honvéddal, és teljes lenne a karrierem, ha sikerülne a feljutás

– hangsúlyozta.

A Honvéd az első forduló hétfői zárómérkőzésén éppen Székesfehérváron lép majd pályára.