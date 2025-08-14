Globál Nógrádi Györggyel – Donald Trump komoly alkut köthet Vlagyimir Putyinnal

Óriási a nyomás Donald Trumpon, egy évtizede nem járt orosz vezető az Egyesült Államokban – mondta Nógrádi György a műsorban. A szakértő szerint az optimális cél a fegyverszünet elérése. A háborúpárti európai vezetők ugyanakkor igyekeztek befolyásolni Trumpot.

Európa úgy érzi, hogy beleszólhat a folyamatokba, de valójában nem globális játékos, csak úgy tesz

– szögezte le a szakértő.

Az orosz–ukrán háborún túl

Nógrádi megjegyezte azt is, hogy minden bizonnyal az orosz–ukrán háború háttérbe szorul majd a tárgyaláson, Oroszországnak és Amerikának ugyanis vannak olyan megoldandó ügyei, amelyek most égetőbbek. Ilyen például India, Kína, Tajvan, Afrika vagy akár a közel-keleti kérdés. A szakértő kitért arra is, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanását követő néhány napban Európa még megtehette volna, hogy úgy keverje a kártyáit, hogy később legyen beleszólása a békefolyamatokba. Ma azonban mindenről Ukrajna és Európa feje felett fognak dönteni.

Nógrádi György hangsúlyozta: már rég nem az a kérdés, hogy ki nyeri a háborút, hanem hogy Ukrajna mennyire lesz nehéz helyzetben, amikor be kell látnia, hogy vesztett. A szakértő leszögezte, hogy Ukrajna mint állam megmarad, a határai azonban biztosan megváltoznak.

Fotó: Filip Singer/MTI/EPA

Zelenszkij azt mondja, hogy nem mond le semmilyen területről, majd később azt mondja, hogy csak ő tárgyalhat területek átadásáról. Majd újabb egy óra múlva azt mondja, hogy az ukrán alkotmány szerint nem lehet területről lemondani, csak népszavazással. Most akkor erről lehet szavazást tartani, de parlamenti voksolást és elnökválasztást nem? Tehát nagyon-nagyon fura ez a Zelenszkij-féle politika, látszik, hogy mindent alárendel saját magának, meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni

– fogalmazott Nógrádi György.