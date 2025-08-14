Vlagyimir PutyinDonald TrumpUkrajna

Globál Nógrádi Györggyel – Donald Trump komoly alkut köthet Vlagyimir Putyinnal

A világ feszülten várja Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozóját. Európa háborúpárti vezetői az elmúlt napokban igyekeztek befolyásolni Trumpot a tárgyalások előtt, és megpróbálták rábírni, hogy egy olyan álláspontot erőltessen, ami Ukrajnának kedvez. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a globális helyzetet.

Munkatársunktól
2025. 08. 14. 15:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Óriási a nyomás Donald Trumpon, egy évtizede nem járt orosz vezető az Egyesült Államokban – mondta Nógrádi György a műsorban. A szakértő szerint az optimális cél a fegyverszünet elérése. A háborúpárti európai vezetők ugyanakkor igyekeztek befolyásolni Trumpot. 

Európa úgy érzi, hogy beleszólhat a folyamatokba, de valójában nem globális játékos, csak úgy tesz

– szögezte le a szakértő. 

Az orosz–ukrán háborún túl

Nógrádi megjegyezte azt is, hogy minden bizonnyal az orosz–ukrán háború háttérbe szorul majd a tárgyaláson, Oroszországnak és Amerikának ugyanis vannak olyan megoldandó ügyei, amelyek most égetőbbek. Ilyen például India, Kína, Tajvan, Afrika vagy akár a közel-keleti kérdés. A szakértő kitért arra is, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanását követő néhány napban Európa még megtehette volna, hogy úgy keverje a kártyáit, hogy később legyen beleszólása a békefolyamatokba. Ma azonban mindenről Ukrajna és Európa feje felett fognak dönteni. 

Nógrádi György hangsúlyozta: már rég nem az a kérdés, hogy ki nyeri a háborút, hanem hogy Ukrajna mennyire lesz nehéz helyzetben, amikor be kell látnia, hogy vesztett. A szakértő leszögezte, hogy Ukrajna mint állam megmarad, a határai azonban biztosan megváltoznak. 

Berlin, 2025. augusztus 13. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóérkezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. augusztus 13-án. MTI/EPA/Filip Singer
Fotó: Filip Singer/MTI/EPA

Zelenszkij azt mondja, hogy nem mond le semmilyen területről, majd később azt mondja, hogy csak ő tárgyalhat területek átadásáról. Majd újabb egy óra múlva azt mondja, hogy az ukrán alkotmány szerint nem lehet területről lemondani, csak népszavazással. Most akkor erről lehet szavazást tartani, de parlamenti voksolást és elnökválasztást nem? Tehát nagyon-nagyon fura ez a Zelenszkij-féle politika, látszik, hogy mindent alárendel saját magának, meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni

– fogalmazott Nógrádi György.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu